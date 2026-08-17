Deutsche Telekom vereinbart Übernahme von Fiberhost und Inea von Macquarie Asset Management

Durch die Transaktion kann T-Mobile Polska sein führendes 5G-Netz und das forciert expandierende Festnetz-Breitbandgeschäft in Polen mit der Glasfaserinfrastruktur von Fiberhost sowie der bestehenden Kundenbasis von Inea kombinieren und damit eine stärkere konvergente Konnektivitätsplattform mit eigener Festnetz-Infrastruktur schaffen.

Deutsche Telekom hat die vollständige Übernahme (100 Prozent der Anteile) des polnischen Open-Access-Festnetzbetreibers Fiberhost sowie von Inea, einem Anbieter von Breitband- und TV-Diensten, von Macquarie European Infrastructure Fund 5, einem von Macquarie Asset Management und Minderheitsgesellschaftern verwalteten Fonds, zu einer Unternehmensbewertung von insgesamt rund einer Milliarde Euro vereinbart. Mithilfe der mehr als 300.000 Kunden von Inea sowie dem Glasfasernetz von Fiberhost, das aktuell mehr als 1,4 Millionen Haushalte erreicht, wird diese Transaktion das Wachstum von T-Mobile Polska weiter vorantreiben.

Diese Transaktion stellt einen weiteren Schritt bei der Transformation von T-Mobile Polska von einem reinen Mobilfunkanbieter zu einem vollständig konvergenten Telekommunikationsanbieter dar. Mit der Unterzeichnung der ersten Wholesale-Access-Vereinbarung im Jahr 2018 hat T-Mobile Polska seine Festnetzabdeckung über Wholesale-Partnerunternehmen ausgebaut und landesweit ein konvergentes Angebot aufgebaut.



Durch die jetzt vereinbarte Transaktion werden die Unternehmen besser aufgestellt sein, um ein hochwertiges, konvergentes Angebot bereitzustellen und effektiv mit Betreibern in Wettbewerb zu treten, die bereits über eine umfangreiche Festnetz-Infrastruktur verfügen, und das letztlich zum Vorteil der polnischen Kunden. Die Übernahme stärkt zudem die Rolle von T-Mobile Polska als Investor in die kritische Infrastruktur zur Unterstützung der Digitalisierung in Polen.

Dominique Leroy, Vorständin für Europa bei der Deutschen Telekom AG, erklärt dazu: „Dies ist ein wichtiger Meilenstein für das kontinuierliche Wachstum von T-Mobile Polska. Indem wir starke Mobilfunk- und Glasfaserkapazitäten zusammenbringen, schaffen wir eine noch bessere Grundlage für einfache, zuverlässige Dienstleistungen für unsere Kunden. Gleichzeitig kann T-Mobile Polska so seinen Beitrag zur Förderung der Digitalisierung und Wirtschaft Polens ausbauen. Die Bedeutung solcher Investitionen reicht über einen einzelnen Markt hinaus. Eine starke digitale Infrastruktur ist entscheidend für die Wettbewerbsfähigkeit, Widerstandsfähigkeit und das zukünftige Wachstum Europas. Ich bin stolz darauf, dass die Deutsche Telekom weiterhin eine aktive Rolle bei der Erreichung dieses Ziels spielt.“

Andreas Maierhofer, CEO von T-Mobile Polska, sagt dazu: „Wir schreiben ein neues Kapitel in der Erfolgsgeschichte von T-Mobile Polska. Unser preisgekröntes Mobilfunknetz, unser landesweites Backbone-Netz, unsere Rechenzentren und die Glasfaserinfrastruktur werden nun durch unser eigenes FTTH-Netz ergänzt, das 1,4 Millionen Haushalte erreicht. Ein eigenes FTTH-Netz ermöglicht den weiteren Ausbau unseres bereits erfolgreichen Portfolios an konvergenten Produkten. Technologische Exzellenz in Verbindung mit unserem starken Kundenservice – unsere wesentlichen Alleinstellungsmerkmale auf dem Markt – werden unsere Aktivitäten in Polen stärken und uns dabei helfen, ein noch attraktiveres und qualitätsorientierteres Produkt-Portfolio für Geschäfts- und Privatkunden auf- und auszubauen.“

Cord von Lewinski, Managing Director bei Macquarie Asset Management, erklärt: „Polen ist seit mehr als 20 Jahren ein wichtiger Markt für Macquarie, von der Entwicklung des Tiefwasser-Containerterminals in Danzig bis hin zu Fiberhost und INEA. In den letzten acht Jahren haben wir mit dem Management zusammengearbeitet, um die Entwicklung von Fiberhost und INEA voranzutreiben und so eine der führenden Glasfaserinfrastruktur-Plattformen in Polen zu schaffen. Gemeinsam haben wir die Netzabdeckung ausgebaut, den Wholesale-Bereich ausgeweitet und die Konnektivität für Gemeinden und Unternehmen landesweit verbessert. Wir sind beiden Managementteams für die partnerschaftlichen Beziehungen dankbar und blicken dem weiteren Ausbau dieses starken Fundaments beider Unternehmen unter der Leitung der Deutschen Telekom mit Freude entgegen. Wir sind stolz darauf, zum Ausbau dieser wichtigen Infrastruktur beigetragen zu haben und das Wirtschaftswachstum sowie daraus resultierende positive gesellschaftliche Auswirkungen in Polen voranzutreiben.“

Fiberhost wird weiterhin sämtlichen bestehenden und potenziellen Anbietern von Internetdiensten in Polen transparent und diskriminierungsfrei Zugang zu seiner hochmodernen Glasfaserinfrastruktur bieten.

Der Abschluss der Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der polnischen Wettbewerbsbehörden.

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