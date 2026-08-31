"Sprache wechseln" Leichte Sprache

eSports

2 Minute Lesezeit

Wir engagieren uns aktiv im eSports-Bereich und unterstützen zahlreiche Events, Teams und innovative Projekte rund um den digitalen Sport.

Unser Ziel ist es, die eSports-Community mit modernster Technologie zu vernetzen und Talente nachhaltig zu fördern. Durch die Partnerschaft mit SK Gaming ermöglichen wir spannende Turniere, fördern Nachwuchsspieler und schaffen neue Erlebnisse für Fans. So treiben wir gemeinsam die Entwicklung und Akzeptanz von eSports in Deutschland voran und erschließen uns gleichzeitig ein wichtiges Segment der jungen und technikaffinen Zielgruppe.

SK Gaming ist eine der bekanntesten und traditionsreichsten eSports-Organisationen in Deutschland. SK Gaming wurde 1997 gegründet und ist international in verschiedenen Games wie League of Legends, Brawl Stars, Clash Royale oder Valorant aktiv.
SK Gaming steht für sportlichen Erfolg, Innovation und eine starke Community. Die Organisation zählt zu den Vorreitern der europäischen eSports-Szene.

Bereits seit Mitte 2018 sind wir Hauptsponsor und Technologiepartner von SK Gaming und stattet die SK Magenta Facility in Köln mit leistungsstarken Glasfaserleitungen aus.
Mit der Magenta eTrophy haben wir gemeinsam mit SK Gaming eine einzigartige eSports-Event-Serie etabliert, die eSports-Profis mit der Community zusammenbringt.

Sponsoring

Weitere Informationen zu unserem vielfältigen Sponsoring-Engagement gibt es in unserem Themen-Hub.

Mehr erfahren