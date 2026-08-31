"Sprache wechseln" Leichte Sprache

Musik

2 Minute Lesezeit

Durch unsere Kooperationen mit renommierten Künstlern und Musikfestivals tragen wir zur Förderung der Musikszene bei.

Telekom Electronic Beats ist das vielfach ausgezeichnete internationale Musikmarketingprogramm der Deutschen Telekom. Die im Jahr 2000 gegründete, europaweite Initiative greift neben Musikthemen auch Lifestyle wie Design, Kunst und Mode sowie neue, innovative Technologien auf. Im Fokus stehen digitale Aktivitäten und Live-Events in allen Telekom-Märkten. Mit weltbekannten Künstlern und Bands wie Gorillaz, Grace Jones, Roisín Murphy, London Grammar oder New Order sowie aufstrebenden Talenten wie Perel, Fjaak und vielen mehr sorgte die große Vielfalt des Programms für Furore.

Das Online-Magazin auf www.electronicbeats.net bietet tagesaktuellen Journalismus und seit 2018 zudem einen Podcast zum Thema Nachtleben. Dieser konnte sich unmittelbar nach Launch an der Spitze der Apple Charts platzieren. Electronic Beats TV zählt zu den renommiertesten und ältesten Video-Magazinen der elektronischen Musik. Gestartet als Slices DVD Magazine, ist das Format seit 2015 mit wöchentlich wechselnden Dokumentationen, Artist-Features, Konzertmitschnitten und Tech-Talks auf YouTube Zuhause. Das Electronic Beats Magazin in seiner einst gedruckten Form und auch die damalige Slices-DVD-Serie gelten bis heute als beliebte Sammlerstücke in popkulturellen Archiven.

Telekom Electronic Beats hat sich unter Fans und Experten gleichermaßen als feste Bezugs- und Austauschplattform etabliert – sei es in Clubs oder auf Konzerten, mobil über Smartphones oder zu Hause.  

Sponsoring

Weitere Informationen zu unserem vielfältigen Sponsoring-Engagement gibt es in unserem Themen-Hub.

Mehr erfahren