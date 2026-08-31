All-in-One Dokument
Hier finden Sie das All-in-One Dokument zum Download. Es beinhaltet alle Präsentationen zum Kapitalmarkttag 2018.
All-in-One CMD 2018 (PDF, 11,53 MB)
|13:30
|Registration(Deutsche Telekom, Landgrabenweg 151, Bonn)
|14:00
|Group Strategy(incl. Q&A)
|T. Höttges(CEO)
|15:15
|Segment presentation Germany(incl. Q&A)
|D. Wössner (Board Member for Germany)
|16:30
|Break
|16:45
|Segment presentation Systems Solutions(incl. Q&A)
|A. Al-Saleh (Board Member for T-Systems)
|17:45
|Technology & Innovation(incl. Q&A)
|C. Nemat (Board Member for Technology & Innovation)
|18:30
|Demonstrator Sessions
|Technology Top Management
|19:45
|Evening Event
Konzernstrategie - Tim Höttges
|Presentation (PDF, 2,91 MB)
|Video: Webcast
|Video: Q & A
Deutschland - Dr. Dirk Wössner
|Presentation (PDF, 1,99 MB)
|Video: Webcast
System Solutions - Adel Al-Saleh
|Presentation (PDF, 1,09 MB)
|Video: Webcast System Solutions
Technology & Innovation - Claudia Nemat
|Presentation (PDF, 2,01 MB)
|Video: Webcast
|09:00
|Segment presentation: T-Mobile US
|Team T-Mobile
|10:15
|Segment presentation: Europe
|S. Gopalan (Board Member for Europe)
|11:15
|Break
|11:30
|Segment presentation: Group Development
|T. Langheim (Executive Vice President)
|12:00
|Finance
|T. Dannenfeldt (CFO)
|13:00
|Wrap-up (incl. Q&A)
|T. Höttges (CEO), T. Dannenfeldt (CFO), C. Illek, (CFO Jan 1st, 2019)
|13:30
|End of CMD
T-Mobile US - Team T-Mobile US
|Presentation (PDF, 3,24 MB)
|Video: Webcast
|Video: Q & A
Europa - Srinivasan Gopalan
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Presentation (PDF, 1,11 MB)
|Video: Webcast
|Video: Q & A
Group Development - Thorsten Langheim
|Presentation (PDF, 803 KB)
|Video: Webcast
|Video: Q & A
Finanzen - Thomas Dannenfeldt
|Presentation (PDF, 827 KB)
|Video: Webcast
Vorstellung - Christian P. Illek
|Video
Wrap-up - Tim Höttges
|Video
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