Finanzergebnisse zum Gesamtjahr und 4. Quartal 2010
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Finanzergebnisse drittes Quartal 2010
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Finanzergebnisse zweites Quartal 2010
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Finanzergebnisse erstes Quartal 2010
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