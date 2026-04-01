HR Factbook zum Geschäftsjahr 2025

Im Mittelpunkt stehen die Menschen, die mit ihrem Engagement, ihren Fähigkeiten und ihrer Innovationskraft den Erfolg der Telekom gestalten. Begleitet von einer Animation werden zentrale Kennzahlen lebendig und machen die Entwicklung des Konzerns auf einen Blick erlebbar. Video

Einige Highlights aus dem HR Factbook 2025:

Rund 198.000 Mitarbeitende weltweit in 34 Ländern

77 Prozent der Beschäftigten nutzen KI regelmäßig im Arbeitsalltag

4,8 Weiterbildungstage pro Mitarbeitendem im Durchschnitt

23,7 Prozent digitale Expertinnen und Experten im Konzern

Umsatz von 119,1 Milliarden Euro bei steigender Produktivität pro Mitarbeitendem

Das HR Factbook zeigt, wie die Telekom ihre Organisation konsequent weiterentwickelt – mit Fokus auf digitale Kompetenzen, starke Teams und eine zukunftsfähige Unternehmenskultur. Entdecken Sie die wichtigsten Trends, Kennzahlen und Geschichten hinter den Zahlen.

Publikationsarchiv Die HR Factbooks sowie die Personalberichte zu vorherigen Geschäftsjahren finden Sie in unserem Publikationsarchiv.

