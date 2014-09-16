Webinar: Deutsche Telekom for Socially Responsible Investors

Bitte beachten Sie: Diese Veranstaltung wurde auf Englisch durchgeführt.



Es gibt viele Belege dafür, dass langfristiger Unternehmenserfolg an eine gut integrierte Corporate Responsibility Strategie gekoppelt ist. Aufgrund steigender Relevanz und zunehmendem Investoreninteresse an SRI möchten wir Ihnen dieses Webinar anbieten, um Ihnen einen Überblick über die derzeit am häufigsten diskutierten ESG (Ecological Social and Governance) Ansätze der Deutschen Telekom zu geben.

Expertin

Birgit Klesper

Senior Vice President Corporate Responsibility and Group Transformational Change