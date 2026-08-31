Geschaffen in Zusammenarbeit mit unseren Mitarbeitenden Netzwerken, fördert es den Dialog und beantwortet Fragen wie: Was bedeutet eigentlich cisgender? Wofür steht BIPoC?

Das Diversity Glossar ermöglicht eine persönliche Lernreise zu Vielfalt, Chancengerechtigkeit und Teilhabe, die mit unserem Diversity eLearning begann. Es soll als Kompass dienen, um sich innerhalb der Begrifflichkeiten zurecht zu finden und den Umgang mit Themen, die für viele immer noch schwierig oder mit Unsicherheit verbunden sind, zu erleichtern.

Am Ende ist und bleibt es aber ein Ratgeber: Nichts davon ist verpflichtend, nichts davon wird kontrolliert. Es ist ein weiterer Schritt einen Arbeitsplatz zu schaffen, an dem Vielfalt gefeiert, Chancengerechtigkeit gefördert und Teilhabe in unserer Kultur verankert wird.

