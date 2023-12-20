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Rollstuhlbasketball: Geschicklichkeit auf vier Rädern

2 Minute Lesezeit

Die „Neue Sporterfahrung“ bietet seit 2018 auch die spektakuläre Einheit Rollstuhlbasketball an, um den Kindern und Jugendlichen die schnelle und leidenschaftliche Jagd nach Körben auf Rädern nahbarer zu machen. Durch den attraktiven Sport wird der richtige Umgang mit Handicap vermittelt und der Teamgeist der Mannschaft gestärkt.

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Rollstuhlbasketball ist ein eindrucksvolles Spiel auf Rädern, bei dem auch der Inklusionsgedanke mitspielt. Bei der schnellen Sportart dürfen sich auch nicht gehandicapte Spieler*innen in den Rollstuhl setzten und versuchen Körbe zu werfen. Die Disziplin der Paralympics ist mit ihrem Regelwerk an den klassischen Basketball angelehnt und nur durch die Anforderungen des Rollstuhls erweitert. Die Gruppen erlernen die Grundtechniken des Rollstuhlfahrens und die ganzheitliche Spielerfahrung im Team.

Was passiert bei so einem Vereins-/Schulbesuch?

Die Gruppen erlernen die Grundtechniken des Rollstuhlfahrens, der Ballbehandlung und die ganzheitliche Spielerfahrung im Team. Durch die attraktive Einheit erhalten die Jugendlichen Eindrücke über den Umgang mit einem Handicap und die Chance den damit verbundenen Teamgeist zu verbessern. Anhand von Rollstuhlbasketball kann das Ballgefühl, die Geschicklichkeit und die Bewegungsabläufe besonders getestet und gestärkt werden. Angeleitet wird die „Neue Sporterfahrung“ von professionellen und erfahrenen Rollstuhlbasketball-Übungsleiter*innen.

Rollstuhlbasketball-Mannschaft bei der Teambesprechung.
Übungsleiter erklären gemeinsam mit den Spielern, wobei es beim Rollstuhlbasketball ankommt und wie sie ihren Alltag meistern.

Voraussetzung und Umsetzung

  • Teilnehmer*innen: Jugendliche ab 12 Jahren.
  • Pro Vereins-/Schulbesuch können drei 90-minütige Einheiten in der Sporthalle durchgeführt werden.
  • Die Anzahl der Spieler*innen ist auf 15-20 Teilnehmende/Einheit begrenzt.
  • Der Zeitraum ist von ca. 8:00 bis 21:00 Uhr auf dem Vereins-/Schulgelände.
  • Bei jedem Vereins-/Schulbesuch sind zwei Übungsleiter*innen vor Ort. 
  • Das benötigte Equipment wird mitgebracht.
  • Dem Verein/der Schule entstehen im Rahmen des Projektes keinerlei Kosten.
  • Jeder Besuch der Neuen Sporterfahrung ist eine öffentliche Veranstaltung und im Zuge dessen wird eine Presseeinladung an die regionale Presse versendet.

Interesse geweckt?
Dann schnell jetzt für den „Rollstuhlbasketball“ anmelden, damit Ihr Verein/Ihre Schule dabei ist.

Anmeldung zum Rollstuhlbasketball

Einfach Anmeldeformular mit den Angaben zu Ihrem Verein oder Ihrer Schule ausfüllen und absenden. Wir melden uns bei Ihnen.

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