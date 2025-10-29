Ein Meilenstein für Inklusion im Sport: 10 Athlet*innen für Auszeichnung „Special Olympics Sportler*in des Jahres“ nominiert

Mit Persönlichkeit und Leistung zur Nominierung

Zuvor hatten die Landesverbände von Special Olympics mehr als 25 Athlet*innen vorgeschlagen, aus denen eine Arbeitsgruppe zehn Finalist*innen auswählte. Bewertet wurden dabei die Erfolge bei nationalen und internationalen Wettbewerben sowie die persönliche und sportliche Entwicklung der Athlet*innen. Die Nominierten sind:

David Paudert , Skilanglauf

, Skilanglauf Emma Gania, Eiskunstlauf

Eiskunstlauf Florian Daimer , Ski Alpin

, Ski Alpin Luisa Brauswetter , Tanzen

, Tanzen Mohamed Ekbal Al Ali , Hockey

, Hockey Nadja d´Alexandrowsky Harnisch , Schneeschuhlauf

, Schneeschuhlauf Oliver Canavire Pardo , Ski Alpin

, Ski Alpin Sophie Dziadek , Short Track

, Short Track Steven Wilkinson , Snowboard

, Snowboard Thomas Linsner, Snowboard

„Ich freue mich sehr über diese Chance für uns Athleten. Zum ersten Mal werden wir bei einer so wichtigen Wahl ausgezeichnet – das bedeutet viel für uns. Viele Menschen wissen nicht, was wir leisten. Dabei geben wir im Training und im Wettbewerb alles. Ich wünsche mir, dass unsere Leistungen und Erfolge mehr anerkannt und gefeiert werden. Menschen mit geistiger Behinderung sind großartige Sportler. Vielen Dank an die Telekom, die uns hilft, mehr Sichtbarkeit zu bekommen“, sagt Mirjam Prahst Martinez, Vizepräsidentin Athlet*innen von Special Olympics Deutschland.

Prominente Jury wählt Gewinner*in aus

Eine prominent besetzte Jury, bestehend aus Persönlichkeiten aus Sport, Politik, Medien und Partner*innen von SOD, entscheidet über den*die Gewinner*in der neuen Kategorie. Zu den Jurymitgliedern zählen unter anderem Fußballprofi Thomas Müller, DFL Geschäftsführer Steffen Merkel, Staatsministerin für Sport und Ehrenamt Christiane Schenderlein sowie Vertreter*innen der Medien-Allianz und der Deutschen Telekom.

(Die vollständige Liste der Jury finden Sie am Ende der Mitteilung.)

„Diese einzigartige Ehrung ist ein starkes Zeichen für gelebte Inklusion. Als langjähriger Partner von Special Olympics Deutschland ist es uns ein großes Anliegen, Menschen mit geistiger Behinderung mehr Sichtbarkeit zu geben – im Sport und in der Gesellschaft. Die Athletinnen und Athleten beeindrucken durch sportliche Leistung, aber vor allem durch ihre Persönlichkeit und ihren unermüdlichen Einsatz für gleichberechtigte Teilhabe. Ihr Engagement verdient Anerkennung, Respekt und eine Bühne. Genau dafür setzen wir uns gemeinsam ein“, sagt Michael Hagspihl, Senior Vice President Global Strategic Projects and Marketing Partnerships der Deutschen Telekom.

Inklusion auf der großen Bühne

Die Wahl „Sportler des Jahres“ zählt zu den prestigeträchtigsten Auszeichnungen für außergewöhnliche Athlet*innen, die Werte wie Einsatzbereitschaft, Disziplin, Fairness und Durchhaltevermögen verkörpern. Die feierliche Preisverleihung erfolgt in diesem Jahr am 21. Dezember in Baden-Baden.

Felix Neureuther, ehemaliger deutscher Skirennläufer und Vizepräsident Special Olympics Deutschland, freut sich: „Die Sportlerwahl des Jahres ist für jeden Sportler und jede Sportlerin eine riesengroße Ehre. Daher ist die Initiative der Telekom großartig – warum sollte nicht auch ein Athlet oder eine Athletin von Special Olympics Deutschland gewürdigt werden? Das müsste schon lange selbstverständlich sein. Die Auszeichnung ist ein wichtiger Schritt zu mehr Anerkennung und Sichtbarkeit, und ich freue mich, dass wir diese Entwicklung jetzt gemeinsam leben dürfen.“

Alle Informationen zur Wahl des Special Olympics Sportler des Jahres 2025 finden Sie hier .

Jury zur Wahl „Special Olympics Sportler*in des Jahres 2025“:

Andreas Mies , Profi-Tennisspieler und Botschafter Special Olympics Deutschland

, Profi-Tennisspieler und Botschafter Special Olympics Deutschland Arnim Butzen , Senior Vice President TV & Entertainment Deutsche Telekom

, Senior Vice President TV & Entertainment Deutsche Telekom Axel Balkausky , Sportkoordinator ARD

, Sportkoordinator ARD Birgit Bohle , Vorständin Personal und Recht Deutsche Telekom

, Vorständin Personal und Recht Deutsche Telekom Brigitte Schumann , Head of Special Projects Deutsche Telekom

, Head of Special Projects Deutsche Telekom Carsten Schmidt , Vizepräsident Marketing, Kommunikation und Digitalisierung Special Olympics Deutschland

, Vizepräsident Marketing, Kommunikation und Digitalisierung Special Olympics Deutschland Charly Classen , Geschäftsführer Sport Sky Deutschland

, Geschäftsführer Sport Sky Deutschland Christiane Schenderlein , Staatsministerin für Sport und Ehrenamt

, Staatsministerin für Sport und Ehrenamt Dennis Mellentin , Vizepräsident Athlet*innen Special Olympics Deutschland

, Vizepräsident Athlet*innen Special Olympics Deutschland Felix Neureuther, Mitglied des Präsidiums von Special Olympics Deutschland

Mitglied des Präsidiums von Special Olympics Deutschland Henning Feindt , Sport-Chefredakteur BILD

, Sport-Chefredakteur BILD Inga Leschek , CCO RTL Deutschland

, CCO RTL Deutschland Johannes B. Kerner , TV-Moderator

, TV-Moderator Julian Köster, Profi-Handballspieler und Botschafter Special Olympics Deutschland

Profi-Handballspieler und Botschafter Special Olympics Deutschland Michael Hagspihl , Senior Vice President Global Strategic Projects and Marketing Partnerships Deutsche Telekom

, Senior Vice President Global Strategic Projects and Marketing Partnerships Deutsche Telekom Mirjam Prahst Martinez , Vizepräsidentin Athlet*innen Special Olympics Deutschland

, Vizepräsidentin Athlet*innen Special Olympics Deutschland Oliver Brüggen , Pressesprecher adidas AG

, Pressesprecher adidas AG Steffen Merkel , Geschäftsführer DFL GmbH

, Geschäftsführer DFL GmbH Sven Albrecht , Bundesgeschäftsführer Special Olympics Deutschland

, Bundesgeschäftsführer Special Olympics Deutschland Thomas Müller, Profi-Fußballspieler

Profi-Fußballspieler Ulrich Klenke , Chief Brand Officer Deutsche Telekom

, Chief Brand Officer Deutsche Telekom Yorck Polus , Sportchef ZDF

Über die Deutsche Telekom : Deutsche Telekom Konzernprofil