Wir leben Inklusion

Die Deutsche Telekom hat eine vielfältige Belegschaft. Im Konzern arbeiten weltweit 200.000 Menschen unterschiedlichen Alters, Geschlechts, Herkunft, Religion und auch Menschen mit und ohne Behinderungen. Inklusion bedeutet für uns das selbstverständliche und respektvolle Miteinander aller Beschäftigten. Wir stehen für eine gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Behinderung am Arbeitsleben und in der Gesellschaft.

Seit Jahren übertrifft die Telekom bei der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen die in Deutschland gesetzlich vorgeschriebene Mindestquote von 5 Prozent. In den letzten Jahren waren durchschnittlich etwa 7,5 Prozent unserer Beschäftigten schwerbehindert oder gleichgestellt. Mit rund 7.000 schwerbehinderten Mitarbeitenden allein in Deutschland fühlt sich die Deutsche Telekom der Inklusion besonders verpflichtet. Im Konzern besteht ein breites Angebot an unterstützenden Maßnahmen, Integrationsvereinbarungen und speziellen Schulungen.

Aktionsplan für Inklusion und Chancengerechtigkeit

Ergänzend zu der im Jahr 2022 aktualisierten Konzerninklusionsvereinbarung wurde ein Aktionsplan 2.0 erstellt, um Inklusion im Unternehmen zu erhalten, zu fördern und an den neuen Entwicklungen in der Arbeitswelt ausrichten zu können.

Der Aktionsplan trägt zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention bei. Mit Blick auf verschiedene Handlungsfelder werden Ziele definiert und Anregungen gegeben, wie Inklusion gelingen kann. So ist etwa festgeschrieben, dass Qualifizierungsmaßnahmen so barrierefrei gestaltet werden, dass sie für Mitarbeitende mit und ohne Behinderung gleichermaßen zugänglich sind. Auch für unsere gehörlose Kundschaft bietet die Telekom einen speziellen Service an.

Schwerbehinderung ist für uns Teil von Vielfalt, Chancengerechtigkeit und Teilhabe.