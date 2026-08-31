Telekom Baskets Bonn
Verantwortung für das direkte gesellschaftliche Umfeld spielt für uns eine große Rolle. Unser Engagement bei den Telekom Baskets Bonn ist ein Beispiel für ein erfolgreiches Standort-Marketing.
Verantwortung für das direkte gesellschaftliche Umfeld spielt für uns eine große Rolle. Unser Engagement bei den Telekom Baskets Bonn ist ein Beispiel für ein erfolgreiches Standort-Marketing.
Die Partnerschaft zwischen der Telekom und den Telekom Baskets Bonn besteht seit der Gründung des Vereins im Jahr 1995 – also seit mittlerweile über 30 Jahren. Seitdem ist die Telekom nicht nur Hauptsponsor, sondern auch Namensgeber des Clubs und der Spielstätte, dem Telekom Dome. Der Kern dieser außergewöhnlich langen und erfolgreichen Zusammenarbeit ist die regionale Verbundenheit: Die Telekom hat ihren Hauptsitz in Bonn und engagiert sich bewusst für den Sport und das gesellschaftliche Umfeld vor Ort. So wird die Partnerschaft zu einem starken Bekenntnis zur Region Bonn und ihren Menschen.
Die Deutsche Telekom ist bereits seit 1995 Partner der Telekom Baskets Bonn und feierte seitdem fünf Mal die Deutsche Vizemeisterschaft - zuletzt in der Saison 2008/2009. Seit 2008 ist die Telekom auch Namensgeber der Basketball-Arena "Telekom Dome". Mit Unterstützung der Telekom, der Stadt Bonn und vielen weiteren Bauhelfern entstand eine der modernsten Basketball-Arenen Deutschlands, die unter anderem auch für Shows oder Konzerte genutzt wird. Bei Basketball-Spielen bietet der Telekom Dome 6.000 Zuschauern Platz und setzt durch sein Investor-, Betreiber und Nutzungs-Konzept neue Maßstäbe. Neben dem Spitzensport findet auch der Nachwuchs im angeschlossenen Ausbildungszentrum ein Zuhause. Ferner wird das Basketballzentrum auch für Sportveranstaltungen und Kongresse oder Tagungen genutzt.
Gemeinsam mit den Telekom Baskets Bonn, der Stadt Bonn und der Barmer engagiert sich die Telekom im Rahmen von „Baskets@school“ für mehr Bewegung und die Begeisterung von Kindern und Jugendlichen für Basketball in der Region. Das 2017 ins Leben gerufene Projekt vereint verschiedene, auf Altersgruppen und Bedürfnisse abgestimmte Angebote unter einem Dach. Ziel ist es, Bonner Grundschulkinder für den Basketballsport zu gewinnen und zugleich ihre Gesundheit durch mehr Bewegung zu fördern.
Das Angebot reicht vom spielerischen Einstieg bei der Baskets Grundschul-Challenge bis hin zu ersten Wettkampferfahrungen und gelebtem Teamgeist in der Baskets Grundschul-Liga. Vorbilder aus dem Profisport setzen dabei zusätzliche Impulse und motivieren die Kinder nachhaltig für Bewegung und Sport.