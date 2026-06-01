Telekom und Scheer Gruppe schließen Partnerschaft im Bereich Prozess-Agentisierung

Die Scheer Gruppe und Telekom Tochter T-Systems haben eine strategische Partnerschaft geschlossen. Die Partnerschaft zielt darauf ab, sich unabhängiger von internationalen Technologiekonzernen zu machen und deutsche sowie europäische Werte in ihren Lösungen zu verankern. Im Rahmen der Kooperation wird Scheer PAS, ein Unternehmen der Scheer Gruppe, künftig mit ihrer Agentic Process Orchestration Plattform die T Cloud Public und die Industrial AI Cloud-Infrastruktur in München nutzen.

Scheer IDS, ein weiteres Unternehmen der Scheer Gruppe, ergänzt die Partnerschaft um umfassende Expertise in der ganzheitlichen Geschäftsprozessberatung im SAP-Umfeld. Durch die strukturierte Analyse, Harmonisierung und Transformation von Geschäftsprozessen wird sichergestellt, dass KI-Initiativen und Plattformentscheidungen auf einer belastbaren fachlichen und prozessualen Grundlage aufbauen. Gleichzeitig profitieren Kunden von souveränen KI- und Data-Services sowie dem Zugang zu leistungsfähigen GPU-Ressourcen für anspruchsvolle KI-Anwendungen der Telekom.

Global denken, regional handeln

„Cloud- und KI-Infrastruktur erfordern eine globale Perspektive, aber regionales Handeln“, sagt Dr. Ferri Abolhassan, CEO T-Systems und Vorstandsmitglied Deutsche Telekom. „Unsere Partnerschaft liefert ein klares Beispiel dafür, wie wir souveräne Technologien nutzen, um regionale Wertschöpfung und Sicherheit zu gewährleisten, während wir die hohen Anforderungen des globalen Wettbewerbs erfüllen.“

Mit der Agentic Orchestration Plattform ermöglicht Scheer PAS nahtlose Integration und Steuerung von KI-Agenten über bestehende Systemgrenzen hinweg. Sie orchestriert die Zusammenarbeit autonomer Agenten, regelt Ausnahmen flexibel und gewährleistet vollständige Transparenz sowie Auditierbarkeit in Echtzeit.

„Unternehmen brauchen jetzt keinen weiteren Pilotversuch, sondern eine klare Strategie zur schrittweisen Agentisierung ihrer Prozesse“, betont Prof. Dr. August-Wilhelm Scheer, Gründer der Scheer Gruppe. „Unsere Zusammenarbeit mit der Telekom schafft einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil für Unternehmen, die ihre digitalen Prozesse zukunftssicher gestalten wollen.“

Auch die Nutzung der Scheer-Prozessexpertise trägt zur Zukunftssicherheit der Lösung bei. Durch ein prozess- und methodenorientiertes Vorgehen sowie den Einsatz SAP-spezifischer KI-Werkzeuge wird sichergestellt, dass unterschiedliche Unternehmensanforderungen unter Berücksichtigung der Clean-Core-Prinzipien zielgerichtet und nachhaltig mit SAP-Technologien umgesetzt werden.

Europäische Alternative

Mit der T Cloud stellt die Telekom eine europäische Alternative zu Hyperscaler-Lösungen bereit. Cloud und Services werden vollständig in Europa betrieben, wodurch Sicherheit und Kontrolle bei der Nutzung von KI-Technologien garantiert sind.

Die Scheer Gruppe folgt mit der Zusammenarbeit dem Kundenwunsch nach einer Lösung, die europäischen KI-Standards entspricht und höchste Anforderungen an Datenschutz, Compliance und Datenhoheit erfüllt. Mit der Verbindung der Scheer Gruppe und der Hochleistungsinfrastruktur von T-Systems können Unternehmen ihre Geschäftsprozesse optimieren, ohne Kompromisse bei Sicherheit und Unabhängigkeit einzugehen. Sicher, souverän, skalierbar.

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