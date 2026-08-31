Dr. Christian P. Illek, geboren 1964 in Düsseldorf, Nationalität deutsch, hat am 1. Januar 2019 das Vorstandsressort Finanzen übernommen. Er ist seit April 2015 im Vorstand der Deutschen Telekom tätig und war zuerst für das Vorstandsressort Personal verantwortlich. Seit April 2026 verantwortet der Finanzvorstand zudem kommissarisch das Vorstandsressort Produkt und Technologie.

Zuvor war Illek als Vorsitzender der Geschäftsführung von Microsoft Deutschland tätig. Er prägte dort flexible Arbeitszeitmodelle, indem er die starre Büro-Anwesenheitspflicht abschaffte. Von April 2010 bis September 2012 verantwortete Illek das Marketing der Telekom Deutschland GmbH als Geschäftsführer und damit alle Marketingaktivitäten für Privat- und Geschäftskunden in Deutschland. Darüber hinaus leitete er die Bereiche Zentrum Wholesale, Zentrum Mehrwertdienste sowie die internationale Produktentwicklung für Festnetz, IPTV, konvergente und Geschäftskunden-Angebote der Deutschen Telekom AG.

Vor seiner Berufung als Bereichsvorstand T-Home (seit Anfang 2007) und Geschäftsführer Marketing T-Mobile (seit Mai 2009), arbeitete er in verschiedenen Führungspositionen bei den Firmen Bain & Company und Dell sowohl in Deutschland als auch in der Schweiz.

Dr. Christian P. Illek studierte Chemie und Betriebswirtschaftslehre in Düsseldorf und München und begann seine Laufbahn 1989 an der Münchner Universität.



Konzerninterne Mandate sind dem Geschäftsbericht zu entnehmen und werden jährlich aktualisiert.