Die Telekom ist einer der größten Sport- und Musikförderer Deutschlands. Durch das vielfältige Sponsoring-Engagement begeistert und bewegt der Konzern Menschen und übernimmt gesellschaftliche Verantwortung.

Gefördert werden Vereine und Verbände sowie Sporthilfe-Athlet*innen, Breiten- und Schulsportprojekte. Des Weiteren engagiert sich die Telekom im paralympischen Sport und bei den Special Olympics, um Inklusion im und durch Sport zu fördern.

So existieren u.a. Partnerschaften mit dem FC Bayern München, dem Deutschen Fußball Bund als auch mit dem Deutschen Basketball Bund und dem Deutschen Eishockey Bund. Im Bereich gesellschaftliche Verantwortung bestehen u.a. Partnerschaften mit dem Deutschen Behindertensportverband (DBS), der Special Olympics und der Stiftung Deutsche Sporthilfe. Mit den Engagements bei den Telekom Baskets Bonn und der Beethoven Competition unterstreicht der Telekommunikationskonzern seine Verbundenheit mit der Stadt Bonn und der Region.

Mit den Musikformaten Telekom Street Gigs und Electronic Beats ist die Telekom einer der größten Musikförderer in Deutschland und Europa.