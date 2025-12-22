Die Siegerin steht fest: Sophie Dziadek ist Special Olympics Sportlerin des Jahres 2025

Sophie Dziadek ist die erste „Special Olympics Sportlerin des Jahres“. Die Short Track Athletin aus Bayern wurde im Rahmen der renommierten Wahl „Sportler des Jahres“ in Baden-Baden ausgezeichnet – ein historischer Moment für die Anerkennung und Sichtbarkeit von Menschen mit geistiger Behinderung und ihren sportlichen Leistungen. Die neue Kategorie wurde auf Initiative der Deutschen Telekom eingeführt.

Zehn Athlet*innen aus verschiedenen Sportarten waren zuvor für die Auszeichnung nominiert worden. Eine prominent besetzte Jury aus Sport, Politik, Medien und Partnerorganisationen wählte Dziadek zur Gewinnerin. Die Ehrung würdigt ihre beeindruckenden sportlichen Erfolge im Short Track ebenso wie ihre persönliche Entwicklung und ihr Engagement als Athletin von Special Olympics.

„Diese Auszeichnung ist ein starkes Zeichen für gelebte Inklusion. Sophie Dziadek steht stellvertretend für viele Athletinnen und Athleten, die mit beeindruckender Leistung, Leidenschaft und Persönlichkeit inspirieren. Ihr Engagement verdient Respekt und Sichtbarkeit. Ich freue mich sehr, dass wir als Telekom dazu beitragen konnten, diesen Meilenstein für Inklusion im Sport hier heute Abend möglich zu machen“, sagt Michael Hagspihl, Senior Vice President Global Strategic Projects and Marketing Partnerships der Deutschen Telekom.

Auch Christiane Krajewski, Präsidentin von Special Olympics Deutschland (SOD), betont die Bedeutung des heutigen Abends: „Dass erstmals eine Special Olympics Athletin bei der Sportlerwahl des Jahres ausgezeichnet wird, ist ein historischer Schritt. Sophie Dziadek zeigt mit ihrem Talent und ihrer Haltung, wofür unsere Bewegung steht: für großen Mut und gleichberechtigte Teilhabe. Diese Ehrung wird weit über den heutigen Abend hinauswirken.“

Als Laudator würdigte Felix Neureuther, ehemaliger Skirennläufer und Botschafter von SOD, die Siegerin: „Sophie Dziadek hat diese Auszeichnung mehr als verdient. Sie zeigt, was im Sport möglich ist, wenn Menschen Chancen bekommen und ihre Stärken zeigen können. Es ist höchste Zeit, dass Athletinnen und Athleten von Special Olympics selbstverständlich auf dieser Bühne stehen.“

Sophie Dziadek selbst zeigte sich überwältigt: „Ich freue mich unglaublich über diese Auszeichnung. Es bedeutet mir sehr viel, dass meine Leistungen gesehen werden. Ich hoffe, dass viele Menschen dadurch erfahren, wie stark und vielfältig wir Athletinnen und Athleten von Special Olympics sind. Der Sport gibt mir Mut – und heute gebe ich etwas davon zurück.“

Die erstmalige Verleihung der Auszeichnung „Special Olympics Sportler*in des Jahres“ im Rahmen der renommierten Sportlerwahl des Jahres in Baden-Baden markiert einen bedeutenden Schritt hin zu mehr Sichtbarkeit, Anerkennung und gleichberechtigter Teilhabe von Menschen mit geistiger Behinderung im Sport und in der Gesellschaft.

Alle Informationen zur neuen Kategorie und zu den Nominierten: specialolympics.de/sportler-des-jahres-2025





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