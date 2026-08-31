Langfristige Entwicklung wichtiger Kennzahlen seit 2014

|
in Mrd. €
|Veränderung zum Vorjahr in %
|
2025
|
2024
|
2023
|
2022
|
2021
|
2020
|
2019
|
2018
|2017
|2016
|
2015
|
2014
|
ROCE
|
%
|
7,5
|
8,5
|
9,0
|
4,5
|
4,1
|
4,6
|
5,1
|
4,7
|
5,8
|
5,7
|
4,8
|
5,5
|
in Mio.
|Veränderung zum Vorjahr
in %
|
2025
|
2024
|
2023
|
2022
|
2021
|
2020
|
2019
|
2018
|2017
|2016
|2015
|2014
|
Kunden im Festnetz und im Mobilfunk
|
Mobilfunk-Kunden
|
4,5
|
273,2
|
261,4
|
252,2
|
245,4
|
248,2
|
241,5
|
184,0
|
168,4
|
165,0
|
156,4
|
150,5
|
142,5
|
Festnetz-Anschlüsse
|
(1,6)
|
24,8
|
25,2
|
25,4
|
25,3
|
26,1
|
27,4
|
27,5
|
27,9
|
28,5
|
29,0
|
29,8
|
30,8
|
Breitband-Anschlüsse
|
0,8
|
22,5
|
22,4
|
22,0
|
21,4
|
21,6
|
21,7
|
21,0
|
18,9
|
18,4
|
17,8
|
17,4
|
17,1
|
in Mrd. €
|Veränderung zum Vorjahr in %
|
2025
|
2024
|
2023
|
2022
|
2021
|
2020
|
2019
|
2018
|2017
|2016
|
2015
|
2014
|
Umsatzerlöse
|
2,9
|
119,1
|
115.8
|
112.0
|
114.4
|
108,8
|
101,0
|
80,5
|
75,7
|
74,9
|
73,1
|
69,2
|
62,7
|
davon: Inlandsanteil
|
%
|
22,0
|
23.7
|
23.0
|
22.1
|
23,0
|
24,5
|
30,5
|
32,2
|
32,8
|
33,7
|
36,2
|
39,9
|
davon: Auslandsanteil
|
%
|
78,0
|
76.3
|
77.0
|
77.9
|
77,0
|
75,5
|
69,5
|
67,8
|
67,2
|
66,3
|
63,8
|
60,1
|
Betriebsergebnis (EBIT)
|
5,5
|
24,8
|
26.3
|
33.8
|
16.2
|
13,1
|
12,8
|
9,5
|
8,0
|
9,4
|
9,2
|
7,0
|
7,2
|
Konzernüberschuss/(-fehlbetrag)
|
(14,3)
|
9,6
|
11.2
|
17.8
|
8.0
|
4,2
|
4,2
|
3,9
|
2,2
|
3,5
|
2,7
|
3,3
|
2,9
|
Konzernüberschuss/(-fehlbetrag) (bereinigt um Sondereinflüsse)
|
3,7
|
9,7
|
9.4
|
7.9
|
9.1
|
5,9
|
5,7
|
4,9
|
4,5
|
6,0
|
4,1
|
4,1
|
2,4
|
EBITDA
|
(2,9)
|
48,8
|
50.3
|
57.8
|
44.0
|
40,5
|
38,6
|
27,1
|
21,8
|
24,0
|
22,5
|
18,4
|
17,8
|
EBITDA (bereinigt um Sondereinflüsse)
|
2,3
|
50,5
|
49.4
|
46.8
|
46.4
|
43,2
|
40,4
|
28,7
|
23,3
|
22,2
|
21,4
|
19,9
|
17,6
|
EBITDA AL-Marge (bereinigt um Sondereinflüsse)a
|
%
|
2,8
|
44,2
|
43.0
|
40.5
|
40.2
|
37.3
|
35.0
|
30,7
|
30,5
|
n.a.
|
n.a.
|
n.a.
|
n.a.
|
in Mrd. €
|Veränderung zum Vorjahr in %
|
2025
|
2024
|
2023
|
2022
|
2021
|
2020
|
2019
|
2018
|2017
|2016
|
2015
|
2014
|
Bilanzsumme
|
5,0
|
289,8
|
304.9
|
290.3
|
298.6
|
281,6
|
264,9
|
170,7
|
145,4
|
141,3
|
148,5
|
143,9
|
129,4
|
Eigenkapital
|
(6,5)
|
92,2
|
98.6
|
91.2
|
87.3
|
81,5
|
72,6
|
46,2
|
43,4
|
42,5
|
38,8
|
38,2
|
34,1
|
Eigenkapitalquote
|
%
|
31,8
|
32.3
|
31.4
|
29.2
|
28,9
|
27,4
|
27,1
|
29,9
|
30,0
|
26,2
|
26,5
|
26,3
|
Netto-Finanzverbindlichkeiten
|
(3,5)
|
132,5
|
137.3
|
132.3
|
142.4
|
132,1
|
120,2
|
76,0
|
55,4
|
50,8
|
50,0
|
47,6
|
42,5
|
Relative Verschuldung (Netto-Finanzverbindlichkeiten/EBITDA (bereinigt um Sondereinflüsse))
|
2,62
|
2.78
|
2.85
|
3.07
|
3,06
|
2,78
|
2,65
|
2,4
|
2,3
|
2,3
|
2,4
|
2,4
|
in Mrd. €
|Veränderung zum Vorjahr in %
|
2025
|
2024
|
2023
|
2022
|
2021
|
2020
|
2019
|
2018
|2017
|2016
|
2015
|
2014
|
Cashflow aus Geschäftstätigkeit
|
1,9
|
40,6
|
39.9
|
37.3
|
35.8
|
32,2
|
23,7
|
23,1
|
17,9
|
17,2
|
15,5
|
15,0
|
13,4
|
Cash Capex
|
(0,4)
|
(19,3)
|
(19.2)
|
17.9
|
24.1
|
26,4
|
18,7
|
14,4
|
12,5
|
19,5
|
13,6
|
14,6
|
11,8
|
Free Cashflow (vor Ausschüttung, Investitionen in Spektrum)b
|
2,0
|
19,5
|
19.2
|
16.1
|
11.5
|
8,8
|
6,3
|
7,0
|
6,2
|
5,5
|
4,9
|
4,5
|
4,1
|
Cashflow aus Investitionstätigkeit
|
(25,9)
|
(23,8)
|
(18.9)
|
(10.2)
|
(22.3)
|
27,4
|
22,6
|
14,2
|
14,3
|
16,8
|
13,6
|
15,0
|
10,8
|
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
|
19,7
|
(16,3)
|
(20.3)
|
(25.5)
|
(15.4)
|
10,8
|
7,6
|
7,1
|
3,3
|
4,6
|
1,3
|
0,9
|
3,4
|
|Veränderung zum Vorjahr in %
|
2025
|
2024
|
2023
|
2022
|
2021
|
2020
|
2019
|
2018
|2017
|2016
|
2015
|
2014
|
Energieverbrauch in GWh
|
(0,3)
|
11.957
|
11.926
|
12.241
|
13.253
|
13.323
|
12.843
|
9.324
|
9.224
|
8.943
|
8.531
|
8.845
|
9.092
|
CO2-Ausstoß (Scope 1 + 2) in kt CO2
|
(4,9)
|
240
|
253
|
258
|
233
|
247
|
2.512
|
1.797
|
2.354
|
2.896
|
4.169
|
4.364
|
n.a.
|
|Veränderung zum Vorjahr in %
|
2025
|
2024
|
2023
|
2022
|
2021
|
2020
|
2019
|
2018
|2017
|2016
|
2015
|
2014
|
Anzahl der Beschäftigten im Jahresdurchschnitt (Vollzeitkräfte ohne Auszubildende)
|
Tsd.
|
-0,1
|
199
|
200
|
200
|
207
|
217
|
224
|
213
|
216
|
216
|
221
|
226
|
228
|
Mitarbeiterzufriedenheit
|
77
|
77
|
76
|
78
|
77.
|
n.a.
|
n.a.
|
n.a.
|
n.a.
|
n.a.
|
n.a.
|
n.a.
|
in Mrd. €
|Veränderung zum Vorjahr in %
|
2025
|
2024
|
2023
|
2022
|
2021
|
2020
|
2019
|
2018
|2017
|2016
|
2015
|
2014
|
Ergebnis je Aktie (unverwässert und verwässert)
|
€
|
5,2
|
2,00
|
1,90
|
1,60
|
1,83
|
1,22
|
1,20
|
0,82
|
0,46
|
0,74
|
0,58
|
0,71
|
0,54
|
Dividende je Aktiec
|
€
|
11,1
|
1,00
|
0,90
|
0,77
|
0,70
|
0,64
|
0,60
|
0,60
|
0,70
|
0,65
|
0,60
|
0,90
|
0,50
|
Ausschüttungssummed
|
Mrd. €
|
15,5
|
4,8
|
4,4
|
3,8
|
3,5
|
3,2
|
2,8
|
2,8
|
3,3
|
3,1
|
2,8
|
2,5
|
2,3
|
Gesamtzahl der Stammaktien zum Stichtage
|
Mio. Stück
|
(-1.4)
|
4,871
|
4,938
|
4,976
|
4,972
|
4.813
|
4.761
|
4.761
|
4.761
|
4 761
|
4 677
|
4.553
|
4.476
Berechnet auf Basis der genaueren Millionenwerte. Veränderungen von Prozentwerten sind in Prozentpunkten dargestellt.
a Informationen zu der Darstellung der veräußerten Geschäftseinheit GD Towers im Vorjahr finden Sie im Kapitel „Konzernsteuerung“ im zusammengefassten Lagebericht.
b Zum 1. Januar 2023 wurde die Definition des Service-Umsatzes erweitert. Die Vorjahreswerte bis einschließlich 2021 wurden rückwirkend angepasst.
c Einschließlich von in den Schulden in direktem Zusammenhang mit zur Veräußerung gehaltenen langfristigen Vermögenswerten und Veräußerungsgruppen enthaltenen Nettofinanzverbindlichkeiten.
d Sowie vor Zinszahlungen für Nullkupon-Anleihen und vor Auflösung von Zinssicherungsgeschäften bei T‑Mobile US (jeweils im Jahr 2020).
e Vorbehaltlich der notwendigen Gremienbeschlüsse und des Vorliegens weiterer gesetzlicher Voraussetzungen.
f Vorbehaltlich der Zustimmung der Hauptversammlung im Jahr 2026 für die Ausschüttung des Geschäftsjahres 2025. Weitere Informationen finden Sie im Konzernanhang.