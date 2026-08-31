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Kapitalmarkttag 2018

Traditionell haben Tim Höttges und das Managementteam die neue mittelfristige Strategie und den finanziellen Ausblick der Deutschen Telekom vorgestellt. Auf dieser Seite finden Sie alle Informationen und Aufzeichnungen zum Kapitalmarkttag 2018.

All-in-One Dokument

Hier finden Sie das All-in-One Dokument zum Download. Es beinhaltet alle Präsentationen zum Kapitalmarkttag 2018.

All-in-One CMD 2018 (PDF, 11,53 MB)

Transcript CMD 2018 (PDF, 759 KB)

Donnerstag, 24. Mai

Freitag, 25. Mai

Aktuelle Investor Relations Publikationen

Die nächsten Investor Relations Termine im Überblick

05.10.2026

Deutsche Telekom AI Investor Day

Die Deutsche Telekom wird am Montag, den 5. Oktober 2026 einen Investorentag dazu halten, wie die Chancen der Künstlichen Intelligenz erschlossen werden.

weitere Informationen

05.11.2026

Veröffentlichung Finanzergebnisse Q3 2026

Am Donnerstag, den 5. November 2026, wird die Deutsche Telekom AG ihre Ergebnisse für das dritte Quartal 2026 veröffentlichen.

25.02.2027

Finanzergebnisse Q4 2026

Am Donnerstag, den 25. Februar 2027, veröffentlicht die Deutsche Telekom AG ihre Finanzergebnisse Q4 bzw. 2026.

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