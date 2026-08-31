Die Deutsche Telekom ist das erste europäische Unternehmen, das eine Partnerschaft mit einem NBA-Team eingeht. Seit 2025 verbindet die Telekom und Orlando Magic eine strategische Kooperation, die Basketball in Deutschland auf ein neues Level hebt.
Die Orlando Magic sind für den deutschen Markt das ideale NBA-Team. Ihr Kader vereint derzeit drei deutsche Nationalspieler unter einem Dach: die Brüder Franz und Moritz Wagner, beide in Berlin geboren, sowie Tristan da Silva, aufgewachsen in München. Alle drei sind Olympioniken, WM- und EM-Helden von 2023 und 2025. Mit Franz Wagner – höchstbezahlter deutscher Sportler und Erstrundenpick der NBA – steht das Aushängeschild einer ganzen Basketball-Generation im Magic-Trikot.
Die Telekom erhält exklusive Marken- und Contentrechte für Deutschland: wöchentliche Rückblicke, News-Formate und Behind-the-Scenes-Einblicke – nah am Team, nah an den Spielern.
Ein besonderes Highlight: Am 15. Januar 2026 trugen die Orlando Magic ein NBA-Spiel in Berlin aus – das NBA Global Game. Telekom war als Partner hautnah dabei und ermöglichte Fans ein einzigartiges Erlebnis der NBA in Deutschland
Die Partnerschaft zeigt die Internationalität des Sports als auch der Telekom. So entsteht das, was die Telekom anstrebt: die Heimat des Basketballs – auch auf der größten Bühne der Welt – für Millionen von Basketball-Fans.