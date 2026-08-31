Das sind wir

Wir sind ein großes Unternehmen für Telekommunikation.

Wir kümmern uns zum Beispiel um:

Handys

Festnetz-Telefonie

Internet

Fernsehen über das Internet

Wir haben verschiedene Angebote für Privatkunden.

Zum Beispiel:

Festnetz

Mobil-Funk

Internet

Fernsehen über das Internet.

Wir haben auch Angebote für Geschäfts-Kunden.

Und wir kümmern uns um die Technik vom Internet.

Das Internet kann man auch mit dem Festnetz-Telefon nutzen.

Das heißt:

Man kann mit dem Telefon ins Internet gehen.

Das geht am besten mit einem Anschluss über Glasfaser.

Das Fachwort ist: Breitband-Technik.

Wir verkaufen auch Computer und andere Geräte für das Festnetz-Telefon.

Wir haben Computer und Netze auf der ganzen Welt.

Damit helfen wir großen Firmen und Behörden.

Wir sind ein großes Unternehmen.

Wir arbeiten in mehr als 50 Ländern.

Wir arbeiten vor allem in Europa und in den USA.

Das ist unser Ziel

Wir wollen das beste Telekommunikations-Unternehmen werden.

Wir machen unser Unternehmen immer digitaler.

Digitaler ist, wenn es moderner wird.

Digital ist, wenn alles mit Computern funktioniert.

Digital ist auch, wenn alles mit Daten funktioniert.

Computer können Daten verstehen.

Dabei passen wir gut auf.

Wir haben viele Daten.

Und wir haben KI.

KI ist die kurze Form für: Künstliche Intelligenz.

KI kann den Computern helfen.

Wir benutzen die Daten und die KI für unsere Arbeit.

So können wir besser arbeiten.

Und wir können unseren Kunden bessere Angebote machen.