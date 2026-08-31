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Unternehmensgeschichte

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Zeitleiste: Die wichtigsten Meilensteine seit der Gründung der Aktiengesellschaft Deutsche Telekom AG im Jahr 1995.

Telekom feiert 30. Geburtstag

12. Juli 2025 / Die Deutsche Telekom feiert ihr 30-jähriges Bestehen. Seit der Privatisierung 1995 entwickelte sich das Unternehmen von einer staatlichen Behörde zu einem international führenden Telekommunikationsunternehmen. 

Ihren Geburtstag feiert die Telekom in ihrer Heimatstadt Bonn mit einem vielseitigen Programm aus Sport, Kultur und Musik. Zu den Höhepunkten zählen ein großes Stadtfest in der Bonner Innenstadt und am Beueler Rheinufer, ein kostenloses Live-Konzert von Clueso auf dem Münsterplatz sowie Bonns größte Drohnenshow. Bereits am Vortag setzt ein internationales 3x3-Basketball-Festival mit Weltklasse-Athletinnen und -Athleten den sportlichen Auftakt.

KI-Phone: Neues Smartphone-Konzept mit integrierter KI

14. August 2025 / Die Telekom stellt mit dem KI-Phone ihre Vision für die nächste Generation von Smartphones vor. Im Mittelpunkt des Konzepts ist ein nativ integrierter KI-Assistent, der Nutzerinnen und Nutzer in einer Vielzahl alltäglicher Anwendungsfälle unterstützt. Mit einem attraktiven Einstiegspreis senkt die Telekom gezielt die Hürden für den Zugang zu KI-basierten Anwendungen.

T-Mission: Portfolio für sichere Einsatzkommunikation

10. September 2025 / Im Rahmen der Digital X 2025 in Köln stellt die Deutsche Telekom ihr neues Produktportfolio T Mission vor. Unter diesem Namen bündelt die Telekom Produkte und Lösungen, die sich gezielt an Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben richten. Mit T Mission stärkt die Telekom ihre Position im Bereich Mission-Critical-Services und unterstützt Einsatzkräfte mit zukunftssicheren, standardkonformen Kommunikationslösungen auf Basis moderner Mobilfunktechnologien.

Kooperationen für den Glasfaser-Ausbau

15. September 2025 / Die Deutsche Telekom setzt 2025 weiter konsequent auf Partnerschaften beim Glasfaser- und Breitbandausbau. Bundesweit arbeitet die Deutsche Telekom bereits mit rund 50 Partnern zusammen. Kooperationen sind dabei ein zentraler Bestandteil der Ausbaustrategie. Die Telekom unterstreicht damit weiterhin ihren Anspruch, den Glasfaserausbau in Deutschland partnerschaftlich und zukunftsorientiert zu gestalten.

Partnerschaft mit NVIDIA für die Industrial AI Cloud

4. November 2025 / Die Deutsche Telekom geht eine strategische Partnerschaft mit NVIDIA ein. Gemeinsam mit weiteren Partnern entsteht in München eines der größten KI-Rechenzentren Europas. Ziel der Zusammenarbeit ist es, Unternehmen in Deutschland und Europa eine sichere und leistungsstarke Infrastruktur für die Entwicklung und den Einsatz von Künstlicher Intelligenz bereitzustellen. Die Industrial AI Cloud soll ab dem ersten Quartal 2026 verfügbar sein. Die Initiative stärkt die digitale und technologische Souveränität Europas und schafft die Grundlage für industrielle KI-Anwendungen nach europäischen Datenschutz- und Sicherheitsstandards.