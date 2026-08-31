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Das sind wir

2 Minute Lesezeit

In diesem Text erklären wir:
Das ist die Deutsche Telekom.

Erklärung zum Text
Dieser Text ist in Leichte Sprache übersetzt.
Texte in Leichter Sprache sind leichter zu verstehen.
Manche Wörter sind grün.
Das sind Wörter, die wir in unserem Wörter-Buch erklären.
Das Wörter-Buch finden Sie am Ende vom Text.
Manche Stellen im Text sind gelb angestrichen.
Das ist besonders wichtig.

 

Zeichnung von der Telekom Zentrale: ein Gebäude mit großem T auf dem Dach. Das T ist das Zeichen für die Telekom
Das Bild zeigt die Telekom Zentrale.

 

Wir sind ein großes Unternehmen für Telekommunikation.
Wir kümmern uns zum Beispiel um:

  • Handys
  • Festnetz-Telefonie
  • Internet
  • Fernsehen über das Internet

Wir haben verschiedene Angebote für Privatkunden.
Zum Beispiel:

  • Festnetz
  • Mobil-Funk
  • Internet
  • Fernsehen über das Internet.

Wir haben auch Angebote für Geschäfts-Kunden.

Und wir kümmern uns um die Technik vom Internet.
Das Internet kann man auch mit dem Festnetz-Telefon nutzen.
Das heißt:
Man kann mit dem Telefon ins Internet gehen.
Das geht am besten mit einem Anschluss über Glasfaser.
Das Fachwort ist: Breitband-Technik.

Wir verkaufen auch Computer und andere Geräte für das Festnetz-Telefon.
Wir haben Computer und Netze auf der ganzen Welt.
Damit helfen wir großen Firmen und Behörden.

 

Wir sind ein großes Unternehmen.

Wir arbeiten in mehr als 50 Ländern.
Wir arbeiten vor allem in Europa und in den USA.

 

Das ist unser Ziel

Wir wollen das beste Telekommunikations-Unternehmen werden.
Wir machen unser Unternehmen immer digitaler.
Digitaler ist, wenn es moderner wird.
Digital ist, wenn alles mit Computern funktioniert.
Digital ist auch, wenn alles mit Daten funktioniert.
Computer können Daten verstehen.
Dabei passen wir gut auf.
Wir haben viele Daten.

Und wir haben KI.
KI ist die kurze Form für: Künstliche Intelligenz.
KI kann den Computern helfen.
Wir benutzen die Daten und die KI für unsere Arbeit.
So können wir besser arbeiten.
Und wir können unseren Kunden bessere Angebote machen.

 

Ein Mann steht auf einer Wiese, Baum, Vogel.
Die Telekom will die Umwelt schützen

 

Nachhaltigkeit ist uns wichtig.

Das heißt:
Wir wollen mit unserer Arbeit der Natur nicht schaden.
Und wir wollen der Gesellschaft nicht schaden.
Dafür haben wir einen Plan.
Der Plan ist Teil von unserem Geschäftsmodell.
Und der Plan ist Teil von unserer Unternehmens-Kultur.

 

Wörterbuch mit Erklärungen

Telekommunikation: 
Telekommunikation heißt: 
Menschen sind weit voneinander entfernt. 
Trotzdem können sie  
•    miteinander sprechen.  
•    oder sich über Dinge informieren. 
•    oder zusammen-arbeiten. 
Dafür nutzen sie das Telefon. 
Oder das Internet. 

 

Hinweis
Dieser Text wurde mit Hilfe von SUMM AI geschrieben. 
SUMM AI ist ein Übersetzungs-Programm.
Damit übersetzt man Texte von schwerer Sprache in Leichte Sprache.
Ein Mensch hat den Text danach überarbeitet.
Texte in Leichter Sprache sind nicht rechtlich verbindlich.

 