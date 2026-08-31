Finanzergebnisse zum Gesamtjahr und 4. Quartal 2021
Am Donnerstag, den 24. Februar 2022, hat die Deutsche Telekom AG ihre Ergebnisse für das Jahr 2021 veröffentlicht. Alle Informationen und Dokumente finden Sie dann hier.
Q4 Dokumente
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Präsentation
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Transkript
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Backup
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Geschäftsbericht
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Consensus
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Eine Übersicht aller Dokumente der vergangenen Quartale finden Sie auf unserer Downloadseite.
Finanzergebnisse drittes Quartal 2021
Am Freitag, den 12. November 2021, hat die Deutsche Telekom AG ihre Ergebnisse für das dritte Quartal 2021 veröffentlicht. Alle Informationen und Dokumente finden Sie hier.
Q3 Dokumente
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Präsentation
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Transkript
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|Zwischenbericht
|Consensus
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Finanzergebnisse zweites Quartal 2021
Am Donnerstag, den 12. August 2021, hat die Deutsche Telekom AG ihre Ergebnisse für das zweite Quartal 2021 veröffentlicht. Alle Informationen und Dokumente finden Sie hier.
Q2 Dokumente
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Präsentation
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Transkript
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|Zwischenbericht
|Consensus
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Finanzergebnisse erstes Quartal 2021
Am Mittwoch, den 12. Mai 2021, hat die Deutsche Telekom AG ihre Ergebnisse für das erste Quartal 2021 veröffentlicht. Alle Informationen und Dokumente finden Sie hier.
Q1 Dokumente
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Präsentation
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Transkript
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Backup
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Zwischenbericht
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