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Kapitalmarkttag 2012

Hier finden Sie alle Informationen rund um den Deutsche Telekom Kapitalmarkttag 2012. Am 6. und 7. Dezember hat die Deutsche Telekom ihre Investierenden und Finanzanalystinnen und Finanzanalysten zum Kapitalmarkttag nach Bonn eingeladen. Schauen Sie in die Aufzeichnungen der Internetübertragungen, um sich einen eigenen Eindruck zu verschaffen: Sie finden die Links weiter unten. Um die volle Qualität der Bilder zu erleben, aktivieren sie die HD Auflösung auf YouTube (720p).

Alle Präsentationen finden Sie hier zusammengefasst in einer PDF-Datei inklusive Lesezeichen zur einfachen Navigation: Kapitalmarkttag 2012 Gesamt (PDF, 10,42 MB)

Entsprechend internationaler Gepflogenheiten wurde der Kapitalmarkttag in Englisch durchgeführt. Die wichtigsten Informationen sind in der deutschen Medieninformation für Sie zusammengefasst.

Medieninformation (PDF, 149 KB)

Ad-hoc-Mitteilung der Deutschen Telekom gemäß § 15 WpHG

Agenda (PDF, 71 KB)

Transkript (PDF, 930 KB)

06. Dezember 2012

07. Dezember 2012

Aktuelle Investor Relations Publikationen

Die nächsten Investor Relations Termine im Überblick

05.10.2026

Deutsche Telekom AI Investor Day

Die Deutsche Telekom wird am Montag, den 5. Oktober 2026 einen Investorentag dazu halten, wie die Chancen der Künstlichen Intelligenz erschlossen werden.

weitere Informationen

05.11.2026

Veröffentlichung Finanzergebnisse Q3 2026

Am Donnerstag, den 5. November 2026, wird die Deutsche Telekom AG ihre Ergebnisse für das dritte Quartal 2026 veröffentlichen.

25.02.2027

Finanzergebnisse Q4 2026

Am Donnerstag, den 25. Februar 2027, veröffentlicht die Deutsche Telekom AG ihre Finanzergebnisse Q4 bzw. 2026.

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