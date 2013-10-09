Webinar: All-IP Europa

Bitte beachten Sie: Diese Veranstaltung wurde auf Englisch durchgeführt.

Wir möchten Sie gerne zu unserem zweiten themenbezogenen Webinar zum Thema All-IP Migraton in Europa einladen.

Die All-IP-Migration steht bei allen CTOs unserer Industrie ganz oben auf der Agenda. All IP schafft eine einheitliche Infrastruktur für alle Services und ermöglicht uns Altsysteme abzuschalten. Sie versetzt die Deutsche Telekom in die Lage den exponentiellen Anstieg des Internetverkehrs zu bedienen und dient als Basis für e-company sowie Produkt- und Serviceinnovationen.

Innerhalb der Deutschen Telekom ist das Segment Europa Vorreiter im Migrationsprozess. Dies ist der Tatsache geschuldet, dass die Größe und Agilität sowie das regulatorische Umfeld unserer Natcos eine schnelle Migration erlauben und uns so ermöglicht, Know-how zu sammeln, dass wir innerhalb der Gruppe nutzen und auf die größeren Länder mit den komplexeren Migrationsprozessen anzuwenden können.

Um den Roll-Out-Plan der Deutschen Telekom zu verstehen ist es wichtig ein besseres Verständnis für die Technologie und Investitionsaspekte der All IP Migration zu bekommen.

Referenten:

Claudia Nemat , Vorstand Europa & Technik

Kerstin Günther , Senior Vice President Technology Europe