Premiere im Telekom Dome: Gemeinsames großes Finale der Baskets@School-Wettbewerbe

Dr. Henning Stiegenroth, Leiter Sport und Sponsoring Deutsche Telekom: „Das wird ein Highlight für alle Beteiligten. Mit Baskets@School wollen wir Schüler*innen für Bewegung und sportliche Aktivitäten begeistern. Das ist uns auch in dieser Saison mit einem neuen Teilnehmerrekord von rund 1.800 Kindern eindrucksvoll gelungen. Basketball macht Spaß und fördert spielerisch Teamgeist und Gesundheit – genau das werden wir am 25. April im Telekom Dome auf und neben dem Court erleben.“

Neuer Rekord: Über 1.800 Kinder in Challenge und Liga

Durch eine neue Regelung in der Grundschul-Challenge, bei der sich pro Schule bis zu 90 Kinder klassenübergreifend anmelden können, wurde die Teilnehmerzahl nochmals deutlich gesteigert. Vorher konnten maximal zwei Schulklassen pro Schule angemeldet werden. Mehr als 1.200 Schüler*innen nehmen allein an der Challenge teil. Ergänzt wird das Teilnehmerfeld durch rund 600 Kinder in der Grundschul-Liga. Die jeweils besten acht Teams beider Wettbewerbe qualifizieren sich für den Finaltag und spielen im Telekom Dome um die begehrten Siegerpokale.

Für das Finale der Grundschul-Challenge haben sich folgende Schulen qualifiziert: Im Spiel um Platz 7 trifft die GGS Om Berg auf die Paul-Gerhardt-Schule. Um den 5. Platz kämpfen die GGS Stallberg und die GGS Meckenheim/Merl. Das Spiel um Platz 3 bestreiten die Josefschule und die Kettelerschule. Im Finale um Platz 1 stehen die Andreasschule und die Schlossbachschule auf dem Court. Die Finalteilnehmer der Grundschul-Liga werden nach Abschluss der Qualifikation kurz vor dem 25. April feststehen.

Finaltag als großes Event-Erlebnis mit den Profis der Telekom Baskets Bonn

Der Finaltag wird weit mehr als nur ein sportlicher Wettbewerb: Neben spannenden Spielen erwartet die Besucher*innen ein buntes Rahmenprogramm mit Mitmachstationen, sportlichen Aktivitäten und beispielsweise einer Hüpfburg. Zudem gibt es Gutschein-Gewinnspiele für alle. Ein besonderes Highlight: Über einen Lautstärke-Wettbewerb können Zuschauer aktiv zum Erfolg beitragen – wenn die Fans ihre Schule lautstark unterstützen und dabei einen bestimmten Dezibelwert überschreiten, bekommen diese Schulen einen 100€-Gutschein. Die jeweils lauteste Schule der Challenge und Liga bekommt nochmal 100€ zusätzlich. Und auch Baskets Profis sind am großen Finaltag aktiv dabei: Sie sind unter anderem als Coaches und bei Autogrammstunden im Einsatz.

Live in der Baskets-App – mit Kinderreportern, Baskets-Profis und Kommentator C. Schmidt

Auch digital wird das Event begleitet: Der Finaltag wird erneut live in der Baskets-App übertragen – von der Begrüßung bis nach der Siegerehrung. Die Baskets-App steht für iPhone- und Android-Smartphones im App Store bzw. Google Play Store zum Download bereit. Der langjährige BBL und EuroCup-Kommentator Chris Schmidt und eine Vielzahl an Baskets Profis kommentieren live vor Ort. Zwei Kinderreporter*innen Ina und Eneas, die im Vorfeld ausgewählt wurden, werden ebenfalls im Einsatz sein.

Baskets@School – Ein Projekt, das bewegt

Baskets@School – ein Projekt der Deutschen Telekom, der Telekom Baskets Bonn und der Barmer Ersatzkasse – richtet sich gezielt an unterschiedliche Altersgruppen und schafft mit der Grundschul-Challenge und der Grundschul-Liga vielfältige Zugänge zum Basketballsport.

Das gemeinsame Ziel: Kinder für Bewegung begeistern, Teamgeist fördern und die Freude am Sport nachhaltig stärken – ganz nach dem Motto: Spaß, Fairplay und Lust, dauerhaft am Ball zu bleiben. Die Deutsche Telekom und die Telekom Baskets Bonn stellen dafür sämtliches Trainingsequipment kostenlos zur Verfügung.

Auch der sportliche Einsatz lohnt sich: Auf die besten Teams warten Preisgelder. Die Siegermannschaft darf sich zusätzlich über einen exklusiven Besuch bei einem Heimspiel der Telekom Baskets Bonn freuen – inklusive Blick hinter die Kulissen.

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