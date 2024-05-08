Als Telekom haben wir viele Gründe, stolz zu sein, wenn es um Diversity geht. Bereits 1995 wurde der erste Plan auf Managementebene verabschiedet, um Frauen im Unternehmen gezielt zu fördern. Im Jahr 2006 mündeten diese Überlegungen in die erste Diversity-Richtlinie, die die Bedeutung des Themas hervorhob und Leitlinien für die Umsetzung im Alltag vorgab.

Warum wurde die Diversity-Richtlinie erneuert?

Die Telekom entwickelte sich rasant weiter und insbesondere seit 2020 erleben wir mit der globalen Pandemie und der Digitalisierung zahlreiche Veränderungen - sowohl in der Arbeitswelt als auch in der Gesellschaft. Das war für uns der Auslöser, die Richtlinie zu erneuern. Damit sollen zum einen die Ambitionen, die wir als Unternehmen bei der Förderung von Vielfalt, Chancengerechtigkeit und Teilhabe haben, widergespiegelt werden und zum anderen der Fokus von der Geschlechtervielfalt auf weitere Dimensionen wie gesundheitliche Bedingungen und sexuelle Orientierungen ausgeweitet werden. Als Telekom machen wir uns dafür stark, dass allen die gleichen Chancen geboten werden, unabhängig von den persönlichen Umständen.

Die Richtlinie

Die Richtlinie ist ein guter Ausgangspunkt, um sich darüber zu informieren, was sich konkret hinter diesen Begriffen verbirgt, wie sie im Alltag einzuhalten sind und was zu tun ist, wenn ein Verstoß droht. Alle Führungskräfte und Mitarbeitenden sind aufgerufen, die darin enthaltenen Regeln mit Leben zu füllen.

Unsere Überzeugung

Wir als Konzern fordern und fördern uns gegenseitig. Wir halten uns immer an das, was wir für richtig und fair halten, sowohl innerhalb als auch außerhalb unseres Unternehmens. Wir sind neugierig und lernen ständig dazu. Diese Einstellung lässt uns sowohl als Organisation, als auch individuell wachsen.