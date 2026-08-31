Wir engagieren uns aktiv im eSports-Bereich und unterstützen zahlreiche Events, Teams und innovative Projekte rund um den digitalen Sport.

Unser Ziel ist es, die eSports-Community mit modernster Technologie zu vernetzen und Talente nachhaltig zu fördern. Durch die Partnerschaft mit SK Gaming ermöglichen wir spannende Turniere, fördern Nachwuchsspieler und schaffen neue Erlebnisse für Fans. So treiben wir gemeinsam die Entwicklung und Akzeptanz von eSports in Deutschland voran und erschließen uns gleichzeitig ein wichtiges Segment der jungen und technikaffinen Zielgruppe.