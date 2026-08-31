Inklusion durch Sport

Im Bereich Sportförderung und Inklusion setzt sich die Deutsche Telekom gezielt für mehr Teilhabe und Sichtbarkeit ein. Als Partner des Team D Paralympics, der Special Olympics, der Sepp-Herberger-Stiftung und der Köln99ers engagiert sich das Unternehmen für die Förderung von Sportlerinnen und Sportlern mit körperlichen und geistigen Einschränkungen.

Ein besonderes Anliegen ist es, die Perspektiven und Erfahrungen von Menschen mit Einschränkungen erlebbar zu machen. Deshalb unterstützt die Telekom ausgewählte Sportarten wie Blindenfußball und Rollstuhlbasketball mit der „Neuen Sporterfahrung“.

Ergänzt wird dieses Engagement durch die Partnerschaft mit der Stiftung Deutsche Sporthilfe, um Athlet*innen zu fördern und sie auf ihrem sportlichen Weg bestmöglich zu begleiten und zu unterstützen.