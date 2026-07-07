Kane gegen Haaland und weiteres Top-Duell: auch im Viertelfinale hat MagentaTV die Superstars der WM exklusiv.

Die zweite K.-o.-Runde ist abgeschlossen, nun stehen im Viertelfinale erneut mit Spannung erwartete Duelle der Superstars an. So treffen mit Erling Haaland und Harry Kane zwei der treffsichersten Stürmer des bisherigen Turniers aufeinander, beide liegen aktuell bei sieben bzw. sechs Toren. Das Besondere: Diese vielversprechende Partie ist am Samstagabend in Deutschland exklusiv bei MagentaTV zu sehen. Außerdem exklusiv bei MagentaTV ist auch das abschließende Viertelfinale zwischen Argentinien/Ägypten und Schweiz/Kolumbien in der Nacht von Sonntag auf Montag.

Arnim Butzen, TV-Chef der Telekom „Zwei Viertelfinal-Kracher exklusiv bei MagentaTV, das sind für uns alle echte Fußball-Feiertage. Im Achtelfinale haben wir bereits gesehen, wie gut diese Strategie funktioniert. 6,9 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer bei Norwegen vs. Brasilien sind absoluter Rekord und unterstreichen das riesige Interesse an diesem Turnier. Je näher das Finale rückt, desto mehr Menschen verfolgen die entscheidenden Spiele bei uns. Und nur bei MagentaTV bekommen sie alles, was das Fan-Herz begehrt.“

Die feststehenden WM-Viertelfinals komplett live bei MagentaTV

Donnerstag, 09.Juli 2026

Ab 21:00 Uhr: Frankreich vs. Marokko

Freitag, 10. Juli 2026

Ab 20.00 Uhr: Spanien vs. Belgien

Samstag, 11. Juli 2026

EXKLUSIV ab 22.00 Uhr: Norwegen vs. England

Sonntag, 12. Juli 2026

EXKLUSIV ab 02.00 Uhr: Argentinien/Ägypten vs. Schweiz/Kolumbien

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