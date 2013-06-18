Webinar Vectoring - Technik und Regulierung aus Sicht der Deutschen Telekom

Bitte beachten Sie: Diese Veranstaltung wurde auf englisch durchgeführt.



Vectoring ist ein wichtiger Bestandteil der Integrierte Netzwerk Strategie (INS), die die Deutsche Telekom auf dem Kapitalmarkttag im Dezember vorgestellt hat. Diese Technologie wird die Deutsche Telekom in die Lage versetzten, die Bandbreite auf dem Kupfernetzwerk für das Herunterladen zu verdoppeln und für das Hochladen zu vervierfachen. Nach ersten positiven Signalen von der deutschen Regulierungsbehörde BNetzA sind wir zuversichtlich, grünes Licht dafür zu bekommen, was den deutschen VDSL Nutzern mehr Bandbreite bieten wird. Um die Ausbau- und Investitionspläne der Deutschen Telekom zu verstehen, ist es wichtig, die technischen und regulatorischen Hintergründe zu kennen. Diese sollen in diesem Webinar vermittelt werden.

Referenten:

Dr. Wolfgang Kopf , Leiter Regulatory Affairs Deutsche Telekom

Bruno Jacobfeuerborn , Group CTO und Mitglied der Geschäftsführung der Telekom Deutschland

Nach der halbstündigen Präsentation wurden zahlreiche Fragen beantwortet. Die Aufzeichnung des Webinars finden Sie hier:

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