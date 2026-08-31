"Sprache wechseln" Leichte Sprache

Fußball

5 Minute Lesezeit

Im Fußball liegt ein zentraler Schwerpunkt des Engagements auf starken und langfristigen Partnerschaften. Allen voran steht das Hauptsponsoring des FC Bayern München – eines unserer größten und sichtbarsten internationalen Engagements mit einem der erfolgreichsten und bekanntesten Clubs weltweit.

Auf nationaler Ebene ermöglicht die Partnerschaft mit dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) eine breite Präsenz und erreicht damit ganz Fußball-Deutschland. Ergänzt wird dieses Portfolio durch regionale Kooperationen mit Bundesligaclubs wie dem 1. FC Köln, Borussia Mönchengladbach und Eintracht Frankfurt. In diesen Partnerschaften liegt der Fokus insbesondere auf Technologiepartnerschaften, mit denen die Telekom die Digitalisierung der Vereine gezielt unterstützt und innovative Lösungen im Fußballumfeld (mit-) entwickelt.

FC Bayern München

JOSHUA KIMMICH, DAYOT UPAMECANO, ALEKSANDAR PAVLOVIC, HARRY KANE, , BAYERN MUNCHEN team group, Mannschaftsbild, Totale SQUADRA, con trofeo coppa, with trophy Meisterschale, Bundesliga 2025-26, Bayern Munchen-FC Koln 5-1, esultanza, jubel, joy, celebration, with cup, Deutscher Fussballmeister 2026 BUNDESLIGA 2025-26 BAYERN MONACO-FC COLONIA 5-1
Die Fußballmannschaft des FC Bayern München beim Feiern der Deutschen Meisterschaft. © IMAGO

Der FC Bayern München ist einer der erfolgreichsten und renommiertesten Fußballvereine der Welt. Als absoluter Top-Club steht der FC Bayern für Emotionen, Erfolg und Fortschrittlichkeit – sowohl auf dem Spielfeld als auch abseits davon. Mit seiner einzigartigen Erfolgsgeschichte, seinem Anspruch an Exzellenz und seiner starken internationalen Strahlkraft verkörpert der Verein Werte, die perfekt zur Marke Telekom passen. Die Partnerschaft zwischen der Telekom und dem FC Bayern München verbindet zwei starke Marken, die beide für Innovation, Zuverlässigkeit und Spitzenleistungen stehen.

Die Partnerschaft zwischen der Telekom und dem FC Bayern München besteht bereits seit 2002 und ist damit eine der längsten und erfolgreichsten Partnerschaften im Sportumfeld. Die Zusammenarbeit geht weit über klassisches Sponsoring hinaus: Schwerpunkte sind dabei technologische Innovationen, digitale Fan-Erlebnisse und gesellschaftliches Engagement.

Die Telekom ist als Hauptpartner unter anderem auf dem Trikot und im Stadion präsent und sorgt für eine starke Sichtbarkeit der Marke – unterstützt durch die sportlichen Erfolge des FC Bayern. Die Kooperation umfasst auch Aktivierungsrechte im Jugendfußball und eSports, sowie eine intensive Präsenz auf Social-Media-Kanälen und mit Einzelspielern. Im Bereich Technologie wurde die Allianz Arena mit Highspeed-5G und WLAN ausgestattet, um Fans ein erstklassiges digitales Erlebnis zu bieten. Innovative Lösungen für Stadionbesucher und digitale Services werden kontinuierlich weiterentwickelt. Ein weiteres Highlight sind gemeinsame Initiativen wie „Gegen Hass im Netz“, sowie Inklusionsprojekte, bei denen beide Partner gesellschaftliche Verantwortung übernehmen.

Die Partnerschaft wird regelmäßig durch Events wie den Telekom Cup oder den Telekom Starkick sichtbar, die live auf MagentaTV übertragen werden. Insgesamt profitieren beide Marken von einer enormen Reichweite, Innovationskraft und einer glaubwürdigen, nachhaltigen Zusammenarbeit, die weit über den Fußball hinaus Wirkung zeigt.

DFB

Die Telekom und den Deutschen Fußball-Bund (DFB) verbindet eine langjährige und erfolgreiche Partnerschaft: Seit mehr als 20 Jahren engagiert sich die Telekom als Offizieller Partner des DFB und seiner Herren-Nationalmannschaft. Gemeinsam wurden zahlreiche prägende Momente des deutschen Fußballs begleitet – vom „Sommermärchen“ bei der FIFA WM 2006 im eigenen Land über den Weltmeistertitel 2014 in Brasilien bis hin zur UEFA EURO 2024 in Deutschland, bei der die Telekom als TV-Rechteinhaber, Technologiepartner und Sponsor eine zentrale Rolle spielte. Inzwischen wurde die erfolgreiche Zusammenarbeit strategisch erweitert und umfasst neben der Männer-Nationalmannschaft auch die Frauen-Nationalmannschaft sowie die U21-Auswahl der Herren.

Die Partnerschaft mit dem DFB bietet der Telekom eine reichweitenstarke Plattform, um zentrale Unternehmensthemen wie Digitalisierung, Vernetzung und technologische Innovationskraft in einem emotionalen und gesellschaftlich hoch relevanten Umfeld erlebbar zu machen. Gleichzeitig stärkt das Engagement die Positionierung der Telekom als verlässlicher Begleiter internationaler Großereignisse und schafft emotionale Anknüpfungspunkte für Millionen von Fans.

Insbesondere die Einbindung der Frauen- und U21-Nationalmannschaften unterstreicht den strategischen Anspruch der Telekom, Vielfalt, Nachwuchsförderung und die Zukunftsfähigkeit des Sports aktiv zu unterstützen. Damit zahlt die Partnerschaft nicht nur auf Reichweite und Markenbekanntheit ein, sondern auch auf zentrale Unternehmenswerte wie Teamgeist, Innovation und gesellschaftliche Verantwortung.

Ergänzt wird das Sponsoring durch eine enge Technologiepartnerschaft mit dem DFB. So versorgt die Telekom den DFB-Campus in Frankfurt mit leistungsstarker Glasfaser-Infrastruktur und stabilem Highspeed-Festnetz. Auch im Mobilfunk besteht seit vielen Jahren eine enge Zusammenarbeit. Die Telekom unterstützt den DFB damit nicht nur kommunikativ und medial, sondern auch als zentraler Digitalisierungspartner bei der technologischen Weiterentwicklung seiner Infrastruktur und Prozesse.

1. FC Köln

Die Deutsche Telekom und der 1. FC Köln verbindet seit der Saison 2021/22 eine starke und zukunftsorientierte Partnerschaft. Als ein Hauptpartner begleitet die Telekom den FC nicht nur sichtbar im Fußballumfeld, sondern unterstützt den Verein vor allem als strategischer Technologiepartner bei seiner digitalen Weiterentwicklung.

Die Partnerschaft verbindet gemeinsame Werte wie Leidenschaft, Teamgeist, regionale Verbundenheit und Innovationskraft. Der 1. FC Köln steht für Tradition, Emotion und eine außergewöhnlich enge Fanbindung weit über die Region hinaus. Die Telekom bringt ihre technologische Expertise und digitale Infrastruktur ein, um Innovationen dort erlebbar zu machen, wo Menschen zusammenkommen – im Stadion, im Verein und in der gesamten Fan-Community.

Für die Telekom bietet die Zusammenarbeit die Möglichkeit, zentrale Zukunftsthemen wie Digitalisierung, Konnektivität und digitale Erlebnisse in einem emotionalen und gesellschaftlich relevanten Umfeld sichtbar zu machen. Gleichzeitig stärkt das Engagement die Positionierung der Telekom als verlässlicher Digitalisierungspartner im Sport und schafft authentische Berührungspunkte mit einer breiten Fußball-Community.

Die Partnerschaft zeigt beispielhaft, wie eng Sport, Technologie und Entertainment heute zusammenwachsen. Gemeinsam machen die Telekom und der 1. FC Köln digitale Innovationen für Fans direkt erlebbar und schaffen neue Möglichkeiten, Fußball emotionaler, interaktiver und vernetzter zu gestalten – im Stadion ebenso wie digital darüber hinaus.

Neben dem Profifußball engagieren sich Telekom und 1. FC Köln auch gemeinsam für Nachwuchsförderung sowie mehr Sichtbarkeit im Frauen- und Mädchenfußball. Damit steht die Partnerschaft nicht nur für Reichweite und Markenpräsenz, sondern auch für Zukunftsfähigkeit, gesellschaftliche Verantwortung und den gemeinsamen Anspruch, die Zukunft des Fußballs aktiv mitzugestalten.

Borussia Mönchengladbach

Die Deutsche Telekom und Borussia Mönchengladbach verbindet eine langjährige Partnerschaft, die sich seit 2014 vom klassischen Sponsoring hin zu einer strategischen Zusammenarbeit weiterentwickelt hat.
Gemeinsam arbeiten beide Partner daran, die nächsten Schritte zu definieren und den Borussia-Park perspektivisch zu einem noch vernetzteren und erlebnisorientierteren Stadion weiterzuentwickeln. Im Mittelpunkt steht dabei die Frage, wie digitale Technologien künftig eingesetzt werden können, um Fans noch stärker einzubinden und das Stadionerlebnis gezielt zu verbessern.

Der Fokus liegt auf der gemeinsamen Entwicklung neuer Ideen und Ansätze – von digitalen Services über neue Interaktionsmöglichkeiten bis hin zu innovativen Formaten rund um den Spieltag. Ziel ist es, das Erlebnis im Stadion emotionaler, persönlicher und relevanter für die Fans zu gestalten.

Gleichzeitig schafft die Partnerschaft die Basis, Borussia Mönchengladbach als zukunftsorientierten Club im Partner- und Sponsoringumfeld weiter zu positionieren. Digitale Möglichkeiten eröffnen dabei neue Perspektiven für Vermarktung, datenbasierte Erkenntnisse und innovative Geschäftsmodelle im Sport- und Entertainmentumfeld.

Eintracht Frankfurt

Seit der Saison 2023/2024 gehen die Deutsche Telekom und Eintracht Frankfurt gemeinsam neue Wege: Mit der ersten strategischen Technologiepartnerschaft dieser Art gestalten sie die digitale Zukunft des Fußballs – direkt dort, wo Emotionen entstehen, im Deutsche Bank Park.

Im Mittelpunkt steht ein Stadionerlebnis, das Fans noch näher ans Spiel bringt. Leistungsstarke Konnektivität, digitale Services und innovative Anwendungen sorgen dafür, dass große Momente nicht nur erlebt, sondern in Echtzeit mit der gesamten Community geteilt werden können.

Gleichzeitig eröffnet die Zusammenarbeit neue Möglichkeiten für Verein und Partner – von datenbasierten Erkenntnissen bis hin zu innovativen Vermarktungs- und Geschäftsmodellen im Sport- und Entertainmentumfeld.

Sponsoring

Weitere Informationen zu unserem vielfältigen Sponsoring-Engagement gibt es in unserem Themen-Hub.

Mehr erfahren