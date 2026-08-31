Der Kapitalmarkttag 2021 hat am 20./21. Mai in der Bonner Konzernzentrale virtuell stattgefunden. Auf dieser Seite finden sie alle Unterlagen und die Videomitschnitte aller neun Sessions. In jeder Session wurden zuerst die Ergebnisse seit dem letzten Capital Markets Day vor drei Jahren vorgestellt, dann die Strategie für die nächsten drei Jahre erläutert und zum schluss die Ziele genannt, die wir uns gesetzt haben. Anschließend werden Fragen der Teilnehmer beantwortet. Falls sie Fragen haben, finden Sie unsere Kontaktdaten am Ende dieser Seite.
Die zentrale Botschaft des Kapitalmarkttages 2021 lautet: Wir beschleunigen unser Wachstum. Eine Übersicht über die wichtigsten Punkte finden Sie in der Medieninformation.
Eine Übersicht über die wichtigsten Punkte finden Sie in der Medieninformation. (Drei Minuten Lesezeit, publiziert am 20. Mai 2021 um 7 Uhr CET).
Hier finden Sie das All-in-One Dokument zum Download (PDF, 29,77 MB). Es beinhaltet alle Präsentationen zum Kapitalmarkttag 2021.
|14:00
|Group Strategy (incl. Q&A)
|T. Höttges (CEO)
|15:00
|Germany (incl. Q&A)
|S. Gopalan (Board Member for Germany)
|16:00
|Break
|16:30
|Europe (incl. Q&A)
|D. Leroy (Board Member for Europe)
|17:30
|T-Mobile US
|
Mike Sievert (President & CEO)
Neville Ray (President of Technology)
Konzernstrategie - Tim Höttges, CEO
|Präsentation (PDF, 5,28 MB)
|Transcript (PDF, 4,61 MB)
|Video
Deutschland - Srini Gopalan
|Präsentation (PDF, 6,20 MB)
|Transcript (PDF, 4,61 MB)
|Video
|Video Q & A
Europa - Dominique Leroy
|Präsentation (PDF, 6,91 MB)
|Transcript (PDF, 4,61 MB)
T-Mobiel US - Mike Sievert, Neville Ray und Peter Osvaldik
|Präsentation (PDF, 13,80 MB)
|Transcript (PDF, 4,61 MB)
|11:00
|Technology & Innovation (incl. Q&A)
|C. Nemat (Board Member for Technology & Innovation)
|12:00
|Systems Solutions (incl. Q&A)
|A. Al-Saleh (Board Member for T-SyAR_al-salehstems)
|12:45
|Break
|13:00
|Group Development
|13:30
|Finance
|C. Illek (CFO)
|Q&A
|C. IllekT. LangheimT. Höttges
Technology & Innovation - Claudia Nemat
|Präsentation (PDF, 2,27 MB)
|Transcript (PDF, 4,61 MB)
|Video
System Solutions - Adel Al-Saleh
|Präsentation (PDF, 802 KB)
|Transcript (PDF, 4,61 MB)
|Video
Group Development - Thorsten Langheim
|Präsentation (PDF, 1,23 MB)
|Transcript (PDF, 4,61 MB)
Finance - Christian P. Illek
|Präsentation (PDF, 474 KB)
|Transcript (PDF, 4,61 MB)
Q&A - Tim Höttges, Christian P. Illek, Thorsten Langheim
|Transcript (PDF, 4,61 MB)
Wrap up - Tim Höttges