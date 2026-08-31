Kapitalmarkttage 2015

Die Deutsche Telekom hat am 26. und 27. Februar in der Unternehmenszentrale in Bonn ausführlich über die Strategie und den Ausblick informiert. Alle Unterlagen, die Videos finden Sie auf dieser Seite. Entsprechend internationaler Gepflogenheiten wurde der Kapitalmarkttag in Englisch durchgeführt. Alle Präsentationen und Reden liegendaher nur in englischer Sprache vor. Die Videoaufzeichnungen aller Präsentationen finden sie weiter unten auf dieser Seite.
Konzernstrategie - Tim Höttges
|Presentation (PDF, 2,92 MB)
|Video
Cost and Portfolio Transformation - Thomas Dannenfeldt
|Presentation (PDF, 1,84 MB)
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Lead in Business (inkl. Fragerunde) - Reinhard Clemens
|Presentation (PDF, 1,83 MB)
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Superior Production Model (inkl. Fragerunde) - Claudia Nemat und B. Jacobfeuerborn
|Presentation (PDF, 3,10 MB)
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Europa (inkl. Fragerunde) - Claudia Nemat
|Presentation (PDF, 2,58 MB)
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Deutschland - Niek Jan van Damme
|Presentation (PDF, 2,97 MB)
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T-Mobile US (inkl. Fragerunde) - John Legere, CEO TMUS, Braxton Carter, CFO TMUS, Neville Ray, CTO TMUS, Mike Sieviert, COO TMUS
|Presentation (PDF, 1,75 MB)
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Finanzen - Thomas Dannenfeldt
|Presentation (PDF, 1,82 MB)
|Video
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