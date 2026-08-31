Der FC Bayern München ist einer der erfolgreichsten und renommiertesten Fußballvereine der Welt. Als absoluter Top-Club steht der FC Bayern für Emotionen, Erfolg und Fortschrittlichkeit – sowohl auf dem Spielfeld als auch abseits davon. Mit seiner einzigartigen Erfolgsgeschichte, seinem Anspruch an Exzellenz und seiner starken internationalen Strahlkraft verkörpert der Verein Werte, die perfekt zur Marke Telekom passen. Die Partnerschaft zwischen der Telekom und dem FC Bayern München verbindet zwei starke Marken, die beide für Innovation, Zuverlässigkeit und Spitzenleistungen stehen.

Die Partnerschaft zwischen der Telekom und dem FC Bayern München besteht bereits seit 2002 und ist damit eine der längsten und erfolgreichsten Partnerschaften im Sportumfeld. Die Zusammenarbeit geht weit über klassisches Sponsoring hinaus: Schwerpunkte sind dabei technologische Innovationen, digitale Fan-Erlebnisse und gesellschaftliches Engagement.

Die Telekom ist als Hauptpartner unter anderem auf dem Trikot und im Stadion präsent und sorgt für eine starke Sichtbarkeit der Marke – unterstützt durch die sportlichen Erfolge des FC Bayern. Die Kooperation umfasst auch Aktivierungsrechte im Jugendfußball und eSports, sowie eine intensive Präsenz auf Social-Media-Kanälen und mit Einzelspielern. Im Bereich Technologie wurde die Allianz Arena mit Highspeed-5G und WLAN ausgestattet, um Fans ein erstklassiges digitales Erlebnis zu bieten. Innovative Lösungen für Stadionbesucher und digitale Services werden kontinuierlich weiterentwickelt. Ein weiteres Highlight sind gemeinsame Initiativen wie „Gegen Hass im Netz“, sowie Inklusionsprojekte, bei denen beide Partner gesellschaftliche Verantwortung übernehmen.

Die Partnerschaft wird regelmäßig durch Events wie den Telekom Cup oder den Telekom Starkick sichtbar, die live auf MagentaTV übertragen werden. Insgesamt profitieren beide Marken von einer enormen Reichweite, Innovationskraft und einer glaubwürdigen, nachhaltigen Zusammenarbeit, die weit über den Fußball hinaus Wirkung zeigt.

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