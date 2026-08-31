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Basketball

4 Minute Lesezeit

Im Basketball engagieren wir uns mit einem breit aufgestellten Portfolio – von regionaler Verwurzelung bis hin zu internationaler Präsenz. Eine zentrale Rolle spielen dabei die Telekom Baskets Bonn, bei denen wir nicht nur Hauptsponsor, sondern auch Namensrechtepartner sind – und damit eng mit dem Standort des Konzernsitzes verbunden bleibt.

Darüber hinaus umfasst das Engagement den FC Bayern Basketball als einen der führenden Clubs in Deutschland und festen Teilnehmer der Euro League. Um gezielt jüngere Zielgruppen anzusprechen, setzt die Telekom zudem auf die neue olympische Disziplin 3x3-Basketball und tritt hier mit einem eigenen Team auf. International wird das Basketball-Engagement durch eine Partnerschaft mit dem NBA-Club Orlando Magic vervollständigt.

Telekom Baskets Bonn

Joel Sadu Aminu Telekom Baskets Bonn, 21, Jeff Garrett Jr. Telekom Baskets Bonn, 04, Tylan Birts Telekom Baskets Bonn, 05 feiern eine gelungene Aktion Telekom Baskets Bonn vs. Fitness First Wuerzburg Baskets, Basketball, easy Credit BBL, Playoffs, Viertelfinale, 2. Spieltag, 2025/2026, 18.05.2026 Telekom Baskets Bonn vs. Fitness First Wuerzburg Baskets, Basketball, easy Credit BBL, Playoffs, Viertelfinale, 2. Spieltag, 2025/2026, 18.05.2026 Bonn *** Joel Sadu Aminu Telekom Baskets Bonn, 21 , Jeff Garrett Jr Telekom Baskets Bonn, 04 , Tylan Birts Telekom Baskets Bonn, 05 celebrate a successful action Telekom Baskets Bonn vs Fitness First Wuerzburg Baskets, Basketball, easy Credit BBL, Playoffs, Quarterfinals, Matchday 2, 2025 2026, 18 05 2026 Telekom Baskets Bonn vs Fitness First Wuerzburg Baskets, Basketball, easy Credit BBL, Playoffs, Quarterfinals, Matchday 2, 2025 2026, 18 05 2026 Bonn Copyright: xEibner-Pressefoto/GerhardxWingenderx EP_GWR
Spieler der Telekom Baskets Bonn bejubeln erfolgreichen Wurf. © IMAGO

Die Partnerschaft zwischen der Telekom und den Telekom Baskets Bonn besteht seit der Gründung des Vereins im Jahr 1995 – also seit mittlerweile über 30 Jahren. Seitdem ist die Telekom nicht nur Hauptsponsor, sondern auch Namensgeber des Clubs und der Spielstätte, dem Telekom Dome. Der Kern dieser außergewöhnlich langen und erfolgreichen Zusammenarbeit ist die regionale Verbundenheit: Die Telekom hat ihren Hauptsitz in Bonn und engagiert sich bewusst für den Sport und das gesellschaftliche Umfeld vor Ort. So wird die Partnerschaft zu einem starken Bekenntnis zur Region Bonn und ihren Menschen.

Die Telekom Baskets Bonn stehen für Dynamik, Teamgeist und sportliche Exzellenz. Zu den größten sportlichen Erfolgen zählen sechs deutsche Vizemeisterschaften und der Gewinn der Basketball Champions League in der Saison 2022/2023. Gemeinsam mit der Telekom werden nicht nur Spitzensport, sondern auch Nachwuchsförderung und zahlreiche soziale Projekte in der Region unterstützt. Ein herausragendes Beispiel dafür ist das Projekt „Baskets@school“, bei dem Bonner Schülerinnen und Schüler gemeinsam mit den Profis trainieren und so Teamgeist, Begeisterung für den Sport und soziale Kompetenzen vermittelt bekommen. Damit wird die Partnerschaft zu einem echten Vorzeigeprojekt für nachhaltiges Standort-Engagement und regionale Identifikation.
 

FC Bayern Basketball

Der SAP Garden in München ist die Heimspielstätte des FC Bayern Basketball Teams.
Der SAP Garden in München ist die Heimspielstätte des FC Bayern Basketball Teams. © Deutsche Telekom

Die Partnerschaft zwischen der Telekom und dem FC Bayern Basketball ist ein starkes Zeichen für Premium-Sponsoring im deutschen Spitzensport. Seit 2011 begleitet die Telekom den Club als Sponsor auf seinem Weg an die nationale und internationale Spitze. Durch die enge Verzahnung von Sponsoring- und Übertragungsrechten schafft die Telekom eine einzigartige Plattform, die den Fans einen exklusiven Mehrwert bietet und die Markenpräsenz beider Partner auf internationalem Parkett festigt. Der FC Bayern Basketball steht für sportliche Höchstleistungen, Professionalität und Innovationskraft – Werte, die perfekt zur Marke Telekom passen.
 

3x3 Baskets Bonn Telekom 

Spieler der 3X3 Baskets Bonn im beim Spiel.
Spieler der 3X3 Baskets Bonn im beim Spiel. © IMAGO

Street Culture trifft Hochleistungssport. 3x3 Basketball ist laut, dynamisch, authentisch – und mitten in der Gesellschaft angekommen. Seit dem Olympiasieg der deutschen Frauen in Paris 2024 und dem U23-Weltmeistertitel 2024 der deutschen Herren ist 3x3 in Deutschland so relevant wie nie. Telekom ist mittendrin.

Die Telekom hat sich die umfangreichen FIBA-Medienrechte im 3x3-Basketball bis 2029 gesichert. Auf MagentaTV und MagentaSport überträgt Telekom die wichtigsten weltweiten 3x3-Wettbewerbe, darunter: 3x3-Weltmeisterschaften, 3x3-Europameisterschaften, FIBA 3x3 World Tour, FIBA Women's Series, Olympia-Qualifikationsturniere. Damit ist MagentaSport der einzige Ort in Deutschland, an dem 3x3 vollständig erlebt werden kann – live, emotional, hautnah.

Als Namenssponsor und Hauptpartner trägt Telekom den Namen des ambitionierten 3x3-Teams im deutschen Basketball: 3x3 Baskets Bonn Telekom. Das Team vereint sportliche Exzellenz mit echter Freundschaft – die Spieler kennen sich größtenteils seit der Kindheit. Gemeinsames Ziel sind die Olympischen Spiele in Los Angeles 2028.
 

Orlando Magic

Schmuckbild mit drei Spielern der Orlando Magic und dem Logo der Telekom sowie des Vereins.
Die drei deutschen Spieler der Orlando Magic – Franz Wagner, Moritz Wagner, Tristan da Silva. © IMAGO

Die Deutsche Telekom ist das erste europäische Unternehmen, das eine Partnerschaft mit einem NBA-Team eingeht. Seit 2025 verbindet die Telekom und Orlando Magic eine strategische Kooperation, die Basketball in Deutschland auf ein neues Level hebt.

Die Orlando Magic sind für den deutschen Markt das ideale NBA-Team. Ihr Kader vereint derzeit drei deutsche Nationalspieler unter einem Dach: die Brüder Franz und Moritz Wagner, beide in Berlin geboren, sowie Tristan da Silva, aufgewachsen in München. Alle drei sind Olympioniken, WM- und EM-Helden von 2023 und 2025. Mit Franz Wagner – höchstbezahlter deutscher Sportler und Erstrundenpick der NBA – steht das Aushängeschild einer ganzen Basketball-Generation im Magic-Trikot.

Die Telekom erhält exklusive Marken- und Contentrechte für Deutschland: wöchentliche Rückblicke, News-Formate und Behind-the-Scenes-Einblicke – nah am Team, nah an den Spielern.

Ein besonderes Highlight: Am 15. Januar 2026 trugen die Orlando Magic ein NBA-Spiel in Berlin aus – das NBA Global Game. Telekom war als Partner hautnah dabei und ermöglichte Fans ein einzigartiges Erlebnis der NBA in Deutschland

Die Partnerschaft zeigt die Internationalität des Sports als auch der Telekom. So entsteht das, was die Telekom anstrebt: die Heimat des Basketballs – auch auf der größten Bühne der Welt – für Millionen von Basketball-Fans.