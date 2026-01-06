Telekom bleibt Hauptsponsor des Specialhockey Team Germany

Ein Highlight der Partnerschaft wird die Specialhockey-WM im Sommer 2026 sein Diese findet parallel zur Weltmeisterschaft der A-Nationalmannschaften in Belgien und den Niederlanden statt. Ziel des DHB und der Telekom ist, die Aufmerksamkeit für den inklusiven Hockeysport weiter zu steigern und sportliche wie gesellschaftliche Impulse zu setzen.

Das Specialhockey Team Germany wird mit dem T-Logo der Telekom auflaufen. Darüber hinaus wird die Telekom bei zentralen DHB-Events wie der schauinsland EuroHockey Indoor Championship 2026 sowie der FIH Pro League in Berlin als Partner sichtbar sein.

Henning Stiegenroth, Leiter Sport und Sponsoring bei der Telekom, sagt:

„Wir verbinden Menschen, im Netz und im Sport. Deswegen sind wir Partner des DHB und Hauptsponsor des Specialhockey Teams. Wir fördern den DHB, weil Verbindung dort entsteht, wo Vielfalt und Teamgeist zählen.“

Magnus Weiand, Vorstand Marketing und Kommunikation beim DHB, sagt:

„Mit der Telekom konnten wir erstmalig einen Hauptsponsor für unser Specialhockey-Team in diesem Jahr finden. Die Verlängerung unserer Partnerschaft ist ein starkes Zeichen für Vertrauen und gemeinsame Werte. Besonders die erfolgreiche Zusammenarbeit im Rahmen der Specialhockey-EM hat gezeigt, wie viel wir gemeinsam bewegen können – sportlich, gesellschaftlich und menschlich. Wir freuen uns darauf, diesen gemeinsamen Weg weiterzugehen.“

Hockey steht für Vielfallt, Teamgeist und Leistung – Werte, die der DHB und das Specialhockey Team mit der Telekom teilen.