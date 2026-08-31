Inklusion durch Sport

Seit Oktober 2006 engagiert sich die Telekom im Behindertensport. Im Zentrum steht dabei die Unterstützung des Team Deutschland Paralympics. Mit ihrem langfristigen Einsatz leistet die Telekom einen wichtigen Beitrag zur Weiterentwicklung und Stabilität des Behindertensports in Deutschland.
Ziel ist es, die Rahmenbedingungen für Sportler*Innen mit Behinderung nachhaltig zu verbessern und ihre gleichberechtigte Teilhabe in der Gesellschaft zu stärken. Eine zentrale Rolle spielt dabei die Förderung des paralympischen Spitzensports und seiner Athletinnen. Sie trägt dazu bei, mehr Sichtbarkeit zu schaffen und das Bewusstsein für die Herausforderungen von Menschen mit Behinderung im Alltag zu schärfen.
„Wir sehen die Sportler*Innen als Vorbilder, die wir gerne unterstützen", sagt Henning Stiegenroth, Leiter Sport und Sponsoring der Deutschen Telekom. „Die Telekom engagiert sich für Inklusion im und durch Sport in der Gesellschaft. Das ist Teil unseres Selbstverständnisses. Unser öffentliches Engagement dient dazu, Inklusion, Diversität, Gleichberechtigung, Fairness und Toleranz ins Zentrum der gesellschaftlichen Wahrnehmung zu rücken. Das erreichen wir, indem wir beispielsweise Sportsponsoring und unsere gesellschaftliche Verantwortung in einem Zusammenhang präsentieren.“