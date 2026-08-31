Hier finden Sie alle Informationen rund um den Deutsche Telekom Kapitalmarkttag 2010. Die Deutsche Telekom richtete den Kapitalmarkttag 2010 am 17. und 18. März in der Unternehmenszentrale in Bonn aus.
Präsentation René Obermann (Englisch) (PDF, 360 KB)
Präsentation Timotheus Höttges (Englisch) (PDF, 355 KB)
Präsentation Deutschland, Niek Jan van Damme (Englisch) (PDF, 946 KB)
Präsentation T-Systems, Reinhard Clemens (Englisch) (PDF, 970 KB)
Präsentation USA, Robert Dotson (Englisch) (PDF, 767 KB)
Präsentation Europa, Guido Kerkhoff (Englisch) (PDF, 414 KB)
Präsentation SEE, Guido Kerkhoff (Englisch) (PDF, 662 KB)
Hier finden Sie alle wichtigen Finanzpublikationen der Deutschen Telekom AG.
Den aktuellen Geschäftsbericht der Deutschen Telekom finden Sie hier.
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Alle Informationen zur ordentlichen Hauptversammlung der Deutschen Telekom AG finden Sie hier.
Die Deutsche Telekom wird am Montag, den 5. Oktober 2026 einen Investorentag dazu halten, wie die Chancen der Künstlichen Intelligenz erschlossen werden.
Am Donnerstag, den 5. November 2026, wird die Deutsche Telekom AG ihre Ergebnisse für das dritte Quartal 2026 veröffentlichen.
Am Donnerstag, den 25. Februar 2027, veröffentlicht die Deutsche Telekom AG ihre Finanzergebnisse Q4 bzw. 2026.
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