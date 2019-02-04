Die Deutsche Telekom veranstaltet am Donnerstag, den 19. Januar 2023, ein Webinar zur vertieften Diskussion einer Reihe von Rechnungslegungsthemen.

Dr. Robert Hauber, Leiter Konzerncontrolling, wird einen Überblick über verschiedene Themen geben, darunter die Auswirkungen der Entkonsolidierung des Tower-Geschäfts auf unsere Ergebnisse in der Zukunft und die Überleitung von Kennzahlen von US GAAP nach IFRS (Nettoverschuldung inklusive und exklusive Leasing , EBITDA, freier Cashflow und Nettogewinn) und wie die von TM US nach US GAAP präsentierten Ergebnisse in die von der Deutschen Telekom nach IFRS präsentierten Ergebnisse übersetzt werden.

Aufzeichnung des Live-Webcasts