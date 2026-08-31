Musik
Durch unsere Kooperationen mit renommierten Künstlern und Musikfestivals tragen wir zur Förderung der Musikszene bei.
Durch unsere Kooperationen mit renommierten Künstlern und Musikfestivals tragen wir zur Förderung der Musikszene bei.
Telekom Electronic Beats ist das vielfach ausgezeichnete internationale Musikmarketingprogramm der Deutschen Telekom. Die im Jahr 2000 gegründete, europaweite Initiative greift neben Musikthemen auch Lifestyle wie Design, Kunst und Mode sowie neue, innovative Technologien auf. Im Fokus stehen digitale Aktivitäten und Live-Events in allen Telekom-Märkten. Mit weltbekannten Künstlern und Bands wie Gorillaz, Grace Jones, Roisín Murphy, London Grammar oder New Order sowie aufstrebenden Talenten wie Perel, Fjaak und vielen mehr sorgte die große Vielfalt des Programms für Furore.
Das Online-Magazin auf www.electronicbeats.net bietet tagesaktuellen Journalismus und seit 2018 zudem einen Podcast zum Thema Nachtleben. Dieser konnte sich unmittelbar nach Launch an der Spitze der Apple Charts platzieren. Electronic Beats TV zählt zu den renommiertesten und ältesten Video-Magazinen der elektronischen Musik. Gestartet als Slices DVD Magazine, ist das Format seit 2015 mit wöchentlich wechselnden Dokumentationen, Artist-Features, Konzertmitschnitten und Tech-Talks auf YouTube Zuhause. Das Electronic Beats Magazin in seiner einst gedruckten Form und auch die damalige Slices-DVD-Serie gelten bis heute als beliebte Sammlerstücke in popkulturellen Archiven.
Telekom Electronic Beats hat sich unter Fans und Experten gleichermaßen als feste Bezugs- und Austauschplattform etabliert – sei es in Clubs oder auf Konzerten, mobil über Smartphones oder zu Hause.
Die Telekom macht das Markenversprechen "Erleben, was verbindet" durch außergewöhnliche Aktionen mit Top-Stars wie Ed Sheeran, Depeche Mode, Linkin Park oder Robbie Williams erlebbar.
Musik-Sponsoring hat bei der Deutschen Telekom Tradition und ist wichtiger Bestandteil ihrer Markenkommunikation. Als internationales Kommunikationsunternehmen möchte die Telekom Menschen über den kulturellen Austausch miteinander ins Gespräch bringen und möglichst vielen Interessierten den Zugang zur Musik ermöglichen.
Seit mehreren Jahren tritt die Telekom als Sponsor von nationalen und internationalen Musik-Stars auf. Partnerschaften mit internationalen Größen wie Ed Sheeran, Linkin Park, Katy Perry, Foo Fighters, Pet Shop Boys oder Robby Williams unterstreichen dies. Bei allen Engagements steht das Markenversprechen "Erleben was verbindet" im Mittelpunkt der Aktivitäten. Die Telekom möchte Menschen Live-Erlebnisse ermöglichen, die sie mit anderen teilen können. Dabei setzt der Telekommunikationskonzern auf innovative Technologien, Produkte und Services, um den Fans ihre Musik und Stars näherzubringen und mit ihnen unvergessliche Momente zu erleben.
Ferner wurde mit den "Telekom Street Gigs" eine eigenständige Eventreihe ins Leben gerufen. Getreu dem Motto "Die beste Live-Musik, wie sie keiner erwartet“ begeisterten seit 2007 nationale und internationale Acts in diesem Rahmen rund 65.000 Zuschauer. Ob Michael Bublé, Brings, OneRepublic, Bastille, Billy Talent oder Die Fantastischen Vier – die Telekom Street Gigs machen es möglich und beweisen dabei ihr musikalisches Gespür ganz nah am Puls der Zeit. Eine weitere Besonderheit: Tickets gibt es nur für die Street Gigs Community zu gewinnen unter www.magentamusik.de. Neben den regulären Street Gigs gibt es Ticket Specials unter anderem mit Größen wie Depeche Mode, Muse, Biffy Clyro oder Silbermond.