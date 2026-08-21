Telekom Summer Camp mit Orlando Magic und Telekom Baskets

Basketballfieber und ein Hauch NBA mitten in Bonn: Die Telekom bringt vom 24. bis 28. August 2026 das Telekom Summer Camp für Kinder und Jugendliche in den Telekom Dome – unterstützt vom NBA-Club Orlando Magic und den Telekom Baskets Bonn. Dort, wo sonst die Profis trainieren und spielen, können junge Basketballfans selbst auf dem Court stehen, an ihren Skills feilen und Spitzenbasketball hautnah erleben. Coaches der Orlando Magic, der Telekom Baskets und des Deutschen Basketball Bundes (DBB) leiten die Trainingseinheiten. Zudem wird Orlando Magic-Legende Mickaël Piétrus (44) das Summer Camp besuchen. Erwartet werden 150 Mädchen und Jungen im Alter von 8 bis 16 Jahren, die sich im Vorfeld für die Teilnahme beworben haben.

„Wir fördern Basketball für Kinder und Jugendliche in Bonn und der Region seit vielen Jahren. Mit Baskets@school konnten wir bereits tausende Schülerinnen und Schüler für diesen Sport begeistern“, sagt Henning Stiegenroth, Leiter Sport & Sponsoring der Deutschen Telekom. „Das Summer Camp ist der nächste Schritt: Wir bringen NBA-Flair und Profi-Training direkt auf die Trainingsfläche der Telekom Baskets und geben jungen Spielerinnen und Spielern ein Erlebnis, das sie so schnell nicht vergessen werden.“

„Deutschland ist unser am schnellsten wachsender Fanmarkt“, sagt J.T. McWalters, Senior Vice President of Global Partnerships der Orlando Magic. „Zusammen mit der Telekom wollen wir unsere Fans im ganzen Land auf authentische Weise erreichen. Dieses Camp zeigt, wie wir das meinen.“

Simon Pallmann, Geschäftsführer der Telekom Baskets Bonn, ergänzt: „Wir arbeiten seit über dreißig Jahren mit der Telekom zusammen – im Spitzensport und im Nachwuchsbereich. Mit dem Summer Camp bringen wir eine neue Facette in dieses Engagement. Wir bündeln die langjährige Camp-Erfahrung unseres Teams im Jugendbereich nun mit der Strahlkraft und Expertise eines NBA-Clubs und ermöglichen Basketball-Talenten der Region damit ein einzigartiges Trainingserlebnis.“

Summer Camp mit attraktivem Programm

Den Auftakt bildet das Mini-Camp am 24. und 25. August. Kinder der Jahrgänge 2015 bis 2018 tauchen spielerisch in die Welt des Basketballs ein. Bis zu 60 Mädchen und Jungen trainieren dort, wo sonst die Profis der Telekom Baskets auflaufen. Dabei lernen sie grundlegende Bewegungsabläufe kennen und sammeln in altersgerechten Wettbewerben erste Erfahrungen. Der Spaß steht dabei klar im Mittelpunkt. Es folgt am 26. und 27. August das Junior-Camp. Für die Jahrgänge 2011 bis 2014 wird das Programm etwas intensiver: Taktik, Athletik und Spielverständnis stehen im Vordergrund. Die Teilnehmenden arbeiten gezielt an ihrem Spiel, erhalten neue Impulse von erfahrenen Coaches und erleben dabei Spitzenbasketball aus nächster Nähe.

Den Abschluss der Woche bildet am 28. August ein 3X3-Camp mit anschließendem Turnier am Nachmittag für die 12- bis 16-Jährigen (Jahrgänge 2010 bis 2014). Rund 30 Teilnehmende messen sich im schnellen Streetball-Format. Angeleitet werden sie von den 3X3-Bundestrainern des DBB. 3X3 steht für Tempo, Teamgeist und eine dynamische Basketball-Variante, die in Deutschland immer mehr Aufmerksamkeit erhält. Erst Anfang Juni gewann die deutsche Herren-Nationalmannschaft Silber bei der 3X3-Weltmeisterschaft in Warschau. Mit Fabian Giessmann und Denzel Agyeman standen dabei auch zwei Spieler des 3X3-Teams Baskets Bonn Telekom für Deutschland auf dem Court.

Partnerschaft mit Orlando Magic

Die Deutsche Telekom und die Orlando Magic haben im Juli 2025 eine strategische Partnerschaft geschlossen. Damit war die Telekom das erste europäische Unternehmen, das eine Kooperation mit dem NBA-Franchise einging. Die Partnerschaft ist auch aufgrund der deutschen Präsenz im Team besonders: Mit dem Weltmeister Franz Wagner sowie Europameister Tristan da Silva stehen gleich zwei deutsche Spitzenspieler für die Orlando Magic auf dem Court. Im Mittelpunkt der Zusammenarbeit stehen einzigartige Fanerlebnisse, exklusive Kundenevents und gemeinsame Nachwuchsinitiativen. Darüber hinaus arbeiten beide Partner eng in den Bereichen Technologie und Innovation zusammen. Das Telekom Summer Camp in Bonn ist Teil der Orlando Magic Summer Tour durch Deutschland und damit ein weiteres Highlight der gemeinsamen Partnerschaft.