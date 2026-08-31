Finanzergebnisse zum Gesamtjahr und 4. Quartal 2021

Am Donnerstag, den 24. Februar 2022, hat die Deutsche Telekom AG ihre Ergebnisse für das Jahr 2021 veröffentlicht. Alle Informationen und Dokumente finden Sie dann hier.

Q4 Dokumente

Eine Übersicht aller Dokumente der vergangenen Quartale finden Sie auf unserer Downloadseite.