Nach der XXL-WM live bei MagentaTV und MagentaSport im August: 3.-Liga-Start, Telekom Cup und Supercup der Frauen

Das Fußball-Angebot bei MagentaTV und MagentaSport bleibt im Sommer für die Fans top. Bereits ab dem 07. August rollt der Ball wieder live. Die 3. Liga-Saison wird mit Waldhof Mannheim gegen Fortuna Düsseldorf eröffnet. Live und kostenlos ab 18.30 Uhr bei MagentaSport, nun in der 10. Spielzeit. Alle 380 Spiele gibt es nur bei MagentaSport zu sehen. Bereits am 31. Juli wird die 3. Liga anlässlich der Media Days am DFB-Campus mit dem XXL-Podcast „4zu3" eingeläutet – mit großer Saisonvorschau und u.a. Düsseldorfs Neuzugang Dominique Heintz und Experte Fabian Klos.

Testspiele 1. FC Köln und FC Bayern München (Telekom Cup) live bei MagentaSport und kostenlos bei MagentaTV

Nach dem Saisonstart der 3. Liga folgen zwei starke Partien mit Bundesliga-Niveau: am 08. August ab 15.00 Uhr trifft Bundesligist 1. FC Köln auf Real Sociedad San Sebastián, Traditionsklub aus dem Weltmeisterland Spanien mit Trainer Pellegrino Matarazzo.

Im Telekom Cup 2026 fordert der Deutsche Meister FC Bayern München Spitzenklub RB Leipzig mit seinem neuen Trainer, Ex-Bayern-Star Martin Demichelis am 15. August live ab 15.00 Uhr. Beide Spiele sind bei MagentaSport und kostenlos bei MagentaTV zu sehen.

Google Pixel Supercup 2026 der Frauen live bei MagentaSport

Der Start der neuen Frauenfußball-Saison bei MagentaSport wird mit dem Google Pixel Supercup 2026 der Frauen ebenfalls am 15. August eingeläutet: Live ab 19.00 Uhr stehen sich beim Gipfeltreffen der ewigen Kontrahentinnen Double-Gewinner FC Bayern München und der VfL Wolfsburg in Ingolstadt gegenüber.

WM-Doku mit dem neuen Bundestrainer Jürgen Klopp

Bereits ab Montag, 27. Juli (20 Uhr), ist die WM-Doku zur XXL-Weltmeisterschaft bei MagentaTV abrufbar – große Momente, Emotionen, noch nie gezeigte Bilder, begleitet vom MagentaTV-Team um Thomas Müller, Mats Hummels, Tabea Kemme und dem neuen Bundestrainer Jürgen Klopp.

Über MagentaTV:

MagentaTV bündelt klassisches Fernsehen und Streamingdienste auf einer Plattform. Immer kostenlos dabei ist MagentaTV+. Dabei stehen bis zu 180 TV-Sender und mehr als 150 HD-Kanäle zur Auswahl. Zudem bieten Funktionen wie Timeshift, Restart und sieben Tage Replay einen einmaligen Komfort. MagentaTV ist unabhängig vom Internetanschluss buchbar, auch im EU-Ausland nutzbar und kann zuhause und unterwegs über Endgeräte der Telekom sowie über Smart TVs, Streamingsticks, Smartphones und Tablets genutzt werden. Weitere Informationen unter www.magentatv.de .

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