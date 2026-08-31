Unsere Expertinnen und Experten sind für die weltweite Sicherheit des Telekom-Konzerns zuständig. Rund um die Uhr, 365 Tage im Jahr. Dieser professionelle Schutz basiert auf einer Erfolgsgeschichte, die nun schon mehr als 25 Jahre andauert.

Nicht nur die Mitarbeitenden, ihre Geräte und unsere Infrastruktur bis hin zu den Netzen profitieren davon. Auch für unsere Kundinnen und Kunden gilt das, privat wie geschäftlich. Ohne eine effiziente Teamleistung wäre dieser hohe Schutz nicht möglich.