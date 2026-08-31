Das Online-Magazin auf www.electronicbeats.net bietet tagesaktuellen Journalismus und seit 2018 zudem einen Podcast zum Thema Nachtleben. Dieser konnte sich unmittelbar nach Launch an der Spitze der Apple Charts platzieren. Electronic Beats TV zählt zu den renommiertesten und ältesten Video-Magazinen der elektronischen Musik. Gestartet als Slices DVD Magazine, ist das Format seit 2015 mit wöchentlich wechselnden Dokumentationen, Artist-Features, Konzertmitschnitten und Tech-Talks auf YouTube Zuhause. Das Electronic Beats Magazin in seiner einst gedruckten Form und auch die damalige Slices-DVD-Serie gelten bis heute als beliebte Sammlerstücke in popkulturellen Archiven.

Telekom Electronic Beats hat sich unter Fans und Experten gleichermaßen als feste Bezugs- und Austauschplattform etabliert – sei es in Clubs oder auf Konzerten, mobil über Smartphones oder zu Hause.