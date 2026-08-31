Kapitalmarkttage 2015

Die Deutsche Telekom hat am 26. und 27. Februar in der Unternehmenszentrale in Bonn ausführlich über die Strategie und den Ausblick informiert. Alle Unterlagen, die Videos finden Sie auf dieser Seite. Entsprechend internationaler Gepflogenheiten wurde der Kapitalmarkttag in Englisch durchgeführt. Alle Präsentationen und Reden liegendaher nur in englischer Sprache vor. Die Videoaufzeichnungen aller Präsentationen finden sie weiter unten auf dieser Seite.