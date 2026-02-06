Telekom Shops führen „Magenta Stille Stunde“ ein – Beratung in ruhiger Atmosphäre

Weniger Geräusche, gedämpftes Licht, mehr Zeit für persönliche Gespräche: Mit der Magenta Stillen Stunde bieten ausgewählte Telekom Shops künftig gezielt reizreduzierte Beratungszeiten für Privat- und Geschäftskundinnen und -kunden an. Das Angebot richtet sich an Menschen, die eine ruhige Umgebung bevorzugen oder benötigen. Ihnen bietet der Konzern so einen Kundenservice entlang ihrer Bedürfnisse. Das setzt ein klares Zeichen für Inklusion und Kundenzentrierung.

Denn von der ruhigen Atmosphäre profitieren unter anderem Menschen im Autismus-Spektrum, mit ADHS, erhöhter sensorischer Empfindlichkeit, Angststörungen oder neurologischen Erkrankungen, ebenso wie ältere Menschen oder Kundinnen und Kunden in belastenden Lebenssituationen. Die Magenta Stille Stunde ist damit kein Nischenangebot, sondern ein Beitrag zu mehr Barrierefreiheit im Handel.

Ruhige Beratung ohne Zeitdruck und Ablenkung

In Shops treffen Kundinnen und Kunden oft auf eine lebendige Umgebung mit unterschiedlichen visuellen und akustischen Reizen. Für viele Kundinnen und Kunden stellt das kein Problem dar – für andere jedoch eine erhebliche Barriere. Die Magenta Stille Stunde schafft hier Abhilfe: In ausgewählten Shops, darunter Berlin, Köln und München (weitere Standorte folgen), werden akustische und visuelle Reize vorübergehend bewusst reduziert, um eine konzentrierte Eins-zu-eins-Beratung zu ermöglichen.

Die Termine sind vorab buchbar, um eine gezielte Vorbereitung der Teams sicherzustellen. Gleichzeitig bleibt das Angebot niedrigschwellig: Kundinnen und Kunden können die Shops während der Stillen Stunde auch ohne Termin besuchen. Damit richtet sich das Konzept insbesondere an Menschen, für die langfristige Planung schwierig ist.

Branchen-Vorreiter mit Verantwortung und engagierten Mitarbeitern

„Mit der Magenta Stillen Stunde wollen wir ein inklusives Angebot für die Menschen machen, die unser Angebot sonst vielleicht nicht nutzen können. So bauen wir Barrieren ab“, sagt Simone Carstens, Geschäftsführerin für das operative Geschäft im Privatkundenvertrieb. „Die Idee und das Konzept der Magenta Sillen Stunde kommen übrigens aus unserer sehr engagierten Mitarbeiterschaft, die sich sehr für Barrierefreiheit einsetzt“. Mit dem neuen Konzept übernimmt die Telekom eine Vorreiterrolle in der Telekommunikationsbranche und zeigt, dass Fortschritt auch leise sein kann.

Hier geht es zur Information , wann welcher Shop die „Stille Stunde“ anbietet, und zur Buchung.

Ab dem 2. Februar ist das Angebot auch bequem über Magenta Moments direkt in der App buchbar.

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