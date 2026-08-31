SK Gaming ist eine der bekanntesten und traditionsreichsten eSports-Organisationen in Deutschland. SK Gaming wurde 1997 gegründet und ist international in verschiedenen Games wie League of Legends, Brawl Stars, Clash Royale oder Valorant aktiv.
SK Gaming steht für sportlichen Erfolg, Innovation und eine starke Community. Die Organisation zählt zu den Vorreitern der europäischen eSports-Szene.
Bereits seit Mitte 2018 sind wir Hauptsponsor und Technologiepartner von SK Gaming und stattet die SK Magenta Facility in Köln mit leistungsstarken Glasfaserleitungen aus.
Mit der Magenta eTrophy haben wir gemeinsam mit SK Gaming eine einzigartige eSports-Event-Serie etabliert, die eSports-Profis mit der Community zusammenbringt.