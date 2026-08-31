Die Partnerschaft zwischen der Telekom und den Telekom Baskets Bonn besteht seit der Gründung des Vereins im Jahr 1995 – also seit mittlerweile über 30 Jahren. Seitdem ist die Telekom nicht nur Hauptsponsor, sondern auch Namensgeber des Clubs und der Spielstätte, dem Telekom Dome. Der Kern dieser außergewöhnlich langen und erfolgreichen Zusammenarbeit ist die regionale Verbundenheit: Die Telekom hat ihren Hauptsitz in Bonn und engagiert sich bewusst für den Sport und das gesellschaftliche Umfeld vor Ort. So wird die Partnerschaft zu einem starken Bekenntnis zur Region Bonn und ihren Menschen.

Die Telekom Baskets Bonn stehen für Dynamik, Teamgeist und sportliche Exzellenz. Zu den größten sportlichen Erfolgen zählen sechs deutsche Vizemeisterschaften und der Gewinn der Basketball Champions League in der Saison 2022/2023. Gemeinsam mit der Telekom werden nicht nur Spitzensport, sondern auch Nachwuchsförderung und zahlreiche soziale Projekte in der Region unterstützt. Ein herausragendes Beispiel dafür ist das Projekt „Baskets@school“, bei dem Bonner Schülerinnen und Schüler gemeinsam mit den Profis trainieren und so Teamgeist, Begeisterung für den Sport und soziale Kompetenzen vermittelt bekommen. Damit wird die Partnerschaft zu einem echten Vorzeigeprojekt für nachhaltiges Standort-Engagement und regionale Identifikation.



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