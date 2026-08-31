Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen Wertschätzung erfahren - unabhängig von Geschlecht, Nationalität, ethnischer Herkunft, Religion oder Weltanschauung, Behinderung, Alter, sexueller Orientierung und Identität.

Die "Charta der Vielfalt" wurde von der Deutschen Telekom sowie Daimler, der BP Europa SE und der Deutschen Bank im Dezember 2006 ins Leben gerufen. Mehr als 3.400 Unternehmen und öffentliche Einrichtungen sind ihr bereits beigetreten. Kontinuierlich kommen neue Unterzeichner hinzu.

Um ihr Engagement zu unterstreichen, ist die Deutsche Telekom dem gemeinnützigen Verein "Charta der Vielfalt e.V." beigetreten. Dort treiben wir künftig die Fortentwicklung der Unternehmensinitiative voran.