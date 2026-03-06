Team D Paralympics auf dem Weg nach Milano Cortina 2026

Auf dem Weg zu dem bevorstehenden Sportevent wurden drei Athlet*innen von der Deutschen Telekom in den vergangenen Wochen begleitet. Ergänzend zu den Videokurzporträts werden ihre persönlichen Hintergründe und sportlichen Perspektiven hier noch einmal kompakt vorgestellt.

Anna-Lena Forster (Para Ski Alpin) Anna-Lena gehört zu den erfolgreichsten deutschen Para-Alpin-Skirennläuferinnen der stehenden Klasse. Trotz ihrer körperlichen Einschränkung hat sie zahlreiche Medaillen bei Weltmeisterschaften und Paralympics gewonnen. Konsequentes Training und der klare Fokus auf Spitzenleistung prägen ihren Weg zu den Spielen 2026. Zugleich steht sie für Durchhaltevermögen, Optimismus und den Mut, sich immer wieder neuen Herausforderung zu stellen – Werte, die weit über den Sport hinaus inspirieren. https://www.youtube.com/shorts/4cxKPzJ7MIg https://www.youtube.com/shorts/li7xzZelbVQ

(Para Ski Alpin) Johanna Recktenwald (Para Ski Nordisch) Als sehbehinderte Athletin startet Johanna gemeinsam mit ihrer Guide-Läuferin Emily in den Disziplinen Para Biathlon und Para Skilanglauf. Emily läuft direkt vor Johanna, gibt über ein Headset kontinuierlich Kommandos, informiert über Streckenverlauf, Kurven, Anstiege oder Tempowechsel und sorgt für Orientierung und Sicherheit. Nur im perfekten Zusammenspiel entstehen die nötige Präzision und Geschwindigkeit, um auf internationalem Niveau konkurrenzfähig zu sein. Nach ihrer Teilnahme an den Paralympischen Spielen 2022 in Peking ist Milano Cortina 2026 das nächste große Ziel. https://www.youtube.com/shorts/NEwVNpKcVGQ https://www.youtube.com/shorts/JZP26Uaf17g

(Para Ski Nordisch) Jan Malte Brelage (Para Eishockey) Jan gehört zum Kader der deutschen Para Eishockey-Nationalmannschaft. Der hochintensive Teamsport wird auf speziellen Schlitten mit Kufen gespielt. Zwei Schläger mit Metallspikes dienen zur Fortbewegung und Puckführung. Gefordert sind enorme Oberkörperkraft, schnelle Reaktionsfähigkeit und taktisches Verständnis. Der Weg nach Milano Cortina 2026 ist geprägt von Disziplin, konsequenter Vorbereitung und dem gemeinsamen Anspruch, sich international zu behaupten. https://www.youtube.com/shorts/qxzWKawu_iM https://www.youtube.com/shorts/mhVseHSoCiM

Die Sportlerinnen und Sportler stehen exemplarisch für die Vielfalt und Leistungsstärke des deutschen Teams. Vom Einzelstart in der Loipe über temporeiche Abfahrten bis hin zum intensiven Mannschaftssport auf dem Eis – jede Disziplin bringt ihre eigene Dynamik mit.

Neben den Einzelporträts wurden die drei Athlet*innen nun auch in dem neuen Videoformat zusammengeführt. Dabei geht es um gemeinsame Ziele, persönliche Motivation und die besondere Atmosphäre vor einem paralympischen Großereignis.

https://www.youtube.com/shorts/zNiMDRJX6-Q

Die deutsche Mannschaft

Für Milano Cortina wird erneut eine leistungsstarke deutsche Delegation erwartet. Bei den vergangenen Winterspielen 2022 in Peking war Deutschland mit über 20 Athlet*innen vertreten und gewann 19 Medaillen . Dieses Ergebnis unterstreicht die kontinuierliche Entwicklung des deutschen Para-Wintersports.

Auch 2026 wird Deutschland in mehreren Disziplinen vertreten sein:

Para Ski Alpin

Para Ski Nordisch (Biathlon & Skilanglauf)

(Biathlon & Skilanglauf) Para Eishockey

Para Snowboard

Die Wettbewerbe finden an traditionsreichen Wintersportorten in Cortina d’Ampezzo sowie weiteren norditalienischen Austragungsstätten statt. Die unterschiedlichen Sportstätten stellen Athlet*innen vor vielseitige Herausforderungen – von technisch anspruchsvollen Abfahrten bis hin zu taktisch geprägten Mannschaftswettbewerben auf dem Eis.

Medaillenziel: Anknüpfen – und vielleicht übertreffen

Mit 19 Medaillen in Peking gehört Deutschland weiterhin zu den erfolgreichen Nationen im paralympischen Wintersport. Für 2026 lautet das Ziel, dieses Niveau zu bestätigen – und im Idealfall auszubauen. Entscheidend werden neben individueller Topform vor allem Teamzusammenhalt, Erfahrung und Wettkampfstärke sein.

Langjähriger Partner an der Seite

Die Deutsche Telekom begleitet das Team Deutschland Paralympics seit vielen Jahren als Partner. Dieses Engagement ist ein klares Bekenntnis zu Inklusion, Leistung und gesellschaftlicher Verantwortung – und ein wichtiger Baustein für nachhaltige Förderung im Para-Sport.

Milano Cortina 2026 wird ein weiteres Kapitel in der Erfolgsgeschichte des deutschen Para-Wintersports.