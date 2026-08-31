Hier finden Sie alle Informationen rund um den Deutsche Telekom Kapitalmarkttag 2012. Am 6. und 7. Dezember hat die Deutsche Telekom ihre Investierenden und Finanzanalystinnen und Finanzanalysten zum Kapitalmarkttag nach Bonn eingeladen. Schauen Sie in die Aufzeichnungen der Internetübertragungen, um sich einen eigenen Eindruck zu verschaffen: Sie finden die Links weiter unten. Um die volle Qualität der Bilder zu erleben, aktivieren sie die HD Auflösung auf YouTube (720p).

Alle Präsentationen finden Sie hier zusammengefasst in einer PDF-Datei inklusive Lesezeichen zur einfachen Navigation: Kapitalmarkttag 2012 Gesamt (PDF, 10,42 MB)

Entsprechend internationaler Gepflogenheiten wurde der Kapitalmarkttag in Englisch durchgeführt. Die wichtigsten Informationen sind in der deutschen Medieninformation für Sie zusammengefasst.

Medieninformation (PDF, 149 KB)

Ad-hoc-Mitteilung der Deutschen Telekom gemäß § 15 WpHG

Agenda (PDF, 71 KB)

Transkript (PDF, 930 KB)