Webinar: Cloud Strategy

Das Webinar wurde in Englisch gehalten und nicht übersetzt.
Cloud Computing hat in der IT einen Paradigmen-Wechsel eingeleitet: Daten, Rechenleistung und IT-Programme wandern ins Netz. Für die Deutsche Telekom stellt dies ein strategisches Wachstumsfeld dar, in dem erhebliche Chancen für die Differenzierung im Wettbewerb gesehen werden.
Nach der Präsentation (30 Min.) werden wir Ihnen für eine Q&A Runde (30 Min.) bereitstehen. Zusätzlich zu den Tasten am Telefon können Sie Fragen per E-Mail über investor.relations@telekom.de oder Twitter @DT_IR stellen.
Experten:
Hannes Wittig
Senior Vice President Investor Relations
Annette Bronder
Director Digital Division - Board Member T-Systems International
Frank Strecker
Senior Vice President Global Cloud Computing & Partner Eco-Systems