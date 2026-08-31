Dominique Leroy, Jahrgang 1964, Nationalität belgisch, ist seit dem 1. November 2020 Vorstandsmitglied der Deutschen Telekom AG für das Segment Europa.

Dominique Leroy verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Konsumgüter- und Telekommunikationsbranche. Sie begann ihre Karriere bei Unilever, wo sie zuletzt als Managing Director für Belgien und Luxemburg tätig war. Im Jahr 2011 wechselte sie zu Proximus (ehemalig Belgacom), übernahm dort schnell die Leitung des Verbrauchermarktes und hatte von 2014 bis 2019 die Position des CEO inne. Während dieser Zeit schaffte sie den Turnaround des Unternehmens hin zu einer Phase kontinuierlichen Wachstums und setzte einen starken Fokus auf das Kundenerlebnis.

Dominique Leroy verfügt über mehr als 10 Jahre Vorstandserfahrung. Sie war Vorstandsmitglied bei Lotus Bakeries, Proximus, BICS, Royal Ahold Delhaize und Compagnie de Saint-Gobain.

Sie hat einen Master in Wirtschaftsingenieurwesen und Management von der Solvay Business School in Brüssel.

Mitgliedschaften in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten bzw. Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien:

• Compagnie de Saint-Gobain, Courbevoie, Frankreich, Mitglied des Board of Directors 1



Konzerninterne Mandate sind dem Geschäftsbericht zu entnehmen und werden jährlich aktualisiert.

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