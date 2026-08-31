Der Kapitalmarkttag 2021 hat am 20./21. Mai in der Bonner Konzernzentrale virtuell stattgefunden. Auf dieser Seite finden sie alle Unterlagen und die Videomitschnitte aller neun Sessions. In jeder Session wurden zuerst die Ergebnisse seit dem letzten Capital Markets Day vor drei Jahren vorgestellt, dann die Strategie für die nächsten drei Jahre erläutert und zum schluss die Ziele genannt, die wir uns gesetzt haben. Anschließend werden Fragen der Teilnehmer beantwortet. Falls sie Fragen haben, finden Sie unsere Kontaktdaten am Ende dieser Seite.

Die zentrale Botschaft des Kapitalmarkttages 2021 lautet: Wir beschleunigen unser Wachstum. Eine Übersicht über die wichtigsten Punkte finden Sie in der Medieninformation.