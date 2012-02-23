Deutsche Telekom erreicht Finanzziele für 2011

Bereinigtes EBITDA von 18,7 Milliarden Euro und Free Cashflow von 6,4 Milliarden Euro einschließlich negativer Wechselkurseinflüsse

Konzernumsatz sinkt organisch und vor Regulierungsentscheidungen um 2,5 Prozent auf 58,7 Milliarden Euro

Bereinigte EBITDA-Marge bei gleichem Konsolidierungskreis um 0,5 Prozentpunkte auf 31,8 Prozent gesteigert

Mobiles Internet, IPTV und Smartphones weiter auf Wachstumskurs

T-Mobile USA startet LTE in 2013

Stabiler Dividendenvorschlag von 70 Cent je Aktie für das Geschäfts- jahr 2011

Prognose für Geschäftsjahr 2012: bereinigtes EBITDA von rund 18 Milliarden Euro und Free Cashflow von rund 6 Milliarden Euro

Die Deutsche Telekom hat in einem für die gesamte Telekommunikationsbranche schwierigen Umfeld ihre Finanzziele für das Geschäftsjahr 2011 erreicht. Das bereinigte EBITDA lag bei 18,7 Milliarden Euro, die veränderten Wechselkurse wirkten sich dabei mit 0,2 Milliarden Euro negativ aus. Angepasst um diesen in der Prognose enthaltenen Wechselkurseffekt lag das bereinigte EBITDA des Konzerns bei 18,9 Milliarden Euro, das Jahresziel der Deutschen Telekom hatte rund 19,1 Milliarden Euro betragen. Beim Free Cashflow belief sich der negative Wechselkurseinfluss auf 0,1 Milliarden Euro. Der ausgewiesene Wert von 6,4 Milliarden Euro bedeutet damit eine Punktlandung bezogen auf die Prognose von 6,5 Milliarden Euro. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung am 24. Mai eine stabile Dividende von 70 Cent je Aktie vor. Dies entspricht bezogen auf den Free Cashflow einer Ausschüttungsquote von 47 Prozent.

"Wir haben 2011 überall starken Gegenwind gespürt. Und der wird in diesem Jahr nicht nachlassen", sagte René Obermann, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Telekom. "Unsere Innovationskraft, Kostendisziplin und Bereitschaft zur Veränderung sind die entscheidenden Bausteine, um die Herausforderungen auch 2012 zu meistern."

Unverändert scharfer Wettbewerb auf vielen Märkten, ein schwieriges wirtschaftliches Umfeld in zahlreichen Ländern und belastende Entscheidungen von Regulierungsbehörden blieben negative Einflussfaktoren für das Geschäft der Telekommunikationsunternehmen und somit auch der Deutschen Telekom. In der Folge sank der Konzernumsatz 2011 gegenüber dem Vorjahr um 6,0 Prozent auf 58,7 Milliarden Euro. Angepasst um die Entkonsolidierung der britischen Tochter T-Mobile UK im Vorjahr betrug der Rückgang 4,9 Prozent. In der Betrachtung ohne T-Mobile UK und bereinigt um den Einfluss von Wechselkursen und Regulierungsentscheidungen ging der Konzernumsatz um 2,5 Prozent zurück.

Die Deutsche Telekom erwirtschaftete 2011 einen bereinigten Konzernüberschuss von 2,9 Milliarden Euro, das waren 15,2 Prozent weniger als im Vorjahr. Der unbereinigte Konzernüberschuss ging im Gesamtjahr gegenüber 2010 um rund zwei Drittel auf 0,6 Milliarden Euro zurück. Grund dafür waren verschiedene Sondereinflüsse im vierten Quartal, die per Saldo zu einem unbereinigten Konzern-Fehlbetrag in den drei Monaten von rund 1,3 Milliarden Euro führten. Eine Wertminderung auf Goodwill in den USA sowie auf Goodwill und Sachanlagen in Südosteuropa, vor allem in Griechenland, von insgesamt rund 3,3 Milliarden Euro im Rahmen des turnusgemäßen Werthaltigkeitstests im vierten Quartal drückten den unbereinigten Konzernüberschuss. Die positiven Effekte aus der von AT&T erhaltenen Ausfallentschädigung – eine Barzahlung von rund 2,3 Milliarden Euro sowie das Recht auf Übertragung von Spektrumlizenzen mit einem Zeitwert von rund 0,9 Milliarden Euro abzüglich der darauf entfallenden Steuereffekte – nach der Auflösung der Vereinbarung über den Verkauf von T-Mobile USA wurden damit überkompensiert.

Die Investitionssumme gemessen am Cash Capex war mit 8,4 Milliarden Euro um 14,7 Prozent niedriger als im Vorjahr. Dabei stiegen die Investitionen im Segment Deutschland (ohne Erwerb der LTE-Lizenzen in 2010) nochmals um rund 0,2 Milliarden Euro auf mehr als 3,6 Milliarden Euro. Gleichzeitig sank die Verschuldung deutlich. Zum 31.12.2011 beliefen sich die Netto-Finanzverbindlichkeiten auf 40,1 Milliarden Euro, das waren 5,1 Prozent weniger als ein Jahr zuvor.

Eindrucksvolle Zahlen lieferte das Effizienzprogramm "Save for Service". Dieses hatte ursprünglich das Ziel, die Kostenbasis in den Jahren 2010 bis 2012 um 4,2 Milliarden Euro zu senken. Zum 31.12.2011 beliefen sich die Einsparungen schon auf 4,5 Milliarden Euro. Das Ziel wurde also ein Jahr früher als ursprünglich geplant deutlich übererfüllt. Der Konzern wird auch künftig seine Effizienzbemühungen unvermindert fortsetzen. Der Erfolg der Bemühungen lässt sich an der um 0,5 Prozentpunkte auf 31,8 Prozent gestiegenen bereinigten EBITDA-Marge auf Konzernebene ablesen.

Für das Geschäftsjahr 2012 erwartet die Deutsche Telekom ein bereinigtes EBITDA von rund 18 Milliarden Euro und einen Free Cashflow von rund 6 Milliarden Euro. Dabei ist ein erhöhter Aufwand in den USA für den Start ins LTE-Zeitalter berücksichtigt. Beiden Prognosen liegt die Annahme konstanter Wechselkurse gegenüber den Durchschnittswerten 2011 sowie keiner weiteren signifikanten Verschlechterung der wirtschaftlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen zugrunde.

Deutschland – mobiles Internet boomt Positive Entwicklungen bei Kundenzahlen sowie im Datengeschäft und eine nochmals verbesserte Profitabilität prägten 2011 das Deutschlandgeschäft. So stieg die Zahl der angeschlossenen Nutzer des TV-Angebots Entertain um 34 Prozent auf 1,6 Millionen. Dabei erwies sich das erst im September gestartete Entertain Sat als besonders erfolgreich. Von den 177.000 Entertain-Neukunden im vierten Quartal nutzen 97.000 die neue satellitengestützte Variante des Angebots. Im Festnetz lag die Zahl der Anschlussverluste um 21 Prozent unter dem Wert von 2010 und damit auf einem historischen Tiefstand. Gleichzeitig behauptete die Telekom ihren hohen Marktanteil bei den Breitbandanschlüssen von mehr als 45 Prozent.

Mehr als eine Million neue Vertragskunden im Mobilfunk in 2011 zeigen die Attraktivität neuer Tarife und den Effekt der gezielten Forcierung des Geschäfts mit Drittanbietern (Service-Provider-Segment). Der Anteil von Smartphones am Geräteabsatz erhöhte sich 2011 weiter um 19 Prozentpunkte auf 62 Prozent. Allein das Apple iPhone wurde im vierten Quartal fast eine halbe Million Mal verkauft, das war der bislang höchste Quartals-Absatz aller Zeiten dieses Geräts für die Telekom in Deutschland. Der Smartphone-Boom führt zu einem ungebrochenen Wachstum im mobilen Datengeschäft. Im Gesamtjahr legten die Umsätze hier um 30 Prozent auf 1,6 Milliarden Euro zu. Im vierten Quartal stiegen sie sogar um 31,7 Prozent.

Der Umsatz im Deutschlandgeschäft sank 2011 gegenüber dem Vorjahr um 4,4 Prozent auf 24,0 Milliarden Euro. Dabei belasteten neben dem scharfen Wettbewerb auch Regulierungsentscheidungen. So führt die Reduzierung der mobilen Terminierungsentgelte im deutschen Mobilfunk zu einer Umsatzeinbuße für alle deutschen Mobilfunk-Unternehmen von rund 850 Millionen Euro im Jahr 2011. Für die Deutsche Telekom betrug allein dieser Effekt mehr als 0,2 Milliarden Euro. Zudem verzerrt die Einstellung des Cash-Card-Geschäfts den Vorjahresvergleich. Im Mobilfunk gingen die Service-Umsätze im Gesamtjahr um 2,4 Prozent zurück. Bereinigt um die Absenkung der mobilen Terminierungsentgelte ergibt sich ein leichtes Plus von 0,6 Prozent. Erneut kompensierten Effizienzanstrengungen die Umsatzrückgänge nahezu vollständig: Das bereinigte EBITDA lag im Deutschlandgeschäft mit 9,6 Milliarden Euro nur um 0,2 Prozent unter dem Wert von 2010. Daraus errechnet sich für das Segment eine Marge von 39,9 Prozent, das waren 1,6 Prozentpunkte mehr als im Vorjahr.

USA – LTE-Start im kommenden Jahr Für T-Mobile USA war im vergangenen Jahr insbesondere das vierte Quartal von hohen Herausforderungen gekennzeichnet, nachdem im Oktober die drei großen nationalen Wettbewerber zeitgleich das neue Modell des Apple iPhone in den Markt eingeführt haben. Allein im vierten Quartal verlor die amerikanische Mobilfunktochter 802.000 Vertragskunden, davon 706.000 unter der eigenen Marke.

Als Folge der im Gesamtjahr negativen Kundenentwicklung sanken auch die Umsätze um 3,3 Prozent auf 20,6 Milliarden Dollar. Durch Kosteneinsparungen und neue Tarife ohne subventionierte Endgeräte konnte das bereinigte EBITDA bei 5,3 Milliarden Dollar gehalten werden, das entspricht einem Rückgang um 3,1 Prozent. Im vierten Quartal wurde hier sogar ein Anstieg des bereinigten EBITDA um 3,4 Prozent auf Dollarbasis erreicht.

Im Dezember haben die Deutsche Telekom und AT&T die Vereinbarung zum Verkauf von T-Mobile USA aufgelöst. Im Rahmen dieser Vertragsauflösung erhielt die Deutsche Telekom neben einer Barzahlung von 3 Milliarden Dollar von AT&T auch wichtige Funkfrequenzen. Mit Hilfe dieses Spektrums sowie durch Neuverwendung bereits genutzter Frequenzen (Refarming) und zusätzliche Investitionen in das Mobilfunknetz von rund 1,4 Milliarden Dollar wird T-Mobile USA ab 2013 beginnen, Dienste auf Basis des Mobilfunkstandards LTE (Long Term Evolution) anzubieten. Weitere Bausteine zur Fortsetzung der Challenger-Strategie in den USA sind ein Relaunch der Marke T-Mobile sowie die verstärkte Bearbeitung des Geschäftskundensegments.

Europa – Margen verteidigt Angesichts schwieriger Rahmenbedingungen haben die im operativen Segment Europa zusammengefassten Landesgesellschaften das Geschäftsjahr 2011 mit einem insgesamt soliden vierten Quartal abgeschlossen. Im Gesamtjahr konnte die bereinigte EBITDA-Marge um 0,5 Prozentpunkte auf 34,6 Prozent verbessert werden. Auf Jahresbasis sank der Umsatz auf vergleichbarer Basis (ohne T-Mobile UK) um 5,8 Prozent auf 15,1 Milliarden Euro. Von diesem Rückgang ist mehr als ein Drittel auf Regulierungsentscheidungen im Mobilfunk zurückzuführen. Das bereinigte EBITDA ging im gleichen Zeitraum gegenüber 2010, wiederum ohne T-Mobile UK, um 5,9 Prozent auf 5,2 Milliarden Euro zurück. Im vierten Quartal legte das bereinigte EBITDA dagegen um 3,6 Prozent zu und das Minus beim Umsatz betrug im Jahresvergleich nur noch 3,6 Prozent. Insgesamt hat sich der Umsatz- und Ergebnistrend im Vergleich zu 2010 im Jahresverlauf stetig verbessert.

Wesentliche Wachstumstrends blieben ungeachtet der schwierigen wirtschaftlichen Lage auf vielen Märkten intakt. Die Zahl der Breitbandkunden legte um 5,4 Prozent auf 4,6 Millionen zu und die Zahl der Mobilfunk-Vertragskunden im Segment Europa kletterte um 3 Prozent auf mehr als 27 Millionen. Das Wachstum beim internetbasierten Fernsehen (IPTV) setzte sich mit einem Plus von 24 Prozent fort. Auch das mobile Datengeschäft bleibt in Europa auf Kurs. Im Gesamtjahr war hier ein Zuwachs von 15 Prozent zu verzeichnen. Die Niederlande, Griechenland, Polen und Österreich erzielten das stärkste Wachstum und haben damit weiterhin im Datengeschäft das größte Gewicht im Segment.

Die europäischen Landesgesellschaften verteidigten im abgelaufenen Geschäftsjahr ihre gute Profitabilität. So gelang es OTE auf dem griechischen Heimatmarkt, die bereinigte EBITDA-Marge im Gesamtjahr auf Vorjahresniveau nahezu zu stabilisieren. In Ungarn gelang es, die bereinigte EBITDA-Marge von 37,4 Prozent in 2010 auf nun 37,7 Prozent zu steigern.

Systemgeschäft – Investitionen in Qualität zahlen sich aus Moderates Wachstum kennzeichnete das Geschäft von T-Systems in 2011. Der Gesamtumsatz stieg gegenüber dem Geschäftsjahr 2010 leicht um 2,1 Prozent auf 9,2 Milliarden Euro. Dabei fiel das Plus bei den externen Umsätzen mit 2,4 Prozent und bei den internationalen Umsätzen mit 4,2 Prozent überproportional aus.

Der Auftragseingang lag mit 8,8 Milliarden Euro um 4,9 Prozent unter dem Vorjahreswert. Darin spiegelt sich zum einen, dass für T-Systems im abgelaufenen Geschäftsjahr die Qualitätssicherung bei bestehenden Verträgen Vorrang vor der Gewinnung von Neugeschäft hatte. Zum anderen zeigt sich hier der branchenweite Trend: weniger Big Deals und mehr Cloud-basierte Abschlüsse. Cloud-basierte Verträge werden nach Verbrauch abgerechnet und ihr Volumen umfasst die reine Mindestabnahme. Die tatsächliche Abnahmemenge je Großkundenauftrag liegt meist deutlich darüber.

Der Aufwand für Qualitätssicherung wirkte sich 2011 auf die Ergebniskennzahlen aus. Das bereinigte EBITDA ging um 8,0 Prozent auf 0,9 Milliarden Euro zurück. Die bereinigte EBIT-Marge lag im Gesamtjahr mit 2,7 Prozent um einen Prozentpunkt unter dem Wert von 2010. Die bereinigte EBIT-Marge im vierten Quartal erholte sich mit 5,0 Prozent gegenüber dem Vorquartal deutlich. Das geht zurück auf ein saisonal umsatzstarkes viertes Quartal mit hoher Systemauslastung bei nahezu unveränderten Kosten. Außerdem haben die Maßnahmen zur Qualitätssicherung gegriffen und führten zu einem Allzeithoch bei der Kundenzufriedenheit.

Pro-forma-Zahlen, angepasst um die Entkonsolidierung von T-Mobile UK zum 1. April 2010 In Großbritannien ist zum 1. April 2010 die ehemalige T-Mobile UK in das Gemeinschaftsunternehmen Everything Everywhere mit der France Télécom-Tochter Orange UK eingebracht worden. Zur besseren Transparenz der operativen Entwicklung sind in der folgenden Tabelle für das Gesamtjahr 2010 beide Darstellungsweisen – einschließlich und ohne T-Mobile UK – für Umsatz, bereinigtes EBITDA sowie für den bereinigten und den unbereinigten Konzernüberschuss aufgeführt. Dieser Ausweis versteht sich ergänzend zu der Tabelle mit den jeweiligen Ist-Zahlen.

Ausgewiesen Pro forma Gesamtjahr 2011 in Mio. EUR Gesamtjahr 2010 in Mio. EUR Gesamtjahr 2011 in Mio. EUR Gesamtjahr 2010 in Mio. EUR Veränderung in % Umsatz 58.653 62.421 58.653 61.663 (4,9) EBITDA bereinigt 18.685 19.473 18.685 19.300 (3,2) Konzernüberschuss 557 1.695 557 1.775 (68,6) Konzernüberschuss bereinigt 2.851 3.364 2.851 3.439 (17,1)

Anmerkungen zur Tabelle: Das Gesamtjahr 2010 wurde um den Umsatz- und den Ergebnisbeitrag von T-Mobile UK zum bereinigten EBITDA, Konzernüberschuss und bereinigten Konzernüberschuss angepasst. Für das vierte Quartal 2010 sind keine Anpas-sungen notwendig, da die Zahlen bereits auf ausgewiesener Basis mit dem vierten Quartal 2011 vergleichbar sind.

Konzern Deutsche Telekom im Überblick*:

4. Quartal 2011 in Mio. EUR 4. Quartal 2010 in Mio. EUR Verän- derung in % Gesamtjahr 2011 in Mio. EUR Gesamtjahr 2010 in Mio. EUR Verän- derung in % Umsatz 14.911 15.477 (3,7) 58.653 62.421 (6,0) davon: Inland 6.623 6.985 (5,2) 26.361 27.268 (3,3) davon: Ausland 8.288 8.492 (2,4) 32.292 35.153 (8,1) Betriebsergebnis (EBIT) (33) (176) 81,3 5.586 5.505 1,5 EBIT bereinigt 660 1.682 (60,8) 7.606 8.364 (9,1) EBITDA 7.265 3.383 n.a. 20.022 17.313 15,6 EBITDA bereinigt 4.611 4.550 1,3 18.685 19.473 (4,0) EBITDA-Marge bereinigt 30,9% 29,4% 1,5p 31,8% 31,2% 0,6p Konzernüber-schuss (1.340) (514) n.a. 557 1.695 (67,1) Konzernüber-schuss bereinigt (92) 758 n.a. 2.851 3.364 (15,2) Free Cashflow a 1.887 1.733 8,9 6.421 6.543 (1,9) Cash Capex b (2.230) (2.540) (12,2) (8.406) (9.851) (14,7) Netto-Finanz-verbindlichkeiten 40.121 42.269 (5,1) Anzahl der Mitarbeiter zum Stichtag 235.132 246.777 (4,7)

Anmerkungen zur Tabelle: a Vor Ausschüttung, vor Investitionen in Spektrum, PTC-Transaktion und Ausgleichszahlung AT&T. b Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte (ohne Goodwill).

Operatives Segment Deutschland*:

4. Quartal 2011 in Mio. EUR 4. Quartal 2010 in Mio. EUR Verän-derung in % Gesamtjahr 2011 in Mio. EUR Gesamtjahr 2010 in Mio. EUR Verän-derung in % Gesamtumsatz 6.047 6.442 (6,1) 24.031 25.145 (4,4) Außenumsatz 5.683 6.014 (5,5) 22.621 23.523 (3,8) Betriebsergebnis (EBIT) 990 1.048 (5,5) 4.445 4.916 (9,6) EBIT bereinigt 1.122 1.244 (9,8) 5.152 5.425 (5,0) EBITDA 2.154 2.162 (0,4) 8.892 9.109 (2,4) EBITDA bereinigt 2.286 2.358 (3,1) 9.599 9.618 (0,2) EBITDA-Marge bereinigt 37,6% 36,6% 1,0p 39,9% 38,3% 1,6p Anzahl der Mitarbeiter im Durchschnitt 75.454 77.680 (2,9) 76.028 79.364 (4,2)

Operatives Segment Europa*:

4. Quartal 2011 in Mio. EUR 4. Quartal 2010 in Mio. EUR Verän-derung in % Gesamtjahr 2011 in Mio. EUR Gesamtjahr 2010 in Mio. EUR Verän-derung in % Gesamtumsatz 3.772 3.913 (3,6) 15.124 16.840 (10,2) davon: Griechenland 867 937 (7,5) 3.546 3.876 (8,5) davon: Rumänien 273 287 (4,9) 1.072 1.165 (8,0) davon: Ungarn 350 323 8,4 1.438 1.517 (5,2) davon: Polen 409 475 (13,9) 1.740 1.839 (5,4) davon: Tschechische Republik 270 291 (7,2) 1.092 1.157 (5,6) davon: Kroatien 263 278 (5,4) 1.084 1.148 (5,6) davon: Niederlande 465 427 8,9 1.747 1.767 (1,1) davon: Slowakei 231 232 (0,4) 886 934 (5,1) davon: Österreich 234 238 (1,7) 924 983 (6,0) davon: Großbritanniena - - n.a. - 783 n.a. davon: Übrigeb 464 491 (5,5) 1.827 1.937 (5,7) Außenumsatz 3.595 3.750 (4,1) 14.431 16.183 (10,8)

Betriebsergebnis (EBIT) (601) (478) (25,7) 780 985 (20,8) EBIT bereinigt 517 380 36,1 2.066 2.282 (9,5) EBITDA 1.233 1.093 12,8 4.995 5.142 (2,9) EBITDA bereinigt 1.311 1.265 3,6 5.241 5.748 (8,8) davon: Griechenland 321 335 (4,2) 1.300 1.433 (9,3) davon: Rumänien 73 67 9,0 274 281 (2,5) davon: Ungarn 110 60 83,3 542 567 (4,4) davon: Polen 153 187 (18,2) 629 691 (9,0) davon: Tschechische Republik 118 134 (11,9) 509 551 (7,6) davon: Kroatien 131 113 15,9 508 507 0,2 davon: Niederlande 174 122 42,6 505 461 9,5 davon: Slowakei 91 82 11,0 388 403 (3,7) davon: Österreich 56 70 (20,0) 253 283 (10,6) davon: Großbritanniena - - n.a. - 167 n.a. davon: Übrigeb 89 94 (5,3) 339 426 (20,4) EBITDA-Marge bereinigt 34,7% 32,3% 2,4p 34,6% 34,1% 0,5p Anzahl der Mitarbeiter im Durchschnitt 58.318 63.506 (8,2) 60.105 65.435 (8,1)

Anmerkungen zur Tabelle: Die Beiträge der Landesgesellschaften entsprechen grundsätzlich den jeweiligen Einzelabschlüssen der Gesellschaften ohne Berücksichtigung von Konsolidierungseffekten auf der Ebene des operativen Segments. a Entkonsolidierung von T-Mobile UK zum 1. April 2010. b Übrige enthält die Landesgesellschaften der Länder Bulgarien, Albanien, EJR Mazedonien und Montenegro sowie ICSS, Europe Headquarters und bis einschließlich Mai 2010 Deutsche Telekom International UK (ehemals T-Mobile International UK).

Operatives Segment USA*:

4. Quartal 2011 in Mio. EUR 4. Quartal 2010 in Mio. EUR Verän-derung in % Gesamtjahr 2011 in Mio. EUR Gesamtjahr 2010 in Mio. EUR Verän-derung in % Gesamtumsatz 3.848 3.942 (2,4) 14.811 16.087 (7,9) Außenumsatz 3.847 3.940 (2,4) 14.801 16.075 (7,9) Betriebsergebnis (EBIT) (2.955) 472 n.a. (710) 2.092 n.a. EBIT bereinigt (604) 472 n.a. 1.721 2.092 (17,7) EBITDA 989 1.000 (1,1) 3.697 4.156 (11,0) EBITDA bereinigt 1.043 1.000 4,3 3.831 4.156 (7,8) EBITDA-Marge bereinigt 27,1% 25,4% 1,7p 25,9% 25,8% 0,1p Anzahl der Mitarbeiter im Durchschnitt 32.709 37.340 (12,4) 34.518 37.795 (8,7)

Operatives Segment Systemgeschäft*:

4. Quartal 2011 in Mio. EUR 4. Quartal 2010 in Mio. EUR Verän-derung in % Gesamtjahr 2011 in Mio. EUR Gesamtjahr 2010 in Mio. EUR Verän-derung in % Gesamtumsatz 2.457 2.479 (0,9) 9.249 9.057 2,1 davon: Computing Services 826 835 (1,1) 3.136 3.128 0,3 davon: Desktop Services 374 409 (8,6) 1.373 1.461 (6,0) davon: Systems Integration 489 503 (2,8) 1.871 1.801 3,9 davon: Telecommunica­tions 853 832 2,5 3.197 3.086 3,6 davon: Sonstiges a (85) (99) 14,1 (328) (419) 21,7 Außenumsatz 1.726 1.714 0,7 6.567 6.411 2,4 Auftragseingang 2.268 3.206 (29,3) 8.826 9.281 (4,9) Betriebsergebnis (EBIT) 8 (5) n.a. (43) 44 n.a. EBIT bereinigt 124 137 (9,5) 252 333 (24,3) EBITDA 176 162 8,6 597 667 (10,5) EBITDA bereinigt 282 299 (5,7) 872 948 (8,0) EBITDA-Marge bereinigt 11,5% 12,1% (0,6)p 9,4% 10,5% (1,1)p Anzahl der Mitarbeiter im Durchschnitt 48.195 47.771 0,9 48.224 47.588 1,3

Anmerkung zur Tabelle: a Nicht zum Kerngeschäft gehörende Aktivitäten und Konsolidierung.

Konzernzentrale & Shared Services*:

4. Quartal 2011 in Mio. EUR 4. Quartal 2010 in Mio. EUR Verän-derung in % Gesamtjahr 2011 in Mio. EUR Gesamtjahr 2010 in Mio. EUR Verän-derung in % Gesamtumsatz 521 451 15,5 2.144 2.166 (1,0) Außenumsatz 60 59 1,7 233 229 1,7 Betriebsergebnis (EBIT) 2.525 (1.226) n.a. 1.160 (2.479) n.a. EBIT bereinigt (497) (564) 11,9 (1.538) (1.710) 10,1 EBITDA 2.733 (986) n.a. 1.956 (1.639) n.a. EBITDA bereinigt (289) (324) 10,8 (742) (870) 14,7 Anzahl der Mitarbeiter im Durchschnitt 21.265 22.229 (4,3) 21.494 22.312 (3,7)

* Die Deutsche Telekom definiert das EBITDA als Betriebsergebnis vor Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen.

Entwicklung der Kundenzahlen im vierten Quartal 2011 Operatives Segment Deutschland:

31.12.2011 in Tsd. 31.12.2010 in Tsd. Veränderung in Tsd. Veränderung in % Festnetz Festnetzanschlüsse 23.399 24.650 (1.251) (5,1) Breitbandanschlüsse, Retail 12.265 11.954 311 2,6 TV 1.553 1.156 397 34,3 TAL 9.598 9.498 100 1,1 Wholesale, entbündelte Anschlüsse 1.222 1.037 185 17,8 Wholesale, gebündelte Anschlüsse 704 984 (280) (28,5) Mobilfunk Mobilfunkkunden a 35.403 34.694 709 2,0

Anmerkung zur Tabelle: a Seit dem 1. April 2010 erfolgt automatisch eine Kündigung durch die Telekom Deutschland GmbH, wenn eine Prepaid-Karte zwei Jahre nicht aufgeladen wurde und drei Monate nicht aktiv war.

Operatives Segment Europa:

31.12.2011 in Tsd. 31.12.2010 in Tsd. Veränderung in Tsd. Veränderung in % Europa Gesamt a Festnetzanschlüsse 10.563 11.337 (774) (6,8) Breitbandanschlüsse, Retail 4.588 4.353 235 5,4 TAL 1.844 1.504 340 22,6 Wholesale, entbündelte Anschlüsse 50 44 6 13,6 Wholesale, gebündelte Anschlüsse 153 180 (27) (15,0) Mobilfunkkunden a 60.293 60.100 193 0,3 Griechenland Festnetzanschlüsse Breitbandanschlüsse Mobilfunkkunden 3.317 1.126 7.885 3.739 1.147 7.990 (422) (21) (105) (11,3) (1,8) (1,3) Rumänien Festnetzanschlüsse Breitbandanschlüsse Mobilfunkkunden 2.487 1.078 6.499 2.597 961 6.849 (110) 117 (350) (4,2) 12,2 (5,1) Ungarn b Festnetzanschlüsse Breitbandanschlüsse Mobilfunkkunden 1.486 848 4.817 1.652 824 5.208 (166) 24 (391) (10,0) 2,9 (7,5) Polen Mobilfunkkunden 14.161 13.259 902 6,8 Tschechische Republik Festnetzanschlüsse Breitbandanschlüsse Mobilfunkkunden 100 100 5.381 69 69 5.475 31 31 (94) 44,9 44,9 (1,7) Kroatien Festnetzanschlüsse Breitbandanschlüsse Mobilfunkkunden 1.387 651 2.418 1.431 629 2.901 (44) 22 (483) (3,1) 3,5 (16,6) Niederlande Festnetzanschlüsse Breitbandanschlüsse Mobilfunkkunden 294 284 4.909 289 289 4.526 5 (5) 383 1,7 (1,7) 8,5 Slowakei Festnetzanschlüsse Breitbandanschlüsse Mobilfunkkunden 1.021 464 2.326 1.061 436 2.411 (40) 28 (85) (3,8) 6,4 (3,5) Österreich Mobilfunkkunden 4.060 3.778 282 7,5 Bulgarien Mobilfunkkunden 4.265 3.920 345 8,8 Übrige c Festnetzanschlüsse Breitbandanschlüsse Mobilfunkkunden 471 239 3.573 498 220 3.782 (27) 19 (209) (5,4) 8,6 (5,5)

Anmerkungen zur Tabelle: a Die Kunden von T-Mobile UK, die seit dem 1. April 2010 durch die Zusammenlegung von T-Mobile UK und von Orange UK in das Joint Venture Everything Everywhere übergegangen sind, wurden zur besseren Vergleichbarkeit aus allen historischen Kundenzahlen herausgerechnet. b Mit Wirkung zum 1. Januar 2011 wurde eine Reklassifizierung des Geschäftskundenbestands zwischen den ope-rativen Segmenten Europa und Systemgeschäft durchgeführt. In diesem Zusammenhang wurden die ungarischen Mobilfunk-Großkunden und Festnetzanschlüsse der Großkunden zu T-Systems verlagert. c Übrige enthält die Landesgesellschaften der Länder Albanien, EJR Mazedonien und Montenegro.

Operatives Segment USA:

31.12.2011 in Tsd. 31.12.2010 in Tsd. Veränderung in Tsd. Veränderung in % Mobilfunkkunden a 33.185 33.734 (549) (1,6)

Anmerkung zur Tabelle: a In dieser Darstellung entspricht jede Mobilfunkkarte einem Kunden.

Netto-Neukunden im vierten Quartal 2011 Operatives Segment Deutschland:

4. Quartal 2011 in Tsd. 4. Quartal 2010 in Tsd. Veränderung in Tsd. Veränderung in % Festnetz Festnetzanschlüsse (295) (373) 78 20,9 Breitbandanschlüsse, Retail 64 110 (46) (41,8) TV 177 114 63 55,3 TAL 27 131 (104) (79,4) Wholesale, entbündelte Anschlüsse 24 144 (120) (83,3) Wholesale, gebündelte Anschlüsse (53) (159) 106 66,7 Mobilfunk Mobilfunkkunden a 498 (188) 686 n.a.

Anmerkung zur Tabelle: a Seit dem 1. April 2010 erfolgt automatisch eine Kündigung durch die Telekom Deutschland GmbH, wenn eine Prepaid-Karte zwei Jahre nicht aufgeladen wurde und drei Monate nicht aktiv war.

Operatives Segment Europa:

4. Quartal 2011 in Tsd. 4. Quartal 2010 in Tsd. Veränderung in Tsd. Veränderung in % Europa Gesamt a Festnetzanschlüsse (188) (188) 0 0,0 Breitbandanschlüsse, Retail 58 168 (110) (65,5) TAL 124 105 19 18,1 Wholesale, entbündelte Anschlüsse 2 5 (3) (60,0) Wholesale, gebündelte Anschlüsse (3) (13) 10 76,9 Mobilfunkkunden a 826 (273) 1.099 n.a. Griechenland Festnetzanschlüsse Breitbandanschlüsse Mobilfunkkunden (116) (10) 11 (120) 15 (340) 4 (25) 351 3,3 n.a. n.a. Rumänien Festnetzanschlüsse Breitbandanschlüsse Mobilfunkkunden (37) 26 (41) (28) 59 (210) (9) (33) 169 (32,1) (55,9) 80,5 Ungarn b Festnetzanschlüsse Breitbandanschlüsse Mobilfunkkunden (19) 17 28 (38) 13 62 19 4 (34) 50,0 30,8 (54,8) Polen Mobilfunkkunden 755 (62) 817 n.a. Tschechische Republik Festnetzanschlüsse Breitbandanschlüsse Mobilfunkkunden 7 7 (17) 16 16 15 (9) (9) (32) (56,3) (56,3) n.a. Kroatien Festnetzanschlüsse Breitbandanschlüsse Mobilfunkkunden (8) 3 (67) (6) 29 127 (2) (26) (194) (33,3) (89,7) n.a. Niederlande Festnetzanschlüsse Breitbandanschlüsse Mobilfunkkunden (3) (2) (26) 1 1 66 (4) (3) (92) n.a. n.a. n.a. Slowakei Festnetzanschlüsse Breitbandanschlüsse Mobilfunkkunden (8) 7 8 (11) 13 4 3 (6) 4 27,3 (46,2) n.a. Österreich Mobilfunkkunden 126 95 31 32,6 Bulgarien Mobilfunkkunden 99 34 65 n.a. Übrige c Festnetzanschlüsse Breitbandanschlüsse Mobilfunkkunden (5) 10 (48) (2) 13 (64) (3) (3) 16 n.a. (23,1) 25,0

Anmerkungen zur Tabelle: a Die Kunden von T-Mobile UK, die seit dem 1. April 2010 durch die Zusammenlegung von T-Mobile UK und von Orange UK in das Joint Venture Everything Everywhere übergegangen sind, wurden zur besseren Vergleichbarkeit aus allen historischen Kundenzahlen herausgerechnet. b Mit Wirkung zum 1. Januar 2011 wurde eine Reklassifizierung des Geschäftskundenbestands zwischen den ope-rativen Segmenten Europa und Systemgeschäft durchgeführt. In diesem Zusammenhang wurden die ungarischen Mobilfunk-Großkunden und Festnetzanschlüsse der Großkunden zu T-Systems verlagert. c Übrige enthält die Landesgesellschaften der Länder Albanien, EJR Mazedonien und Montenegro.

Operatives Segment USA:

4. Quartal 2011 in Tsd. 4. Quartal 2010 in Tsd. Veränderung in Tsd. Veränderung in % Mobilfunkkunden a (526) (23) (503) n.a.

Anmerkung zur Tabelle: a) In dieser Darstellung entspricht jede Mobilfunkkarte einem Kunden.

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