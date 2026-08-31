Gemeinsam mit den Telekom Baskets Bonn, der Stadt Bonn und der Barmer engagiert sich die Telekom im Rahmen von „Baskets@school“ für mehr Bewegung und die Begeisterung von Kindern und Jugendlichen für Basketball in der Region. Das 2017 ins Leben gerufene Projekt vereint verschiedene, auf Altersgruppen und Bedürfnisse abgestimmte Angebote unter einem Dach. Ziel ist es, Bonner Grundschulkinder für den Basketballsport zu gewinnen und zugleich ihre Gesundheit durch mehr Bewegung zu fördern.

Das Angebot reicht vom spielerischen Einstieg bei der Baskets Grundschul-Challenge bis hin zu ersten Wettkampferfahrungen und gelebtem Teamgeist in der Baskets Grundschul-Liga. Vorbilder aus dem Profisport setzen dabei zusätzliche Impulse und motivieren die Kinder nachhaltig für Bewegung und Sport.