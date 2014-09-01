Webinar: Pensionsverpflichtungen

Hier finden Sie ausführliche Informationen zu den Details und Hintergründen unserer Pensionsverpflichtungen.

Das Webinar wurde in Englisch gehalten und nicht übersetzt.

Die Pensionsverpflichtungen haben wegen ihrer Abhängigkeit vom Zinsniveau und der hohen Beträge eine große Bedeutung für die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung sowie die Cash-Flowrechnung der Deutschen Telekom. Der ausgesprochen komplexe Rechnungslegungsstandard IAS 19 macht das Verständnis für das Thema eher schwerer als leichter.

Mit diesem Webinar haben Sie einen detaillierten Einblick in die Pensionsverpflichtungen und die zukünftige Entwicklung der entsprechenden Rückstellungen der Deutschen Telekom erhalten.

Nach der Präsentation (ca. 30 Minuten) bestand die Gelegheit, Fragen zu stellen - diesen Q&A finden Sie im oben verlinkten Youtube-Video.

Experten:

Dr. Guillaume Maisondieu , Senior Vice President Group Accounting & Customer Finance

Carsten Velten , Vice President Pensions & Risk Benefits