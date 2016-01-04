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Webinar: Accounting Changes 2016

1 Minute Lesezeit
BI_Webinar-Accounting-Changes-2016

Das Webinar wurde in Englisch gehalten und nicht übersetzt.

Ab 2016 wird unsere Berichterstattung durch eine Reihe von Effekten beeinflusst wie zum Beispiel dem Leasing von Endgeräten und das Nicht-Verfallen von ungenutztem Datenvolumen am Monatsende bei T-Mobile USA. Weitere kleinere Änderungen in der Berichterstattung und Dekonsolidierungen stehen in den übrigen Geschäftsfeldern an. In diesem Webinar geben wir einen Überblick über diese Effekte und beantworten Ihre Fragen.

Experte:
Hannes Wittig
Senior Vice President Investor Relations

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Was spricht für ein Investment?

Eine attraktive Dividende, Wettbewerbsfähigkeit des Konzerns und starke Marktpositionen sind nur einige der Gründe für ein Investment.

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