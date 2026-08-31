Unternehmensgeschichte

Telekom feiert 30. Geburtstag

12. Juli 2025 / Die Deutsche Telekom feiert ihr 30-jähriges Bestehen. Seit der Privatisierung 1995 entwickelte sich das Unternehmen von einer staatlichen Behörde zu einem international führenden Telekommunikationsunternehmen.

Ihren Geburtstag feiert die Telekom in ihrer Heimatstadt Bonn mit einem vielseitigen Programm aus Sport, Kultur und Musik. Zu den Höhepunkten zählen ein großes Stadtfest in der Bonner Innenstadt und am Beueler Rheinufer, ein kostenloses Live-Konzert von Clueso auf dem Münsterplatz sowie Bonns größte Drohnenshow. Bereits am Vortag setzt ein internationales 3x3-Basketball-Festival mit Weltklasse-Athletinnen und -Athleten den sportlichen Auftakt.