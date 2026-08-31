Die Deutsche Telekom und der 1. FC Köln verbindet seit der Saison 2021/22 eine starke und zukunftsorientierte Partnerschaft. Als ein Hauptpartner begleitet die Telekom den FC nicht nur sichtbar im Fußballumfeld, sondern unterstützt den Verein vor allem als strategischer Technologiepartner bei seiner digitalen Weiterentwicklung.
Die Partnerschaft verbindet gemeinsame Werte wie Leidenschaft, Teamgeist, regionale Verbundenheit und Innovationskraft. Der 1. FC Köln steht für Tradition, Emotion und eine außergewöhnlich enge Fanbindung weit über die Region hinaus. Die Telekom bringt ihre technologische Expertise und digitale Infrastruktur ein, um Innovationen dort erlebbar zu machen, wo Menschen zusammenkommen – im Stadion, im Verein und in der gesamten Fan-Community.
Für die Telekom bietet die Zusammenarbeit die Möglichkeit, zentrale Zukunftsthemen wie Digitalisierung, Konnektivität und digitale Erlebnisse in einem emotionalen und gesellschaftlich relevanten Umfeld sichtbar zu machen. Gleichzeitig stärkt das Engagement die Positionierung der Telekom als verlässlicher Digitalisierungspartner im Sport und schafft authentische Berührungspunkte mit einer breiten Fußball-Community.
Die Partnerschaft zeigt beispielhaft, wie eng Sport, Technologie und Entertainment heute zusammenwachsen. Gemeinsam machen die Telekom und der 1. FC Köln digitale Innovationen für Fans direkt erlebbar und schaffen neue Möglichkeiten, Fußball emotionaler, interaktiver und vernetzter zu gestalten – im Stadion ebenso wie digital darüber hinaus.
Neben dem Profifußball engagieren sich Telekom und 1. FC Köln auch gemeinsam für Nachwuchsförderung sowie mehr Sichtbarkeit im Frauen- und Mädchenfußball. Damit steht die Partnerschaft nicht nur für Reichweite und Markenpräsenz, sondern auch für Zukunftsfähigkeit, gesellschaftliche Verantwortung und den gemeinsamen Anspruch, die Zukunft des Fußballs aktiv mitzugestalten.
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