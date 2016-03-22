Webinar: Cloud Strategy

Das Webinar wurde in Englisch gehalten und nicht übersetzt.

Cloud Computing hat in der IT einen Paradigmen-Wechsel eingeleitet: Daten, Rechenleistung und IT-Programme wandern ins Netz. Für die Deutsche Telekom stellt dies ein strategisches Wachstumsfeld dar, in dem erhebliche Chancen für die Differenzierung im Wettbewerb gesehen werden.

Nach der Präsentation (30 Min.) werden wir Ihnen für eine Q&A Runde (30 Min.) bereitstehen. Zusätzlich zu den Tasten am Telefon können Sie Fragen per E-Mail über investor.relations@telekom.de oder Twitter @DT_IR stellen.

Experten:

Hannes Wittig

Senior Vice President Investor Relations

Annette Bronder

Director Digital Division - Board Member T-Systems International

Frank Strecker

Senior Vice President Global Cloud Computing & Partner Eco-Systems