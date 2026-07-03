Die Superstars der WM spielen bei MagentaTV: Achtelfinals von Kane, Mbappé, Vinícius Jr. und Haaland exklusiv.

Die heiße Phase der WM hat begonnen, die erste K.o.-Runde ist für die Achtelfinal-Teilnehmer überstanden. In der Runde der letzten 16 kommt es jetzt zu den entscheidenden Duellen der Superstars, etwa treffen mit Vinícius Jr. und Erling Haaland beim Spiel zwischen Brasilien und Norwegen zwei der bislang besten Torschützen des Turniers aufeinander. Diese Achtelfinal-Partie ist in Deutschland exklusiv bei MagentaTV zu sehen, außerdem mit Frankreich vs. Paraguay und England vs. Mexiko zwei weitere Spiele mit Hochspannung und Superstar-Garantie.

Arnim Butzen, TV-Chef der Telekom „Im Achtelfinale spitzt sich das Rennen um den WM-Titel richtig zu und MagentaTV macht dabei den Unterschied. Mit Frankreich, Brasilien und England bieten wir unseren Kundinnen und Kunden einige der größten Favoriten exklusiv. Was wir vor dem Turnier immer wieder gesagt haben, kommt jetzt zum Tragen: Wer keine Entscheidung verpassen will, kommt an MagentaTV nicht vorbei. Das ist das beste WM-Paket auf dem Markt.“

Die feststehenden WM-Achtelfinals komplett live bei MagentaTV:

Samstag, 04.Juli 2026

Ab 18.00 Uhr: Kanada - Marokko

EXKLUSIV ab 22.00 Uhr: Frankreich – Paraguay

Sonntag, 05. Juli 2026

EXKLUSIV ab 21.00 Uhr: Brasilien – Norwegen

Montag, 06. Juli 2026

EXKLUSIV ab 01.30 Uhr: Mexiko – England

Ab 20.00 Uhr: Portugal – Spanien

Dienstag, 07. Juli 2026

Ab 01.30 Uhr: USA - Belgien

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