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Kapitalmarkttag 2021

Der Kapitalmarkttag 2021 hat am 20./21. Mai in der Bonner Konzernzentrale virtuell stattgefunden. Auf dieser Seite finden sie alle Unterlagen und die Videomitschnitte aller neun Sessions. In jeder Session wurden zuerst die Ergebnisse seit dem letzten Capital Markets Day vor drei Jahren vorgestellt, dann die Strategie für die nächsten drei Jahre erläutert und zum schluss die Ziele genannt, die wir uns gesetzt haben. Anschließend werden Fragen der Teilnehmer beantwortet. Falls sie Fragen haben, finden Sie unsere Kontaktdaten am Ende dieser Seite. 

Die zentrale Botschaft des Kapitalmarkttages 2021 lautet: Wir beschleunigen unser Wachstum. Eine Übersicht über die wichtigsten Punkte finden Sie in der Medieninformation.

Eine Übersicht über die wichtigsten Punkte finden Sie in der Medieninformation. (Drei Minuten Lesezeit, publiziert am 20. Mai 2021 um 7 Uhr CET).

Hier finden Sie das All-in-One Dokument zum Download (PDF, 29,77 MB). Es beinhaltet alle Präsentationen zum Kapitalmarkttag 2021.

Video poster

Donnerstag, 20. Mai

Freitag, 21. Mai

Aktuelle Investor Relations Publikationen

Die nächsten Investor Relations Termine im Überblick

05.10.2026

Deutsche Telekom AI Investor Day

Die Deutsche Telekom wird am Montag, den 5. Oktober 2026 einen Investorentag dazu halten, wie die Chancen der Künstlichen Intelligenz erschlossen werden.

weitere Informationen

05.11.2026

Veröffentlichung Finanzergebnisse Q3 2026

Am Donnerstag, den 5. November 2026, wird die Deutsche Telekom AG ihre Ergebnisse für das dritte Quartal 2026 veröffentlichen.

25.02.2027

Finanzergebnisse Q4 2026

Am Donnerstag, den 25. Februar 2027, veröffentlicht die Deutsche Telekom AG ihre Finanzergebnisse Q4 bzw. 2026.

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