"Sprache wechseln" Leichte Sprache

Webinar: Cloud Strategy

1 Minute Lesezeit
Symbolbild Cloud

Das Webinar wurde in Englisch gehalten und nicht übersetzt.

Cloud Computing hat in der IT einen Paradigmen-Wechsel eingeleitet: Daten, Rechenleistung und IT-Programme wandern ins Netz. Für die Deutsche Telekom stellt dies ein strategisches Wachstumsfeld dar, in dem erhebliche Chancen für die Differenzierung im Wettbewerb gesehen werden.

Nach der Präsentation (30 Min.) werden wir Ihnen für eine Q&A Runde (30 Min.) bereitstehen. Zusätzlich zu den Tasten am Telefon können Sie Fragen per E-Mail über investor.relations@telekom.de oder Twitter @DT_IR stellen.

Experten:

Hannes Wittig
Senior Vice President Investor Relations

Annette Bronder
Director Digital Division - Board Member T-Systems International

Frank Strecker
Senior Vice President Global Cloud Computing & Partner Eco-Systems

 

00:00

Was spricht für ein Investment?

Eine attraktive Dividende, Wettbewerbsfähigkeit des Konzerns und starke Marktpositionen sind nur einige der Gründe für ein Investment.

Was spricht für ein Investment?

Investor Relations Kontakte