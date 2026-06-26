Über 70 Telekom-Volunteers im Einsatz bei den Special Olympics Saarland

Den Auftakt am Montag, den 15. Juni, bot das erste Zusammenkommen der Magenta-Volunteers in der Saarlandhalle in Saarbrücken. Neben Gesprächen über die Volunteer-Outfits und die zugeteilten Schichtpläne stand vor allem der Austausch über bisherige Erfahrungen mit den Special Olympics im Mittelpunkt, da die Telekom seit 2023 aktiver und offizieller Partner bei Special Olympics Deutschland ist. Auch T-Systems Vorstand und Schirmherr Ferri Abolhassan lobte vor Ort den Einsatz der Mitarbeitenden: „Euer Engagement zeigt, was uns als Telekom ausmacht: Zusammenhalt, Verantwortung und Begeisterung für Inklusion.“

Anschließend ging es gemeinsam in Richtung Ludwigsparkstadion, um die offizielle Eröffnungsfeier mit rund 16.000 Besucher*innen zu erleben. Mit Ankunft der olympischen Flamme wurden die Spiele symbolisch durch ein Special-Duo eröffnet und somit auch der Start für die Volunteer-Aktivitäten am Fußballplatzrand gesetzt.

Unter den 27 vertretenen Sportarten war die Telekom der Presenting-Partner des Fußballs. Im Fußballwettbewerb traten sowohl Traditional-Teams (ausschließlich Athlet*innen mit geistiger Behinderung) als auch Unified-Teams (Menschen mit und ohne geistige Behinderung) an.

Den ersten Platz in der Kategorie „Unified Frauen“ gewann das Team FSH Soccer Essen, welches die Telekom im Vorderfeld der Spiele bereits begleitet hatte. Bereits im Mai trainierte das Team in eigens gebrandeten Telekom-Trikots gemeinsam mit den Profispielerinnen Celina Degen und Anna-Lena Stolze des 1. FC Köln, wobei Ballgefühl und Schusssicherheit im Mittelpunkt standen. Diese konnten das Team aus Essen auch in Saarbrücken Unterbeweis stellen, sodass Hiroto Kishi (Vertreter des Sportsponsoring der Telekom) gemeinsam mit Laura Nolte (zweimalige Olympiasiegerin im Zweierbob) die Goldmedaillen überreichen durften.

Die Magenta-Volunteers leisteten tatkräftige Unterstützung am Spielfeldrand. Die Aufgaben reichten von der Ergebniserfassung über die Betreuung der Teams und die Organisation der Wasserversorgung bis hin zu Stadionansagen.

Thomas engagiert sich regelmäßig als Volunteer bei Sportveranstaltungen und fasst seine Erfahrungen so zusammen: „Aber was ich die letzte Woche in Saarbrücken erleben durfte, toppt wirklich alles, was ich als Volunteer bislang erlebt habe.“ Die Herzlichkeit, Offenheit und Ehrlichkeit der Athlet*innen begeisterten den Magenta-Volunteer und schufen jene besondere Atmosphäre, für die die Special Olympics bekannt sind. Wie viele seiner Mitstreiter*innen freut er sich bereits auf das nächste Engagement der Telekom bei den Special Olympics.