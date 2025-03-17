„Ein Fest der Inklusion“: Telekom blickt zurück auf erfolgreiche Special Olympics Weltwinterspiele

Nach acht Tagen mit über 1.500 Athletinnen und Athleten aus über 100 Nationen, die an vier Standorten und in acht Sportarten miteinander angetreten sind, endeten am Samstag die Special Olympics World Winter Games Turin 2025. Das größte inklusive Wintersport-Event der Welt lieferte spannende Wettkämpfe, emotionale Höhepunkte und einmalige Erlebnisse. Als Partner von Special Olympics Deutschland begleitete die Telekom das TeamSOD vor Ort in Italien und trug durch die tägliche Berichterstattung bei MagentaTV sowie auf Social Media essenziell dazu bei, die Sichtbarkeit und Teilhabe der Special Olympics Sportlerinnen und Sportler zu verbessern.

Michael Hagspihl – SVP Global Strategic Projects and Marketing Partnerships – resümiert: „Die Weltwinterspiele in Turin waren ein Fest der Inklusion! Special Olympics hat wieder einmal gezeigt, wie intensiv der Sport wirkt und wie er die Menschen miteinander verbindet. Das TeamSOD hat in Turin herausragende Leistungen abgeliefert und ich bin absolut stolz, dass wir die Athletinnen und Athleten als Partner auf ihrer Reise – von der Einkleidung bis zu den Spielen vor Ort – begleitet haben. Mein Dank gilt insbesondere Brigitte Schumann und allen, die Special Olympics mit ihrer Unterstützung sichtbar machen.“

Starke Leistungen des TeamSOD

Das deutsche Team – bestehend aus 48 Athletinnen und Athleten, 5 Unified Partner*innen und 25 Trainer*innen – feierte in Turin, Sestriere, Bardonecchia und Pragelato insgesamt 58 Medaillen in den acht Sportarten. Die von MagentaTV im Vorfeld der Spiele portraitierten Short-Track-Geschwister Justin und Sophie Dziadek aus Landshut standen beispielsweise gleich fünf Mal auf dem Podium und holten einmal Gold, dreimal Silber und einmal Bronze. Nach der Abschlussfeier am Samstagabend in Sestriere reiste das TeamSOD am Sonntag zurück nach Deutschland.

‚Special Olympics Sportler des Jahres‘ wird im Dezember vergeben

Die Partnerschaft der Telekom mit Special Olympics Deutschland läuft noch über anderthalb Jahre und umfasst auch die Nationalen Spiele 2026 im Saarland. Der nächste gemeinsame Meilenstein liegt allerdings noch in diesem Kalenderjahr. Im Dezember wird im Rahmen der ‚Sportler des Jahres‘-Wahl erstmals der von der Telekom initiierte Preis „Special Olympics Sportler des Jahres‘ vergeben – auch Sportlerinnen und Sportler der Weltwinterspiele Turin gehören zum Kandidatenpreis. „Das ist der nächste Schritt für eine inklusive Gesellschaft“, so Michael Hagspihl.