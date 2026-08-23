Telekom und Orlando Magic bringen Basketball-Sommer nach Deutschland

Basketball begeistert – ob in der NBA, bei den deutschen Nationalmannschaften, in der Bundesliga oder im 3x3. Die Telekom und die Orlando Magic wollen diese Entwicklung weiter vorantreiben. Mit der Orlando Magic Summer Tour 2026 bringen die Partner Basketball, Community und internationale Sporterlebnisse in fünf deutsche Städte. Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr geht die Tour erneut auf Deutschlandreise – und wächst dabei weiter.

Vom 24. bis 31. August erwartet die Besucherinnen und Besucher in Berlin, Bonn, Hamburg, Köln und München ein vielfältiges Programm. Das Angebot reicht von Jugend-Camps und Clinics über öffentlich zugängliche Meet & Greets bis hin zu B2B-Veranstaltungen und Gewinnspielen. Mit dabei sind während der gesamten Tour Orlando-Magic-Legende Mickaël Piétrus (44) und das Team-Maskottchen STUFF. Im Mittelpunkt steht das Ziel, Basketball für Fans und junge Menschen unmittelbar vor Ort erlebbar zu machen und ihre Begeisterung für den Sport zu fördern.

„Die Tour baut auf unserer gemeinsamen strategischen Partnerschaft auf. Sie verbindet das Engagement der Telekom als Home of Basketball in Deutschland mit der internationalen Strahlkraft der Orlando Magic als NBA-Team“, sagt Marcus Flory, Sponsoring der Deutschen Telekom.

Summer-Camp für den Nachwuchs in Bonn

Ein zentraler Teil der Aktivierung ist das Telekom Summer Camp in Bonn. Vom 24. bis 28. August trainieren Minis, Juniors und 3x3-Spielerinnen und -Spieler im Bonner Telekom Dome, der Heimstätte der Telekom Baskets, auf professionellem Niveau. Zum Programm gehören Coachings durch Vertreter der Orlando Magic, der Telekom Baskets und des Deutschen Basketball Bundes (DBB). Am 26. August besuchen Orlando Magic Legende Mickaël Piétrus und Team-Maskottchen STUFF das Camp. Damit schafft die Telekom für junge Basketballerinnen und Basketballer einen direkten Zugang zu internationalen Vorbildern und stärkt zugleich den Nachwuchs- und 3x3-Basketball.

Tour-Stopp Berlin: Court und Clinic

In Berlin startet die Summer Tour am 25. August mit der Aufwertung eines Basketball-Freiplatzes im Lietzenseepark. Im Anschluss folgt eine Jugend-Clinic, bei der ausgewählte junge Teilnehmerinnen und Teilnehmer gemeinsam mit Mickaël Piétrus und STUFF trainieren. Das Programm verbindet sichtbares Engagement im urbanen Raum mit nachhaltiger Förderung des Basketball-Nachwuchses. Der Court wird dabei zum Treffpunkt für die lokale Basketball-Community.

Fan-Momente in Köln erleben

Am 27. August ist die Summer Tour in Köln Teil eines großen Basketball-Tages rund um den Doubleheader der deutschen Basketball-Nationalmannschaften in der LANXESS arena. Die Begegnungen der Frauen im WM-Testspiel gegen die Türkei und der Männer gegen die Niederlande im Rahmen der WM-Qualifikation sind ab 16.30 Uhr live bei MagentaSport und MagentaTV zu sehen.

Die Telekom und die Orlando Magic laden Fans zu einem öffentlich zugänglichen Meet & Greet auf dem Arena-Gelände ein. Besucherinnen und Besucher können Mickaël Piétrus und STUFF treffen. Sie stehen ab 15:15 Uhr für Fotos und Autogramme bereit. Es gibt zudem einen Wettbewerb um den besten Speed Dribbler. Der Sieger gewinnt eine VIP-Reisen für 5 Tage nach Florida zu Orlando Magic.

Meet & Greet in München

Am 28. August macht die Tour Station im Pineapple Park in München. Dort veranstalten Telekom und Orlando Magic gemeinsam mit Telekom-Partner FC Bayern Basketball ab 12.30 Uhr ein öffentliches Meet & Greet und eine Jugend-Clinic. Der Pineapple Park ist ein urbaner Basketball-Hotspot mit Indoor- und Outdoor-Courts und bietet damit den passenden Rahmen, um mit Fans und der Münchner Basketball-Community in Kontakt zu kommen. Auch hier können Fans eine Reise nach Orlando gewinnen.

Zudem findet im Umfeld des Bundesliga-Saisonauftakts des FC Bayern München gegen den VfB Stuttgart der „Orlando Magic International Sports Summit" in der Telekom Lounge der Allianz Arena statt. Bei einer Podiumsdiskussion zum Thema internationales Sportmarketing zwischen Deutschland und den USA treffen sich Gäste aus Sport und Wirtschaft.

Tour-Premiere auf dem Wasser in Hamburg

Mit einer Premiere ist die Summer Tour vom 29. bis 31. August zu Gast in Hamburg. Erstmals macht sie Station auf einem Kreuzfahrtschiff. An Bord der AIDAperla im Hamburg Cruise Center Steinwerder erleben geladene Gäste am 29. August beim „AIDA Basketball Day" NBA-Atmosphäre hautnah – mit STUFF und Mickaël Piétrus, einer exklusiven Basketball-Clinic auf dem Sportdeck und einem Get-together. Und zum Abschluss der Tour findet am 31. August in der Handelskammer Hamburg ein „Sports Business Meet Up" statt –ein Treffen für Gäste aus Sport, Sportbusiness, Marketing und Partnerschaften.

Partnerschaft mit Orlando Magic

Die Deutsche Telekom und die Orlando Magic haben im Juli 2025 eine strategische Partnerschaft geschlossen. Die Partnerschaft ist auch aufgrund der deutschen Präsenz im Team besonders: Mit Weltmeister Franz Wagner und Europameister Tristan da Silva stehen gleich zwei deutsche Spitzenspieler für die Orlando Magic auf dem Court. Im Mittelpunkt der Zusammenarbeit stehen einzigartige Fanerlebnisse, exklusive Kundenevents und gemeinsame Nachwuchsinitiativen. Darüber hinaus arbeiten beide Partner in den Bereichen Technologie und Innovation zusammen.

Die Orlando Magic Summer Tour zeigt, wie die Telekom ihr Engagement im Basketball weiterentwickelt: von der Förderung des Nachwuchses und lokalen Communities bis zu besonderen Erlebnissen für Fans und Geschäftspartner. Die Partnerschaft schafft damit neue Berührungspunkte zwischen deutschem Basketball, der NBA und der Telekom als relevanten Teil des Home of Basketball-Anspruchs. Alle Termine und weitere Informationen zur Orlando Magic Summer Tour in Deutschland gibt es unter www.nba.com/magic/summertour_de.

Über die Deutsche Telekom: Deutsche Telekom Konzernprofil