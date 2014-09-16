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Webinar: Deutsche Telekom for Socially Responsible Investors

1 Minute Lesezeit
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Bitte beachten Sie: Diese Veranstaltung wurde auf Englisch durchgeführt.

Es gibt viele Belege dafür, dass langfristiger Unternehmenserfolg an eine gut integrierte Corporate Responsibility Strategie gekoppelt ist. Aufgrund steigender Relevanz und zunehmendem Investoreninteresse an SRI möchten wir Ihnen dieses Webinar anbieten, um Ihnen einen Überblick über die derzeit am häufigsten diskutierten ESG (Ecological Social and Governance) Ansätze der Deutschen Telekom zu geben.

Expertin

Birgit Klesper
Senior Vice President Corporate Responsibility and Group Transformational Change

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Was spricht für ein Investment?

Eine attraktive Dividende, Wettbewerbsfähigkeit des Konzerns und starke Marktpositionen sind nur einige der Gründe für ein Investment.

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