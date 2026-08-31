Thorsten Langheim, geboren 1966, Nationalität deutsch, führt das Vorstandsressort „USA und Unternehmensentwicklung“ und ist neben dem US-Geschäft (T-Mobile US) der Deutschen Telekom auch für die Unternehmensentwicklung, Portfoliostrategie und Mergers & Acquisitions der Deutschen Telekom zuständig. Dazu gehört auch die Steuerung des 12-Prozent-Anteils an BT sowie das Management der 49% Beteiligung an GD Towers. Darüber hinaus verantwortet Langheim als Aufsichtsratsvorsitzender und Mitbegründer der Deutsche Telekom Capital Partners die Risikokapital- und Private Equity-Aktivitäten der Deutschen Telekom.

Thorsten Langheim ist Mitglied des Board of Directors der T-Mobile US, Aufsichtsratsmitglied der Deutschen Sporthilfe und der FC Bayern München AG sowie Vorsitzender des Gesellschafterausschusses der GD Towers.

Vor seinem Wechsel zur Deutschen Telekom war Langheim von 2004 bis 2009 Managing Director bei der Private Equity Gruppe von Blackstone, einer Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement. Dort übernahm er vorrangig Aufgaben im Bereich Private Equity-Investitionen in Deutschland. 1999 bis 2004 war Langheim Investmentbanker für European M&A bei J.P. Morgan in London. Zwischen 1995 und 1999 war er stellvertretender Direktor der WestLB in Düsseldorf.

Thorsten Langheim ist Oberleutnant der Reserve der Luftwaffe und war Spieler in der 2. Fußball Bundesliga beim VFB Oldenburg 1990/91.

Mitgliedschaften in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten bzw. Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien:

• FC Bayern München AG 1

• Digital Infrastructure Vehicle II SCSp SICAV-RAIF, Luxemburg, Mitglied des Limited Partner Advisory Committee

• GD Towers Holding GmbH, Bonn, Vorsitzender des Gesellschafterausschusses

• Incharge Fund, SCSp SICAV-RAIF, Luxemburg, Mitglied des Limited Partner Advisory Committee



Konzerninterne Mandate sind dem Geschäftsbericht zu entnehmen und werden jährlich aktualisiert.

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